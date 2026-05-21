Mỡ lợn vốn mang tiếng là loại thực phẩm nhiều cholesterol. Không ít gia đình còn loại bỏ mỡ lợn khỏi thực đơn hàng ngày vì lo ngại những vấn đề với sức khỏe tim mạch. Theo thông tin từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100g mỡ lợn có 95mg cholesterol. Thế nhưng, không phải ai cũng biết rằng, lượng cholesterol trong mỡ lợn thấp hơn nhiều so với gan gà. Cụ thể, trong 100g gan gà, lượng cholesterol là 440mg, cao gấp 4,6 lần so với mỡ lợn.

Gan gà nhiều cholesterol.

Theo các khuyến cáo dinh dưỡng trước đây, người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 300mg cholesterol mỗi ngày. Đối với người có nguy cơ mắc bệnh tim, lượng cholesterol được khuyến nghị là dưới 200mg/ngày. Tuy nhiên, theo Cleveland Clinic, các hướng dẫn mới hiện nay không còn đặt giới hạn cụ thể cho lượng tiêu thụ cholesterol hàng ngày. Mặc dù vậy, Hướng dẫn Chế độ ăn uống dành cho người Mỹ khuyến nghị người dân nên giữ lượng cholesterol trong chế độ ăn càng thấp càng tốt nhưng không để ảnh hưởng đến dinh dưỡng.

Đừng bỏ qua gan gà chỉ vì cholesterol cao

Mặc dù có lượng cholesterol cao nhưng gan gà vẫn là một thực phẩm bổ dưỡng nếu tiêu thụ đúng cách và hợp lý.

The Guardian thông tin gan gà là thực phẩm giàu protein và chứa nhiều folate, dưỡng chất quan trọng đối với khả năng sinh sản và giúp phòng ngừa một số dị tật bẩm sinh. Theo chuyên trang Đời sống Gia đình của báo Phụ nữ Thủ đô, trong số những loại thực phẩm chứa axit folic, gan gà đứng đầu. Trong 100g gan gà có 1172ug axit folic, cao gấp 3-4 lần so với lượng axit folic trong cùng trọng lượng gan lợn.

Các món ăn từ gan gà.

Gan gà cũng cực giàu vitamin A, dưỡng chất có vai trò quan trọng đối với sức khỏe đôi mắt. Đáng lưu ý, hàm lượng vitamin A trong gan gà vượt xa sữa, trứng, thịt, cá và các thực phẩm khác. Gan gà cũng chứa nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B12.

Ngoài ra, gan gà đặc biệt rất giàu sắt, giúp hỗ trợ tạo năng lượng cho cơ thể. Không chỉ sắt, gan gà còn chứa canxi, phốt pho, kẽm.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, gan gà có khí ôn, vị cam và khổ, không độc. Loại thực phẩm này có tác dụng bổ thận, bổ dương, cường âm, hỗ trợ điều trị các chứng bệnh đau tim, đau bụng, phong hỏa hóa đau mắt hay mắt mờ. Tuy nhiên, nếu sử dụng với mục đích chữa bệnh, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.

Theo khuyến cáo, người khỏe mạnh có thể ăn gan gà 3 lần/tháng, mỗi lần chỉ nên ăn 50-70g; trẻ em dưới 50g. Những người cao tuổi hoặc có bệnh gan, thận, gút nên hạn chế tiêu thụ gan gà. Phụ nữ mang thai được khuyến cáo nên ăn gan gà ở mức vừa phải vì lượng vitamin A quá cao có thể gây hại cho thai nhi.

Khi chọn gan gà, nên ưu tiên phần gan còn tươi, có mùi tự nhiên của thịt, không tanh lạ. Gan tươi thường mềm, còn độ đàn hồi và không bị khô bề mặt. Điều quan trọng là màu gan phải tự nhiên, không loang lổ hay có dấu hiệu bất thường.