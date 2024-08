1 "anh tài" bị bắt thóp vi phạm luật chơi

Sau khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, quá trình hoạt động nghệ thuật và cuộc sống đời thường của 33 "anh tài" cũng được khán giả quan tâm hơn trước. Đây cũng là cầu nối để dàn "anh tài" tới gần hơn với người hâm mộ. Nhiều group chat tâm sự với fan đã được các nghệ sĩ lập ra thu hút lượng lớn netizen tham gia.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ "bắt thóp" Bùi Công Nam vi phạm luật nghiêm trọng ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Theo đó, trong group riêng, nam ca sĩ sinh năm 1994 đã hé lộ tạo hình của "anh tài" Thiên Minh trong công diễn sắp tới.

Sau khi phạm luật công khai, Bùi Công Nam còn ngang nhiên gửi tin nhắn: "Coi như chưa gửi gì nhá". Hình ảnh này cũng đã được nam ca sĩ sinh năm 1994 xóa đi nhanh chóng.

Bùi Công Nam bị netizen tóm vi phạm luật lệ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai

Nam ca sĩ sinh năm 1994 đã spoil tạo hình của "anh tài" Thiên Minh trong tập phát sóng sắp tới

Bùi Công Nam được chú ý từ chương trình Sing My Song 2016. Sau cuộc thi, anh hoạt động trong lĩnh vực ca hát, sáng tác, là người đứng sau loạt ca khúc đình đám như Tết này con sẽ về, Tết ổn rồi, Có ai thương em như anh… được xem là một trong những nhạc sĩ thành công ở thị trường nhạc quảng cáo.



Năm 2020 - 2021, Bùi Công Nam gặp biến cố về đầu tư tài chính khiến bản thân rơi vào khó khăn, hầu như không có cảm hứng sáng tạo. Gần đây, anh gây chú ý khi góp mặt trong chương trình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai.

Nam nhạc sĩ từng thừa nhận bản thân bất ngờ khi nhận được lời mời từ ban tổ chức. Anh tâm sự: "Có thể chương trình cần nhiều màu sắc, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Chứ nếu mời tôi dựa trên yếu tố đông fan thì không phải".

Bùi Công Nam được chú ý từ chương trình Sing My Song 2016

Bùi Công Nam chia sẻ việc được góp mặt trong chương trình, tranh tài cùng 32 nghệ sĩ khác là sự may mắn đối với mình

Trong tập 6 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai vừa qua, Thành Trung, Kiên Ứng và HuyR là những người đầu tiên phải nói lời chia tay. Khi đứng trong phòng hội nghị, chia sẻ về quyết định dừng lại của 3 anh em, MC Thành Trung chia sẻ: "Đây là giây phút tất cả anh em đều biết là nó sẽ phải đến và sẽ không phải chỉ đến một lần. 3 anh em ở đây hoàn toàn tự nguyện, vui vẻ lùi lại để nhường cơ hội cho những người anh em khác trong Liên Minh, để họ có cơ hội đến gần hơn với khán giả".

Thành Trung, Kiên Ứng và HuyR là những người đầu tiên chia tay chương trình

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng".

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài