Trẻ sau này có thành đạt hay không, nhìn cách ăn uống cũng có thể đoán ra: Tuyệt đối đừng xem nhẹ!

Nhiều người cho rằng ăn uống chỉ là chuyện lấp đầy dạ dày. Trẻ còn nhỏ, nghịch ngợm trên bàn ăn một chút cũng không sao, lớn lên tự khắc sẽ hiểu chuyện. Nhưng thực tế, bàn ăn chưa bao giờ chỉ là nơi dùng bữa, mà còn là "lớp học" đầu tiên về phép tắc và giáo dưỡng.

Từng hành động khi ăn từ cách chờ đợi, chia sẻ cho đến thái độ khi không vừa ý... đều phản ánh tính cách và phần nào dự báo cách một đứa trẻ sẽ bước vào đời. Không ít trẻ lớn lên gặp khó khăn trong các mối quan hệ hay công việc, thực ra từ nhỏ đã bộc lộ dấu hiệu ngay trên bàn ăn.

Dưới đây là 3 biểu hiện thường thấy trên bàn ăn, nhưng lại ảnh hưởng lâu dài đến tính cách và tương lai của trẻ:

1. Dễ nổi nóng khi không vừa ý

Có những đứa trẻ chỉ cần món ăn không hợp khẩu vị là quăng đũa, chờ lâu một chút đã khóc lóc, bị nhắc nhở thì dỗi hờn. Trẻ có cảm xúc là điều bình thường, nhưng nếu cứ hễ không hài lòng là mất kiểm soát, điều đó cho thấy khả năng điều tiết cảm xúc còn yếu.

Chuyên gia tâm lý tội phạm, giáo sư Lý Mai Cẩn - giảng viên tại Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc từng nhấn mạnh rằng giáo dục cảm xúc phải bắt đầu từ việc rèn khả năng "trì hoãn thỏa mãn". Trẻ được đáp ứng vô điều kiện sẽ khó học được sự kiên nhẫn, sức chịu đựng kém, lớn lên dễ sụp đổ trước áp lực. Khi đi học, đi làm, chỉ một chút trục trặc cũng có thể khiến các em mất bình tĩnh và đánh mất cơ hội.

2. Thiếu ý thức về không gian chung

Trong các bữa tiệc hay khi ăn ngoài, có trẻ chạy nhảy quanh bàn, nói cười ầm ĩ, tùy tiện đụng vào đồ ăn và vật dụng của người khác. Đằng sau hành vi đó là sự thiếu ranh giới và thiếu ý thức cộng đồng.

Giáo sư Lý Mai Cẩn nhận định: "Vấn đề hành vi của trẻ, suy cho cùng là vấn đề của người lớn". Khi cha mẹ lấy lý do "con còn nhỏ" để dung túng, trẻ sẽ không hình thành được cảm giác về quy tắc và giới hạn. Sau này bước vào môi trường tập thể, các em dễ xem nhẹ nội quy, làm việc thiếu kỷ luật, khó được đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng.

3. Ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân

Trên bàn ăn, điều khiến người khác khó chịu nhất là cảnh trẻ độc chiếm món mình thích, lật tung đĩa thức ăn để chọn phần ngon, thậm chí ngăn cản người khác gắp. Đây không chỉ là chuyện "tham ăn", mà phản ánh xu hướng coi mình là trung tâm.

Nhà giáo dục nổi tiếng Doãn Kiến Lợi - tác giả cuốn Người Mẹ Tốt Còn Hơn Người Thầy Giỏi từng viết rằng nuông chiều quá mức không phải là yêu thương, mà là tước đi cơ hội học cách chia sẻ và hợp tác của trẻ. Khi lớn lên, những người chỉ quen ưu tiên lợi ích cá nhân sẽ khó hòa nhập trong tập thể, dễ bị xa lánh cả trong cuộc sống lẫn công việc.

Người xưa nói "nhìn cách ăn uống, biết phần nào con người", không phải không có lý. Bàn ăn tuy nhỏ nhưng phản chiếu giáo dưỡng và tương lai của một đứa trẻ. Khi cha mẹ chú trọng chuẩn bị cho con những bữa ăn đủ dinh dưỡng, cũng đừng quên rằng phép tắc và thói quen trên bàn ăn cũng là một dạng "dinh dưỡng" khác, nuôi dưỡng nhân cách, trí tuệ cảm xúc và khả năng ứng xử.

Một bữa ăn chỉ kéo dài vài chục phút, nhưng bài học từ bàn ăn, nếu được duy trì đều đặn, có thể theo trẻ suốt hành trình trưởng thành. Thay vì chỉ quan tâm con ăn được bao nhiêu, hãy để ý cách con ăn như thế nào. Dạy con biết chờ đợi, biết tôn trọng, biết chia sẻ - những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại chính là hành trang giúp trẻ đi xa và đi vững hơn trong tương lai.

