1 Anh Tài bóc "bộ mặt thật" của Tăng Phúc

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Thành Trung đăng tải một đoạn clip hậu trường ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trong video, nam MC vừa cầm kem vừa khoe với Neko Lê đây là quà vặt mà Tăng Phúc chuẩn bị cho các Anh Tài. Khi nghe Thành Trung nhắc đến Tăng Phúc, Neko Lê liền thái độ ra mặt và từ chối ăn kem của Tăng Phúc tặng.

Neko Lê chia sẻ Thành Trung đã quá tin người vì thật sự con người Tăng Phúc không giống như cách nam ca sĩ thể hiện ra ngoài. Theo Neko Lê, lý do Tăng Phúc tặng kem cho các Anh Tài là vì muốn lấy lòng mọi người, nhưng ở đằng sau thì tăng lượng đường và độ lạnh cho kem với mục đích làm ảnh hưởng giọng hát của các Anh Tài.

Không chỉ vậy, Neko Lê còn bóc việc Tăng Phúc hay báo bệnh là chiêu trò của nam ca sĩ trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Neko Lê cho biết Tăng Phúc chỉ giả bộ để cho các Anh Tài mất cảnh giác, hời hợt hơn trong lúc trình diễn, qua đó lấy phần lợi về mình. Lời nói và biểu cảm của Neko Lê khi bóc Tăng Phúc vô cùng chân thật, bên cạnh còn có thêm Đỗ Hoàng Hiệp phụ họa khiến Thành Trung không thể không tin. Nam MC vô cùng bất ngờ trước "bộ mặt thật" của Tăng Phúc nhưng đến cuối vẫn chấp nhận ăn cây kem trên tay.

Neko Lê diễn "tiểu phẩm" bóc chiêu trò của Tăng Phúc ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Thực chất, đoạn clip chỉ là tiểu phẩm mà các Anh Tài dàn dựng để "dìm hàng" Tăng Phúc mà thôi. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng thay nhau tag Tăng Phúc vào để xem màn "bóc phốt" của Neko Lê.

Đoạn clip thẳng thừng tố đồng nghiệp của Neko Lê khiến cư dân mạng chỉ biết thả "haha". Bởi lẽ với những ai theo dõi chương trình, Neko Lê và Tăng Phúc có mối quan hệ khá thân thiết. Cả hai thường xuất hiện chung trong các vlog reaction Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Trong chương trình, Neko Lê và Tăng Phúc là 2 Anh Tài thường xuyên chung tổ đội ở các vòng công diễn. Chính vì vậy đã làm tăng cơ hội để Neko Lê và Tăng Phúc thường chí chóe, "cà khịa" nhau đủ kiểu, thậm chí là công khai "dí" nhau đến cùng trên mạng xã hội. Dù không ngại ngần công kích nhau nhưng đó chỉ là màn "troll" vui vẻ giữa cả hai mà thôi.

Tăng Phúc và Neko Lê đồng hành với nhau khá nhiều trong các vòng công diễn

Cả hai có mối quan hệ thân thiết, cũng vì vậy mà liên tục công khai "khịa" nhau từ trong chương trình đến ngoài đời thực

Tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Neko Lê nói lời chia tay với chương trình sau vòng công diễn 4. Anh chia sẻ với các đồng đội rằng bản thân đã rất mãn nguyện vì đã được đồng hành với các Anh tài lâu hơn ngoài mong đợi của bản thân. "Hôm qua anh có tâm sự với anh Tự Long rằng, đã quen với cái nhịp này rồi. Nhưng kể từ ngày mai mình phải setup lại mọi thứ", Neko chia sẻ với đồng đội.

"Neko rất tự hào về bản thân mình. Neko không biết hát, không biết nhảy. Chưa bao giờ đứng trên sân khấu. Đi đến đây đã là quá nhiều rồi. Nếu đây là một giấc mơ, thì đến đây không còn gì để mơ nữa. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã cho mình một ngọn lửa, đã làm nóng nhiệt huyết của mình với âm nhạc. Cảm ơn chương trình đã cho mình xuất hiện trong chương trình. Mình có một món lời lớn nhất, đó chính là 33 anh em", nam đạo diễn trẻ chia sẻ với chương trình.

Neko Lê có nhiều cảm tình từ khán giả sau khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Còn Tăng Phúc cùng Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh phải rời show sau công diễn 5 dù chỉ còn một bước nữa thôi là được đến chung kết. Trước đó, Tăng Phúc vướng loạt ồn ào phát ngôn trên mạng xã hội. Cụ thể, Cường Seven được chọn làm thủ lĩnh, nhận nhiệm vụ đến gặp các anh tài chưa có đội để chiêu mộ vào nhà mình. Cường Seven sẽ đối đầu với Đinh Tiến Đạt trong cuộc chiến chiêu mộ thành viên.

Khi đến khu vực có Tăng Phúc đang ngồi chờ, Đinh Tiến Đạt nói ngay là muốn mời Tăng Phúc. Còn Cường Seven thì vô tư bày tỏ để Tăng Phúc qua đội Đinh Tiến Đạt, còn bản thân anh sẽ mời Bùi Công Nam, Thiên Minh, Liên Bỉnh Phát và ST Sơn Thạch. Tuy nhiên, 1 lát sau, khi liên tục chiêu mộ thành viên thất bại, Cường Seven lại đổi ý mời Tăng Phúc. Lúc này, Tăng Phúc từ chối ngay. Trên sóng truyền hình, Tăng Phúc cũng thể hiện là vừa nghe Cường Seven mời gọi, anh lập tức nói với biên tập không chấp nhận.

Một số khán giả nhắn tin riêng cho Tăng Phúc để khuyên anh cẩn trọng lời nói, đừng làm Cường Seven bị tổn thương. Tăng Phúc lập tức chụp lại tin nhắn và đưa vào nhóm chat với fan của mình. Nam ca sĩ chia sẻ anh cảm thấy tức giận vì không được công nhận, là 1 trong những người được mời về đội cuối cùng. Chia sẻ này lập tức gây tranh cãi, một số khán giả chê bai Tăng Phúc quá cảm tính và phát ngôn dễ làm người khác chạnh lòng, nhất là với những người đã mời Tăng Phúc như Cường Seven hay Đinh Tiến Đạt.

Trước khi bị loại, Tăng Phúc gây tranh cãi vì drama với Cường Seven

Lập tức, Tăng Phúc đăng đàn phân bua: “Đây là lần cuối mình nói về chuyện này. Mình không ghét gì anh Cường Seven cả và rất bình thường với anh từ trước giờ nên mình không nói câu chuyện đó ra để các bạn nói gì anh Cường Seven, do các bạn tiêu cực thôi. Nếu với góc nhìn tôi đang kể lại cảm xúc lúc đó như 1 cách reaction cho các bạn hiểu thì nó khác rồi. Nhưng có thể tôi làm các bạn hiểu sai và một phần tôi sai vì ngồi giải thích cho các bạn không muốn hiểu. Tôi sai vì công khai tin nhắn của bạn đang muốn góp ý mình: Xin lỗi Cường Seven. Em xin lỗi anh vì làm mọi người hiểu lầm anh. Cũng sắp hết chương trình rồi nên ai còn yêu quý thì ở lại ai hết thì coi như hết duyên vậy. Mong chuyện này chấm hết ở đây, ai còn bàn về chuyện này nữa mình xin block cho nhẹ đầu nha".

Giữa lúc fan 2 bên đang tranh cãi sau tập phát sóng, Cường Seven cũng để lại bình luận xin lỗi: "Phúc ơi, sáng dậy anh có theo dõi câu chuyện của anh em mình sau tập hôm qua. Anh xem xong anh cũng rất hiểu cảm giác của em và anh rất tôn trọng quyết định của em. Cho anh xin lỗi nếu vô tình làm em tổn thương, mọi người có những ý kiến làm em không vui. Anh chỉ muốn nói rằng mong em đừng buồn, mặc dù anh em mình không có nhiều thời gian thân thiết nhưng anh quý và rất tôn trọng em. Ở vào tình huống như em, anh nghĩ anh cũng sẽ quyết định như vậy nên rất mong mọi người yêu thương và hiểu cho anh em tụi mình nhé".

Cường Seven bình luận xong, Tăng Phúc tiếp tục có động thái. Nam ca sĩ bày tỏ: "Tôi sai, tôi sai hết, tôi xin lỗi hết tất cả. Chân thành xin lỗi tất cả, tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì nữa. Ai thương thì hiểu ai không thì luôn có lý do để ghét tôi. Nhân đây, tôi cũng mong các bạn yêu quý mình rút kinh nghiệm, tránh gây mất hòa khí với các FC khác vì bênh vực mình. Mình sau này sẽ không chia sẻ những câu chuyện tương tự như vật để các bạn phải lo lắng".