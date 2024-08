Lần đầu BB Trần cãi vã với 1 "anh tài"

Sau nhiều ngày mong chờ, tập 6 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức "trình làng". Ở tập này, 4 bài hát còn lại của Công diễn 2 đã được phát sóng. Không chỉ tập trung theo dõi phần biểu diễn của các Liên Minh, khán giả còn quan tâm tới phần luyện tập sau cánh gà của dàn "anh tài".

Trong tập 6, các "anh tài" Jun Phạm, Phạm Khánh Hưng, Đỗ Hoàng Hiệp, Thành Trung đã cùng phối hợp thể hiện ca khúc Nếu một mai tôi bay lên trời. Đây được đánh giá là một trong những bài hát cảm xúc nhất trong tập này. Tuy nhiên, trong phần luyện tập trao đổi đã có những ý kiến trái chiều, bất đồng giữa các thành viên trong Liên Minh.

Thành viên Liên Minh Cửu Long có những bất đồng quan điểm khi luyện tập thảo luận cho ca khúc ở tập 6

Trước các thành viên, Jun Phạm nói về mong muốn cả nhóm muốn hướng tới: "Ngoài hát hay ra, mình cần phải xúc động. Quan trọng nó phải đánh vào trái tim của mọi người thì thông điệp mới rõ ràng, mọi người mới nhớ mình. Nên em mong muốn mọi người nhẩm lại câu chuyện nào cảm động nhất". Do số lượng thành viên đông nên Liên Minh Cửu Long có rất nhiều quan điểm và ý kiến đa dạng khác nhau. Tuy nhiên đây cũng chính là điều khó khăn khi mỗi người lại có những suy nghĩ, nhận xét riêng.



Liên Minh Cửu Long có số lượng thành viên đông

Điều này dẫn tới việc có rất nhiều quan điểm, ý kiến được đưa ra. Các "anh tài" liên tục thay đổi và không chốt được cách thể hiện của ca khúc

Việc có đông thành viên dẫn đến chuyện có quá nhiều quan điểm khó lựa chọn và đưa ra thống nhất. Thậm chí, Phạm Khánh Hưng còn tiết lộ cả nhóm có khi thảo luận qua tin nhắn tới 4 giờ sáng. Trong phần phỏng vấn riêng, "anh tài" Phạm Khánh Hưng chia sẻ: "Các bạn trong đội Nhà Hát, có Kiên Ứng làm đạo diễn nữa nên các bạn có rất nhiều ý tưởng và khi đưa ra 1 vấn đề nào đó là mỗi người đưa ra 3-4 ý tưởng lận cho nên là chuyện này xé ra rất là dài. Khi tụi Hưng ngồi xuống bàn thì đúng là bàn không có ghế luôn. Bàn hoài bàn hoài, có khi bàn tới 4 giờ sáng. Hưng còn nhắn là ngủ đi anh em ơi, mai còn bàn tiếp mà".



Jun Phạm còn để lộ việc cả nhóm liên tục có những sự thay đổi vì có quá nhiều ý kiến khác nhau. Sau đó, anh lên tiếng khẳng định: "Mình đã quyết định là đã quyết rồi thì không quyết lại. Vì ngày mai mình đã họp nên chỉ nói 1 lần thôi. Bài này là bài vocal nên em cũng không muốn mọi người nhảy quá nhiều. Để tập trung 100% cho giọng hát".

Phạm Khánh Hưng tiết lộ cả nhóm thậm chí từng thảo luận cho tiết mục này tới 4 giờ sáng

Mỗi người có những ý kiến khác nhau khiến vấn đề bị xé ra nhỏ hơn

Trong cuộc họp, Kiên Ứng trao đổi với phía chương trình: "Đây là 1 bài vocal, khá rõ về content đó chính là người sắp ra đi hoặc người chưa có cơ hội đi tới chỗ đẹp trong cuộc sống của mình. Họ đang nhìn lại hoặc cố gắng cho mình có cuộc sống tốt hơn. Bọn em lấy tứ vào là các bé bị bệnh tim hay bị xương thủy tinh. Như bị bệnh tim thì không chơi quá được 10 giây sẽ bị ngất còn bị xương thủy tinh thì khi đứng dậy sẽ gặp vấn đề nguy hiểm đến tính mạng". Jun Phạm cũng tiếp lời Kiên Ứng: "Jun có thể mời người thật việc thật, các em bé đó đã khỏe rồi, sau khi được cứu sống".



