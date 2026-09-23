4 chữ trong thư tạm biệt của Warren Buffett đúc kết bài học đầu tư cả đời: Tàn khốc nhưng là con đường dẫn tới thành công

Sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với vị trí Chủ tịch Berkshire Hathaway, huyền thoại Warren Buffett khép lại chương đặc biệt trong sự nghiệp bằng bốn từ ngắn gọn.

Ở tuổi 96, Warren Buffett đa chính thức rời ghế Chủ tịch Berkshire Hathaway, vị trí ông đảm nhiệm từ năm 1970. Trong lá thư chia tay được công bố hôm 18/9, nhà đầu tư huyền thoại cho biết ông sẽ chuyển sang vai trò Chủ tịch danh dự, trong khi con trai Howard Buffett kế nhiệm vị trí Chủ tịch.

Howard Buffett đã có 33 năm ngồi trong hội đồng quản trị Berkshire Hathaway. Sự thay đổi này đánh dấu một cột mốc quan trọng tại tập đoàn trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Trong thư, Buffett mở đầu bằng một chi tiết về tuổi tác. Ông cho biết vừa đón sinh nhật lần thứ 96 bên gia đình và bạn bè, trong đó có một người chắt mới tròn một tuổi.

"Thằng bé giờ di chuyển nhanh hơn tôi một chút", Buffett viết.

Nhưng ngay sau câu chuyện nhẹ nhàng đó là 4 từ mang thông điệp đáng chú ý nhất của Buffett: "Father Time always wins" (Tạm dịch: Thời gian luôn thắng).

Ở nghĩa đen, Buffett đang nói về quy luật không ai tránh khỏi của tuổi tác. Nhưng nhìn lại sự nghiệp đầu tư kéo dài hàng chục năm của ông, thời gian cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong triết lý đầu tư mà Buffett theo đuổi.

Thay vì liên tục mua bán để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, Buffett nổi tiếng với chiến lược mua và nắm giữ những doanh nghiệp mà ông đánh giá cao trong thời gian rất dài. Khi khoản đầu tư tiếp tục sinh lời, lợi nhuận được tái đầu tư và tạo ra lợi nhuận mới, sức mạnh của lãi kép ngày càng lớn theo thời gian.

Năm 1996, Buffett từng đưa ra một nguyên tắc nổi tiếng: "Nếu bạn không sẵn sàng sở hữu một cổ phiếu trong 10 năm, đừng nghĩ đến việc sở hữu nó trong 10 phút".

Một câu nói khác thường xuyên được nhắc đến khi nói về triết lý của ông là: "Thời gian nắm giữ yêu thích của chúng tôi là mãi mãi".

Những con số của thị trường chứng khoán Mỹ trong nửa thế kỷ qua phần nào cho thấy sức mạnh của cách tiếp cận dài hạn này.

Theo Motley Fool, trong khoảng 50 năm tính đến thời điểm bài viết được công bố, chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 2.100%. Nếu tính cả cổ tức được tái đầu tư, tổng mức sinh lời lên tới khoảng 4.530%.

Điều đó không có nghĩa thị trường liên tục tăng mà không trải qua những đợt giảm. Trong lịch sử, chứng khoán Mỹ từng đối mặt với nhiều giai đoạn lao dốc nghiêm trọng, từ Đại suy thoái cho tới bong bóng dot-com. Tuy nhiên, theo lập luận của tác giả, những nhà đầu tư duy trì khoản đầu tư trong thời gian dài nhìn chung đạt kết quả tốt hơn so với việc liên tục mua bán.

Đây cũng chính là ý nghĩa thứ hai có thể được nhìn thấy trong câu nói "Thời gian luôn chiến thắng" của Buffett: Thời gian là yếu tố giúp lãi kép phát huy sức mạnh.

Đáng chú ý, Buffett không kết thúc lá thư của mình bằng lời nhắc về tuổi tác.

Ông viết tiếp rằng thời gian dù vậy đã rất hào phóng với mình, bởi nó cho ông cơ hội chứng kiến Berkshire phát triển đến một vị thế mà ông cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết về những gì đang ở phía trước.

Theo: The Motley Fool