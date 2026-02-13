1 ca sĩ Việt có mức cát-sê chạm mức 1,5 tỷ đồng/show, hát 2-3 bài: Học vấn cũng đỉnh nóc kịch trần

Những ngày cuối năm, câu chuyện cát-sê ca sĩ Việt lại trở thành đề tài thu hút sự quan tâm. Theo thông tin được báo Thanh Niên chia sẻ, mặt bằng chung hiện nay cho các show sự kiện tại những thành phố lớn, mức giá dành cho 2-3 ca khúc của nhiều ca sĩ hạng A dao động từ 1 tỷ đồng trở lên. Đáng chú ý, có những tên tuổi chạm mốc 1,5 tỷ đồng mỗi show, con số khiến không ít người phải “giật mình”.

Ở mức cát-sê này, ngoài Mỹ Tâm còn có Hà Anh Tuấn, nam ca sĩ vốn được xem là gương mặt đại diện cho dòng nhạc có chiều sâu, phong cách lịch lãm và đời tư sạch bóng scandal. Việc Hà Anh Tuấn nằm trong nhóm nghệ sĩ có mức thù lao cao nhất thị trường không chỉ phản ánh sức hút phòng vé mà còn cho thấy giá trị thương hiệu cá nhân anh gây dựng suốt nhiều năm qua.

Nhắc đến Hà Anh Tuấn, công chúng không chỉ nói về sự nghiệp ca hát bền bỉ mà còn ấn tượng với bảng thành tích học tập đáng nể. Trước khi bước chân vào showbiz, anh từng là học sinh chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) - một trong những ngôi trường danh tiếng bậc nhất cả nước. Trong thời gian học phổ thông, anh 3 lần đạt danh hiệu học sinh giỏi môn Hóa học cấp thành phố.

Sau khi tốt nghiệp, Hà Anh Tuấn đậu cùng lúc hai trường đại học là Đại học Ngân hàng TP.HCM và Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, đồng thời giành học bổng du học tại Mỹ. Tuy nhiên, với niềm say mê đặc biệt dành cho Hóa học, anh đã lựa chọn du học tại Đại học Kỹ thuật Darmstadt (Technische Universität Darmstadt) thuộc bang Hessen, Đức, một trong những trường kỹ thuật danh tiếng của châu Âu. Quyết định này cho thấy định hướng học thuật nghiêm túc và sự đầu tư bài bản cho tương lai, trước khi âm nhạc trở thành con đường chính.

Hà Anh Tuấn cũng tiết lộ 1 điều thú vị khi du học. Hoá ra, nam ca sĩ đã từng phải... vay tiền không lãi suất để chi trả học phí và các khoản sinh hoạt phí khác. Tuy phải vay tiền đi học, song Hà Anh Tuấn vẫn rất tận hưởng cuộc sống của du học sinh. Anh thường ăn đồ bên ngoài thay vì tự nấu nướng. "Ngày xưa khi Tuấn học ở châu Âu, nơi đó là vùng đất thần tiên của bánh mì. Những làng cổ ở Đức, ở Pháp làm bánh truyền thống rất ngon. Đặc biệt vào mùa đông, ăn bánh mỳ sẽ giữ ấm cơ thể" - nam ca sĩ tâm sự.

Hình ảnh một nghệ sĩ lịch lãm, học vấn cao, hoạt động xã hội tích cực và không vướng scandal giúp Hà Anh Tuấn trở thành hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt nhiều bạn trẻ. Ở tuổi 41, anh sở hữu sự nghiệp âm nhạc ổn định, thương hiệu cá nhân vững chắc và vị thế đáng nể trong giới giải trí.

Giữa bối cảnh thị trường biểu diễn ngày càng cạnh tranh, việc một nghệ sĩ chạm mức cát-sê 1,5 tỷ đồng/show không chỉ là câu chuyện về tiền bạc. Đó còn là thước đo cho uy tín nghề nghiệp, sức hút lâu dài và giá trị bền vững mà nghệ sĩ mang lại. Với Hà Anh Tuấn, thành công ấy dường như không đến từ sự ồn ào, mà được xây dựng bằng nền tảng tri thức, sự chỉn chu và một chiến lược phát triển bền bỉ qua năm tháng.