Mặc dù đã khẳng định cả nhóm đã bàn bạc nhưng khi Kiên Ứng và Jun Phạm chia sẻ với ekip thì lúc này bất đồng dâng cao khi HuyR lại bày tỏ sự không đồng tình. BB Trần lập tức lên tiếng phản bác: "Anh nghĩ là mình vocal thì vocal nhưng vẫn phải chạm tới khán giả chứ? Chứ nếu mà chỉ để đứng hát không ấy, nó không đủ chạm! Mình phải tính làm sao để cho nó cùng hình ảnh, âm nhạc với cảm xúc". HuyR tiếp tục khăng khăng: "Chỉ cần những cái hoạt cảnh mà…". Chưa đợi HuyR dứt câu, BB Trần bật lại: "Không, không phải. Anh hiểu, nhưng mà tính làm sao cho hình ảnh, âm nhạc đi với nhau cảm xúc một xíu!".

Việc BB khăng khăng chuyện giọng hát của nhóm chưa đủ để chạm đến khán giả cũng dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng fan. Nhiều người không đồng tình, tuy nhiên không ít ý kiến cho rằng BB Trần khá thực tế và nhìn nhận sát sao tình hình của nhóm.

BB Trần mâu thuẫn với HuyR về hướng thể hiện của ca khúc trong vòng Công diễn 2

Dù đã cùng thảo luận với nhau trước khi tới cuộc họp nhưng cả nhóm vẫn có những quan điểm trái ngược

HuyR cho rằng nên tập trung vào giọng hát, tuy nhiên BB Trần lại đưa ra quan điểm cho rằng vẫn cần phải xây dựng bối cảnh để đem lại cảm xúc cho khán giả

Trong phần thảo luận về cách dàn dựng ca khúc này, Liên Minh Cửu Long 1 lần nữa lại có những bất đồng với nhau. Theo đó, MC Thành Trung cho rằng đoạn đầu nên để các thành viên phô diễn giọng hát của mình: "Lượt đầu để khoe giọng từng người 1. Sau khi mỗi người có lần khoe giọng mộc của mình thì bắt đầu đến điệp khúc 2, điệp khúc cuối thì bè. Bắt đầu có hiệu ứng thì mọi người sẽ đi từ thấp đến cao. Bài mình sẽ cao trào và dày dặn ở cuối".

Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hiệp lại có ý kiến trái ngược với MC Thành Trung: "Đối với em, bài này đoạn đầu không phải để khoe giọng mà nói lên cách xử lý và tình cảm của mỗi người. Cái đó quan trọng hơn". Cuối cùng, các "anh tài" đã chốt lại mỗi người sẽ hát theo cách riêng, như đang kể câu chuyện của mình với mục đích cuối cùng là chạm đến cảm xúc khán giả.

Đỗ Hoàng Hiệp và MC Thành Trung tiếp tục có những bất đồng về cách thể hiện ca khúc

Thông qua sự bình chọn của 350 khán giả trường quay, Liên Minh Tinh Tú xuất sắc dẫn đầu với tổng số điểm hỏa lực là 4620 (Chợt Nghe Bước Em đạt 2150, Những Kẻ Mộng Mơ đạt 2470). Đứng thứ 2 và lội ngược dòng ngoạn mục nhờ ca khúc Bao Nhiêu Tiền Một Mớ Bình Yên, Liên Minh KaMe đạt tổng điểm hỏa lực là 3350 (Giàu Sang đạt 1380, Bao Nhiêu Tiền Một Mớ Bình Yên đạt 1970).

Liên Minh Phát Tài đứng hạng 3 chung cuộc, sau tiết mục Cao Gót - Gót Hồng tổng điểm hỏa lực của nhóm có phần thay đổi. Cụ thể, Liên Minh Phát Tài đạt tổng 2920 điểm hỏa lực (Dẫu Có Lỗi Lầm đạt 1790, Cao Gót - Gót Hồng đạt 1130). Liên Minh nguy hiểm ở Công diễn 2 là Liên Minh Cửu Long, nhóm do Jun Phạm làm thủ lĩnh đạt tổng cộng 2170 điểm hỏa lực (Tình Yêu Ngủ Quên đạt 1480, Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời đạt 1230).

2 thành viên của Liên Minh Cửu Long là Thành Trung và HuyR lần lượt đứng chót bảng. Kết quả của bảng điểm này ảnh hưởng trực tiếp đến phần loại trừ tại Công diễn 2. Thành Trung, Kiên Ứng và HuyR là những người đầu tiên tạm chia tay chương trình. Khi đứng trong phòng hội nghị, chia sẻ về quyết định dừng lại của 3 anh em, MC Thành Trung nói: "Đây là giây phút tất cả anh em đều biết là nó sẽ phải đến và sẽ không phải chỉ đến một lần. 3 anh em ở đây hoàn toàn tự nguyện, vui vẻ lùi lại để nhường cơ hội cho những người anh em khác trong Liên Minh, để họ có cơ hội đến gần hơn với khán giả".

Thành Trung, Kiên Ứng và HuyR là những người đầu tiên chia tay chương trình

Kết quả này khiến các "anh tài" còn lại buồn bã và xúc động

Tập 6 của chương trình đã đem đến nhiều cảm xúc tới cho khán giả

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng".

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire