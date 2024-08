S.T Sơn Thạch giấu cả dàn “anh tài” làm 1 điều chưa từng thử trong đời

Vào tối 10/8, tập 6 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã chính thức lên sóng. Trong tập này, 4 bài hát còn lại của 4 Liên Minh với chủ đề "Lời nhắn từ vũ trụ" tại Công diễn 2 sẽ được phát sóng. Đây là 4 bài hát được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu dàn dựng sân khấu đến âm thanh, ánh sáng.

Liên Minh Phát Tài gồm 6 "anh tài" là S.T Sơn Thạch, Thanh Duy, Duy Khánh, Bùi Công Nam và Thiên Minh trình diễn tiết mục Gót hồng & Cao gót. Sau khi thực hiện phần thi, cả nhóm đã cùng nán lại trên sân khấu để chia sẻ về tiết mục của mình.

Đặc biệt, S.T Sơn Thạch gây chú ý khi xuất hiện đầy mới lạ với mái tóc mới. Anh chia sẻ ngay trên sân khấu với MC Anh Tuấn: "Đây hoàn toàn là tóc thật ạ. Em đã muốn làm điều này 34 năm rồi. Và đây là lần đầu tiên em cắt tóc ngắn như vậy. Đây là điều đặc biệt làm cho Liên Minh Phát Tài, các anh em trong tiết mục này cũng như chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai".

S.T Sơn Thạch làm 1 điều mới lạ ở tập 6 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai

Anh đã quyết định thay đổi mái tóc mới trong phần trình diễn với 5 "anh tài" ở Công diễn 2

S.T Sơn Thạch tiết lộ đã muốn làm điều này - cắt đầu đinh và tẩy tóc trong suốt 34 năm qua

Khi luyện tập cùng với các "anh tài", S.T Sơn Thạch vẫn gắn bó với mái tóc cũ

Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ điều mong muốn gửi gắm tới khán giả khi tới tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. "Dù chúng ta nhìn người ta hầm hố như thế nào, có bặm trợn với vẻ ngoài đáng sợ như thế nào thì người đó vẫn có thể đem đến điều tuyệt vời", S.T Sơn Thạch cho hay.

Trước khi lên sân khấu, anh vẫn cố giấu mái tóc của mình bằng cách đội tóc giả

Ở tập trước, S.T Sơn Thạch đã tỏ thái độ không vui và "đi ra một chỗ ngồi" khi sát nhập thành công với Nhà Xương Rồng. "Khi 2 Nhà vừa sát nhập với nhau, mình nhìn thấy trong mắt của S.T và S.T có đi ra một chỗ ngồi. Mình và anh Kiều cũng như tất cả mọi người bên team các bạn Xương Rồng thấy có gì đó không đúng, chưa trơn tru lắm giữa 2 Nhà", Binz kể lại.

S.T Sơn Thạch chia sẻ rằng anh muốn Liên Minh với Nhà Đam Mê để có thể được làm việc cùng Trọng Hiếu hoặc Liên Minh với Nhà KK để có cơ hội hợp tác cùng Kay Trần. "Thật ra mình có hai suy nghĩ, một là Liên Minh với Nhà Đam Mê, 2 là Nhà KK. Mình đã lên hết tất cả mọi kế hoạch và mình cũng nghĩ luôn những tiết mục nào có thể phù hợp", cựu thành viên nhóm 365 chia sẻ.

Sau đó, anh đã có những bộc bạch chia sẻ công khai trước tất cả các thành viên, nhận ra thái độ chưa đúng của mình. "Trước khi tập cho em nói vài lời. Nói thật S.T là 1 người mà sống và làm việc theo kế hoạch. Nếu nó khác đi 1 tí thì mình sẽ bị down mood mà không phải với mọi người mà với bản thân mình thôi. Hơi căng thẳng và vô tình làm đè cảm xúc đó lên những người anh em. Nhân đây cũng muốn xin lỗi tất cả mọi người và hy vọng những gì không hay sẽ bỏ về phía sau", anh cho hay.

S.T Sơn Thạch từng tỏ thái độ ở tập 5 khi Nhà Xương Rồng và Nhà Xuân Hạ Thu Đông quyết định kết hợp tạo thành Liên Minh Phát Tài

Sau đó, S.T Sơn Thạch đã chủ động nói chuyện trước dàn "anh tài" và ôm Thiên Minh làm hòa

Số điểm ở công diễn 2 dựa trên tổng điểm hỏa lực ở 2 tiết mục của mỗi liên minh. Tại vòng này, sẽ có 3 Liên minh an toàn và một Liên minh nguy hiểm. Trong liên minh nguy hiểm, 3 thành viên có điểm hỏa lực cá nhân cao nhất được an toàn và các thành viên nguy hiểm còn lại tự thảo luận, quyết định 3 người phải ra về.



Trước thông tin này, các anh tài không thể kìm được cảm xúc của mình. Neko Lê chia sẻ rằng có những ngày chỉ vắng một anh tài đã khiến mọi người cảm thấy rất trống vắng. Anh tài BB Trần không dám nghĩ đến việc nhóm của mình bị rơi vào vòng nguy hiểm và buộc phải chia tay 3 người. Nam diễn viên bày tỏ: "Tôi không dám nghĩ nhóm mình bị loại. Nếu không chiến thắng thì ít nhất cũng phải an toàn. Tôi không dám nghĩ đến trường hợp sẽ có thành viên bị loại".

Thành Trung, Kiên Ứng và HuyR là những người đầu tiên tạm chia tay chương trình. Khi đứng trong phòng hội nghị, chia sẻ về quyết định dừng lại của 3 anh em, MC Thành Trung nói: "Đây là giây phút tất cả anh em đều biết là nó sẽ phải đến và sẽ không phải chỉ đến một lần. 3 anh em ở đây hoàn toàn tự nguyện, vui vẻ lùi lại để nhường cơ hội cho những người anh em khác trong Liên Minh, để họ có cơ hội đến gần hơn với khán giả".

Kết thúc đêm công diễn này, 3 "anh tài" đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình là Thành Trung, Kiên Ứng và HuyR

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sỹ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi "anh tài". Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng".

33 anh tài tham gia mùa đầu tiên gồm có: NSND Tự Long, Hồng Sơn, Bằng Kiều, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Trương Thế Vinh, Thiên Minh, Tăng Phúc, Tuấn Hưng, Đăng Khôi, Bùi Công Nam, Kiên Ứng, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Rhymastic, Phạm Khánh Hưng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất, Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Thành Trung, (S)TRONG (Trọng Hiếu), Phan Đinh Tùng, Đinh Tiến Đạt, Neko Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Cường Seven, Quốc Thiên, Hà Lê, Kay Trần, Binz và SOOBIN.

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết