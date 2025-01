Ghi tên trong dàn Anh Trai Say Hi, Anh Tú Voi nhận được sự chú ý lớn của người hâm mộ. Trưởng thành từ The Voice - Giọng Hát Việt, nam ca sĩ gây ấn tượng với chất giọng dày, ấm và truyền cảm. Hậu show Anh Trai , Anh Tú tiếp tục gia nhập line-up Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân mùa 3, đem đến nhiều tiết mục đong đầy xúc cảm.

Anh Tú Voi được biết đến như 1 giọng ca nam nội lực, truyền cảm của Vpop. Anh chàng dần được biết đến nhiều hơn sau khi tham gia Anh Trai Say Hi và Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân

Tài năng ngày càng được công nhận, Anh Tú đắt show như “tôm tươi”, nổ job liên tục, đặc biệt trong dịp cuối năm. Một đoạn fancam mới đây tại sự kiện âm nhạc đang được lan truyền, đoạn chia sẻ ngắn ghi lại khoảnh khắc Anh Tú Voi hoảng hốt chạy khỏi sân khấu khi bị fan phi thẳng lên rượt đuổi. Cụ thể, trong lúc đang nỗ lực khuấy động không khí, nam ca sĩ đã nhiệt tình kêu gọi “Bây giờ các bạn lên cao sân khấu một xíu đi, nhưng mà đừng lên sân khấu là được”. Thế nhưng, trái ngược với mong đợi của Anh Tú, các fan không chỉ đứng gần mà còn “vượt rào” đồng loạt lao thẳng lên sân khấu.

Anh Tú bỗng dưng bị khán giả đuổi trên sân khấu chương trình, khiến anh hoảng hốt "tháo chạy"

Khung cảnh hỗn loạn diễn ra, fan ùa lên như sóng lũ, khiến Anh Tú không kịp trở tay. Dù vậy, dù bối rối tháo chạy về phía hậu trường, Anh Tú vẫn quay trở về sân khấu ngay sau đó khi đám đông đã ổn định lại. Nam ca sĩ vẫn hoàn thành tiết mục của mình với nguồn năng lượng tươi vui.

Nam ca sĩ bối rối trước "cơn lũ" người hâm mộ tràn đến

Đoạn clip nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các nền tảng MXH. Nhiều netizen ngay lập tức liên tưởng đến một tình huống tương tự mà Sơn Tùng MTP từng gặp phải. Còn nhớ, nam ca sĩ đình đám cũng từng phải tháo chạy gấp khi khán giả nhiệt tình quá đà, gây nên tình huống dở khóc dở cười.

Sơn Tùng từng gặp tình huống tương tự trong quá khứ khi đám đông fan quá khích tràn lên sân khấu. Được biết, "khổ chủ" đã kịp tìm đường rút lui (Nguồn: Youtube)

Trước pha chạy trốn fan hâm mộ này, nhiều netizen bày tỏ sự thích thú trước “kiếp nạn” của nam ca sĩ. Thay vì lo lắng, dân tình lại thi nhau thả haha vào đoạn clip này. Đến mức nhiều ngườ cho rằng đây là một trong những kiếp nạn đáng nhớ nhất sự nghiệp của Anh Tú.

Một số bình luận của netizen:

- Cảnh này thật quen thuộc.

- Tôi thấy bà nào tặng hoa cho ảnh vậy xong ổng cầm hoa quẩy rồi giành lại hoa của ổng vậy cười xỉu.

- Ủa có trốn thật không mà tôi thấy ông quay 2 vòng mới chạy vậy, cười khờ luôn.

- Cái tướng Anh Tú Voi chạy hài xỉu, không giống bị fan dí mà giống chơi trốn tìm với fan.

- Tôi chợt nhớ tới 1 anh ca sĩ/ rapper ấy.