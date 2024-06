S.T Sơn Thạch: "Tôi đã từng công khai tình yêu, nhưng nhiều điều tiêu cực đến với bạn ấy"

Hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, thành công ở diễn xuất, gameshow lẫn ca hát... S.T Sơn Thạch có chỗ đứng nhất định trong showbiz Việt. Trong tháng 6/2024 tới đây, nam ca sĩ sẽ trở lại với vị trí 1 trong 33 "Anh tài" trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Anh cho biết đây là một trải nghiệm đặc biệt, làm sống lại những ký ức rực rỡ của thời thanh xuân - lúc còn hoạt động cùng các anh em của nhóm 365. Tuy nhiên, song song với những niềm vui, S.T Sơn Thạch cũng đối mặt với những nỗi lo sợ nhất định khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Trong dịp trò chuyện với chúng tôi, S.T Sơn Thạch đã lên tiếng về những tin đồn yêu đương, được "đẩy thuyền" với các đồng nghiệp nữ dạo gần đây. Nam ca sĩ cho biết bản thân rất thoải mái, thế nhưng cũng mong cộng đồng mạng đừng biến mọi thứ tiêu cực, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người trong cuộc. Sau tất cả, nam ca sĩ cũng nêu rõ quan điểm trong chuyện tình cảm và kết hôn.

Clip: S.T Sơn Thạch chia sẻ về hành trình thi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, lần đầu lên tiếng những tin đồn tình cảm

Những người theo dõi S.T Sơn Thạch đều rất hào hứng khi bạn được công bố là 1 trong những thí sinh của Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên. Lý do gì đã khiến S.T Sơn Thạch nhận lời mời của chương trình?

Có 3 lý do chính khiến tôi quyết định tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đầu tiên là do tôi thích, tôi đã xem rất nhiều phiên bản của chương trình này ở nước ngoài. Tôi nảy ra rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện trên sân khấu. Khi chương trình về Việt Nam, tôi nghĩ đây là cơ hội để tham gia và hiện thực hóa các ý tưởng của mình. Lý do thứ hai là dạo gần đây tôi có tham gia vào rất nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng lại hơi bỏ bê mảng âm nhạc, đây như là một cái cớ, động lực để cho tôi toàn tâm toàn ý cho âm nhạc. Đó là hai lý do chính và còn lý do thứ ba thì chắc mọi người phải xem chương trình mọi người mới biết được vì lý do này khá đặc biệt.

Khi nhận lời mời tham gia một chương trình thực tế, điều nhiều người quan tâm chắc hẳn là các đối thủ của mình. Vậy ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, S.T Sơn Thạch có ngó nghiêng 32 "Anh tài" còn lại trước ngày gặp nhau không?

Tôi là một người nhiều chuyện, phải nói là rất nhiều chuyện (Cười). Việc xem danh sách tôi muốn làm ngay từ đầu nhưng không được, chương trình này rất thực tế, phải chờ công bố trên mạng thì mới biết. Trước đó, khi nghe phong phanh một vài người tôi cũng mon men dò hỏi nhưng ai cũng giấu, chắc sợ bị đền hợp đồng bảo mật vài tỷ hay gì đó (Cười). Đến khi ra mắt, tôi mới thấy hóa ra toàn những người đã từng làm việc, đây đúng là một sân chơi, câu lạc bộ dành cho những quý ông.

Chương trình quy tụ rất nhiều anh lớn, có cả anh Hồng Sơn - cựu danh thủ. Từ khi còn nhỏ, tôi đã xem anh đá bóng trên tivi vì thế khi gặp anh tôi phải thốt lên: "Trời ơi, đây là thanh xuân, là kỷ niệm", mọi ký ức tràn về. Anh Bằng Kiều là một giọng ca mà nhiều bài hát của anh tôi thường chọn khi đi karaoke. Ngoài ra còn có anh Tuấn Hưng, anh Tự Long, anh Tiến Luật, anh Trương Thế Vinh, anh Phan Đinh Tùng… nói chung ai cũng dễ thương và có màu sắc riêng. Các anh cho tôi thấy được tinh thần lạc quan, tích cực. Họ là những người rất thành công vào các thời điểm khác nhau và đến bây giờ vẫn được rất nhiều người yêu thích, giữa chúng tôi không có một khoảng cách thế hệ nào hết. Các anh chính là tấm gương để tôi học hỏi.

Dù đã hoạt động nghệ thuật 25 năm, có được thành tích nhất định nhưng khi đứng trước các "anh đại" và sắp tới còn là tranh đấu cùng nhau, hỏi thật S.T Sơn Thạch áp lực và e dè không?

Thật sự ban đầu tôi đã nghĩ không áp lực nhưng khi chính thức bước vào chương trình thì trong đầu lại xuất hiện những lo sợ nhất định, tôi sợ nói gì đó sai hoặc gây hiểu lầm. Tôi biết đôi khi các anh không có vấn đề gì hết, vì mọi người rất dễ thương nhưng cư dân mạng chính là "sao đỏ", "giám thị" ở bên ngoài. Tôi sợ lỡ làm gì đó sai thì cư dân mạng không bỏ qua cho mình hoặc họ sẽ hiểu lầm dẫn đến những câu chuyện không mong muốn. Có một vài ý tôi nghĩ nó có thể suy nghĩ theo hai chiều thì sẽ phải kiềm chế lại.

Tôi là một người lúc hướng nội, lúc hướng ngoại. Mọi người hay nói tôi là bạn của mọi nhà vì tôi có thể giao tiếp, ngoại giao rất là tốt. Tuy nhiên, có những lúc tôi rất trầm ngâm, tôi lại sợ khi đó mọi người không hiểu. Có những điều tôi rất muốn được thể hiện ra để giúp tất cả mọi người tốt hơn nhưng tôi sợ bị hiểu lầm là dạy dỗ, chỉ báo người này người kia, đây là chuyện tôi lo sợ. Tuy nhiên, khán giả cứ yên tâm tôi sẽ thể hiện rất rõ và rất thật tính cách của mình ở trên chương trình, tôi không có diễn, không giả hay không có làm bất cứ điều gì ngoài cái tính cách của tôi hết.

Dễ dàng nhận ra bức ảnh của S.T Sơn Thạch nhận được nhiều sự tương tác từ cư dân mạng, bạn bè và cả dàn sao. Dường như anh được rất nhiều người ủng hộ trong lần tái xuất này nhỉ?

Tôi đọc hết những bình luận của mọi người, tôi đã nói mình là người nhiều chuyện mà (Cười). Tôi muốn biết rằng sau một khoảng thời gian không tham gia show thì khi mình trở lại khán giả sẽ phản ứng ra sao, liệu họ có còn nhớ hay quan tâm mình hay không. Tôi còn có rất nhiều lời động viên đến từ anh em đồng nghiệp, họ không chỉ ủng hộ tinh thần mà còn về mặt vật chất. Có rất nhiều quà tặng đã gửi đến mà tôi sẽ chia sẻ trong chương trình, chính sự yêu thương của họ đã khiến tôi nghĩ không có lý do gì mà mình không quyết tâm, cố gắng hơn nữa.

Trong địa hạt các chương trình thực tế trong tháng 6 này thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi nhận được sự quan tâm của công chúng. S.T Sơn Thạch có lo sợ bị so sánh với các nghệ sĩ khác không?

Chuyện bị so sánh không có gì lạ, bản chất trong một nhóm nhỏ đã xuất hiện so sánh rồi chứ đừng nói đến hơn 60 người, lại còn có những nghệ sĩ ở ngoài ra mắt sản phẩm mới nữa. Khi đã đồng ý tham gia chương trình này và biết tin có 1 chương trình sẽ lên sóng cùng thời điểm là tôi đã lường trước mọi chuyện. Nhưng tôi nghĩ showbiz cần có những cuộc thi như vậy cho các nghệ sĩ có động lực, tự tạo áp lực để cố gắng hơn. Trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng có Jun Phạm và rất nhiều anh em từng hợp tác với tôi trong các gameshow khác, tôi cảm giác như được sống lại những ký ức thời sinh hoạt chung với 365.

Tôi chính là người đã khuyên Jun Phạm tham gia chương trình. Tôi nói những năm qua Jun Phạm đã tập trung rất nhiều vào mảng diễn xuất nên mong Jun có thời gian phát triển con đường âm nhạc. Một lý do khác là tôi mong muốn có nhiều người quen để có thể hợp tác, phát triển và cùng nhau đi lên. Ngoài ra, trong chương trình còn lại có hội anh em rất thân với tôi như Isaac, Song Luân… dù họ đứng trên bất kỳ chuyến tuyến nào mà có cơ hội làm mới bản thân, phát triển công việc thì tôi đều dõi theo và ủng hộ.

Khi nhận lời tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, người đầu tiên S.T Sơn Thạch đã thông báo là ai?

Chắc là những thành viên trong ekip của tôi, vì team tôi là người hợp đồng nên phải biết đầu tiên. Sau đó tôi báo cho bạn bè, gia đình, Lan Ngọc, Song Luân, Thúy Ngân và Ngọc Thanh Tâm là một trong những đồng nghiệp đầu tiên. Nhưng là đầu tiên dữ chưa, sao mà nhiều người dữ ha? (Cười). Khi nghe tôi báo tham gia chương trình, Lan Ngọc đã nói: "Anh phải đi thi thôi, chương trình này thật sự rất hợp với anh". Còn những anh em trong nhóm 365 của tôi khi mới nghe có những chương trình này là đã nhắn hỏi: "Ủa ST em có tham gia chương trình này, chương trình kia hay không? Chương trình quá hợp tại sao không tham gia?". Lúc đó, vì lý do bảo mật nên tôi chỉ có thể chia sẻ: "Chắc phải suy nghĩ quá" nhưng cái miệng thì muốn kể, muốn nói với mọi người lắm rồi.

Lan Ngọc là bạn tri kỷ với S.T Sơn Thạch, cô vừa thành công khi là 1 trong 7 mỹ nhân xuất sắc nhất của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, nay là thành viên của nhóm LUNAS. Hành trình vừa qua của "ngọc nữ" Vbiz có truyền cảm hứng hay động lực đến S.T Sơn Thạch không?

Tất nhiên là có. Tôi và Lan Ngọc từng nói chuyện với nhau trước khi Lan Ngọc quyết định tham gia Chị Đẹp. Thời điểm đó, Lan Ngọc hỏi ý kiến của tôi và tôi đã nói là: "Ừ, nếu em cảm thấy là muốn thử sức với cái gì đó mới mẻ thì cứ tham gia. Còn nếu thấy sợ những vấn đề khác phát sinh mà em không thể làm chủ được suy nghĩ lại một chút". Với tôi, Lan Ngọc đã có một vị trí nhất định trong showbiz nên trước bất kỳ quyết định nào, tôi cũng khuyên Ngọc phải suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng, Ngọc quyết định tham gia, sau chương trình cô ấy nhận được sự nhìn nhận rất lớn từ khán giả, được yêu thương và ủng hộ nhiều hơn. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, hay Lan Ngọc mà rất nhiều nghệ sĩ khác họ cũng cảm thấy cần có sân chơi như các cuộc thi thực tế này, để được thể hiện bản thân, cho khán giả nhìn thấy các góc khuất hoặc những chuyện chưa từng được chia sẻ công khai.

Trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã xảy ra một số ồn ào không đáng có liên quan đến mối quan hệ giữa các nghệ sĩ. Khi tham gia cùng 32 người với 32 cá tính khác nhau, S.T Sơn Thạch có sợ một lúc nào đó sẽ phải đối mặt với drama nội bộ không?

Chương trình truyền hình thực tế nào cũng sẽ có một vài drama ngoài ý muốn. Tuy nhiên, giống như tôi nói, tôi sẽ thể hiện rõ tính cách, không sống sai, không giả tạo để không phải hối tiếc về sau. Điều đầu tiên mà chương trình khẳng định với tất cả các nghệ sĩ chúng tôi là không xây dựng mọi thứ quá drama. Các nghệ sĩ thể hiện ra sao, muốn mang đến cuộc thi tinh thần gì thì chương trình sẽ lấy những chất liệu đó mà làm.

Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng chỉ có 7 chị thành viên thành đoàn nhưng nhóm đã thông báo tan rã sau 20 phút công bố thành lập. Ở chương trình này có 17 anh tài đi đến cuối cùng, S.T Sơn Thạch có lo ngại về tương lai của nhóm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sau chung kết?

Tôi không dám nhận xét lý do tại sao 7 "Chị đẹp" lại không thành đoàn mà tan rã liền, tôi nghĩ đó là sự lựa chọn của họ. Hiện giờ, tôi cũng chưa rõ chương trình này có thật sự là 17 người được ra mắt hay không vì đến hiện tại format vẫn chưa thống nhất cuối cùng. Tuy nhiên, mục đích chương trình là tìm kiếm nhóm nhạc như một gia tộc và cái gia tộc này gần giống như một gia đình, trong một gia đình cũng sẽ có rất nhiều thành viên với những vị trí khác nhau. Nếu như cả gia tộc đó không đi chơi cùng với nhau thì cũng sẽ có những người anh em đi chơi với nhau kiểu vậy. Thật ra bản chất trong gia đình mình vẫn vậy mà, chỉ dịp quan trọng cả nhà cùng tụ họp lại còn những buổi đi chơi phù hợp với tính cách của ai thì sẽ đi cùng người đó.

Giả sử, nếu đến cuối cùng 17 thành viên không thể đồng hành mà các nghệ sĩ sẽ tự liên kết để thành lập một nhóm nhạc như LUNAS, thì khi đó S.T Sơn Thạch có sẵn lòng tham gia không, và 5 thành viên bạn mong muốn sẽ là ai?

Tôi là kiểu "Hoa hậu thân thiện", sợ các anh em của mình buồn nên tôi sẽ trả lời như thế này nhé. Tôi muốn thành viên đầu tiên tạm gọi là anh A sẽ là một người rất hiểu rõ về âm nhạc - một Music Producer. Người thứ hai là một người đẹp trai visual của nhóm. Người thứ ba - anh C sẽ đảm nhận vai trò vocal, bởi vì tôi là nam trung cần những người nam cao để có thể feel được nhiều hơn. Tiếp đến, anh D sẽ là người có một công việc thật nhiều tiền để có thể đầu tư cho nhóm. Và người cuối cùng sẽ là tôi. Thật sự tôi rất thích được bắt tay cùng với các anh em làm nên những thứ hay ho. Tôi cũng mạnh nhiều cái lắm đó… mạnh miệng! (Cười).

Với kinh nghiệm từng là thành viên của một nhóm nhạc đình đám, S.T Sơn Thạch nghĩ ưu điểm và khó khăn của các nghệ sĩ khi sinh hoạt chung một nhóm là gì?

Tôi không biết những nhóm nhạc khác như thế nào nhưng cái khó của tôi là cân bằng ý kiến của các thành viên. Nghĩa là đôi khi anh này muốn A nhưng anh kia muốn B, anh nọ lại muốn B+... có rất nhiều vấn đề phải cân bằng cảm xúc lại và hạ cái tôi xuống. Nhưng ưu thế của nhóm việc nhóm khác với ca sĩ solo là đứng trên sân khấu có thể chia các vị trí, có người hát bè chính, bè phụ, bè ba, bè năm, rap, nhảy…

Một số nghệ sĩ khi có cơ hội trải lòng, họ đều nhắc đến việc ít nhiều trải qua một giai đoạn nhiều chông chênh, lạc lõng trong con đường đang đi, S.T Sơn Thạch thì sao?

Tôi cũng có, không chỉ riêng tôi mà nhiều người cũng trải qua cảm giác này. Chúng ta vừa đi qua một khoảng thời gian nhiều biến động. Trong giai đoạn đó, bản thân tôi có từng cảm giác chông chênh, mông lung về chặng đường tương lai, không biết mình có thể làm được gì nữa hay không. Và may mắn là khi quay lại cuộc sống bình thường, tôi vẫn nhận được tình cảm của tất cả mọi người, đó là nền tảng để tôi có thể phát triển nhiều hơn nữa. Còn chuyện dậm chân tại chỗ, nếu có thì cũng không sao hết. Tôi nghĩ mình phải biết hài lòng với những gì mình đang có, như câu nói "Lùi một bước trời cao đất rộng", việc dậm chân tại chỗ đã quá tuyệt vời. Có những người họ phải lùi bước mới có thể tiến tới mà, nếu dậm chân tại chỗ thì đó tôi coi đó như điểm nghỉ ngơi rồi bước tiếp.

Lan Ngọc cũng là một người hoạt động nhiều năm như S.T Sơn Thạch, đến một giai đoạn được đánh giá là thành công, nổi trội thì cô ấy quyết định đi du học để làm mới chính mình. Vậy trong thời gian mông lung trong sự nghiệp, anh có bao giờ nghĩ đến việc tạm nghỉ để bồi dưỡng bản thân hoặc tìm một hướng đi mới không?

Thú thật, tôi có nghĩ đến chuyện nếu như chuyển đến một đất nước khác sống sẽ như thế nào, vì hầu hết 70-80% người thân của tôi hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Nhưng tôi rất yêu thương Việt Nam, suy nghĩ đổi môi trường mới chỉ chớm nở 1-2% trong đầu tôi thôi. Còn việc tại sao Lan Ngọc lại đi du học thì tôi nghĩ mình hiểu cô ấy, vì chúng tôi rất thân nhau. Bản thân Ngọc luôn đau đáu mong muốn có một vai diễn mới và thành công hơn nữa trong lĩnh vực điện ảnh. Trước khi sang Úc, Ngọc đã học rất nhiều trường và chứng chỉ khác ở Việt Nam, đó là tinh thần rất tốt bởi vì không ai giỏi mãi mãi hết, núi cao thì có núi cao hơn, sóng sau xô sóng trước… nên tôi ủng hộ Ngọc. Còn việc tại sao Ngọc chọn thời điểm đang được công chúng đánh giá cao để đi du học thì tôi suy nghĩ đó là sự lựa chọn của Ngọc. Có thể, Lan Ngọc mong muốn chinh phục đỉnh cao mới. Ví dụ như Lan Ngọc đang thuộc đỉnh cao miền Nam thì bây giờ Ngọc muốn lan tỏa cái điều đó ra hơn, là cả nước, Đông Nam Á, Châu Á sau đó là đến nước ngoài, như Hollywood chẳng hạn. Tôi thấy rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã làm được như thế rồi.

Thời điểm mới sang nước ngoài, Lan Ngọc có chia sẻ những khó khăn mà cô ấy đang gặp phải với anh không?

Thời điểm đó bên Úc đang là mùa đông, sự thay đổi thời tiết là vấn đề khiến Ngọc cũng bị bệnh nhiều. Ngoài ra còn rào cản ngôn ngữ, Lan Ngọc là một người khá thông minh nhưng có những từ ngữ về chuyên môn nếu mà không tìm hiểu kỹ, chưa có học qua thì sẽ khó khăn. Tuy nhiên, Lan Ngọc chia sẻ cô ấy rất thích và đam mê được học nên đã tìm đủ mọi cách, học "72 phép biến hóa" để có thể hiểu bài của các thầy cô bên đó. Tôi tin sắp tới đây, Lan Ngọc sẽ là một con người mới tốt hơn, một phiên bản hoàn hảo hơn.

Trong thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Lan Ngọc sang nước ngoài là để âm thầm kết hôn, xây dựng gia đình với S.T Sơn Thạch. Khi đối mặt với những thông tin này, anh đã có phản ứng ra sao?

Tôi buồn cười, có những tin đồn vô lý một cách kinh khủng. Tự nhiên đang đi diễn, đi show đầu tắt mặt tối mà đồn tôi kết hôn, một năm tôi bị đồn với 3- 4 người như vậy. Bản thân tôi là một người thủy chung lắm mà. Tôi khó hiểu vì ví dụ như tháng 1 tôi phải kết hôn với người này rồi tháng 2 tôi phải bay qua nước ngoài kết hôn với người khác rồi tháng 3 tôi yêu người này, tháng 4 tôi yêu người khác. Nói chung có lúc tôi cũng thấy dễ thương vì được mọi người quan tâm nhưng hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào cuộc thi. Tôi đang vượt chông gai mệt mỏi lắm rồi, chưa có tinh thần kết hôn, đám cưới gì đâu.

Ngoài ra, tôi cũng trả lời luôn cho mọi người đỡ phải hỏi là mẹ tôi đã nói: "Con là phải thành công trên con đường sự nghiệp trước đi rồi muốn làm gì làm, con muốn yêu ai cũng được, muốn kết hôn với ai cũng được để đỡ làm khổ người ta. Nếu bản thân chưa có sự nghiệp ổn định thì đừng yêu ai hết, như thế là làm khổ người ta". Vì thế lúc này tôi đang trong giai đoạn loading, có nghĩa là đang xây dựng con đường sự nghiệp. Tôi nghĩ chuyện hôn nhân chắc phải đến lúc U50 quá, còn nếu như là bể kế hoạch thì tôi sẽ thông báo sau (cười).

S.T Sơn Thạch có biết đến chuyện bạn được đẩy thuyền song song với cả Thúy Ngân lẫn Lan Ngọc, thậm chí fan 2 bên còn cãi nhau?

Tôi nghĩ "đẩy thuyền" là do mọi người yêu thương chúng tôi. Tuy nhiên, nếu thật sự yêu thương S.T Sơn Thạch, Lan Ngọc hay Thúy Ngân hoặc muốn "đẩy thuyền" bất kỳ nghệ sĩ nào thì cũng đừng quá tiêu cực. Dạng như bạn đang trên "thuyền" này, người khác ở chiếc "thuyền" nọ, xong 2 bên "đánh nhau", lật thuyền… thì tôi thật sự không mong muốn. Những điều đó khi thể hiện lên mạng xã hội sẽ làm tất cả mọi người đau đầu và buồn bã, không ai muốn nó xảy ra hết.

Gần đây, S.T Sơn Thạch thường xuyên bị soi hint xuất hiện bên một doanh nhân, cư dân mạng cũng đặt nghi vấn về mối quan hệ của cả hai. Anh có muốn lên tiếng về vấn đề này?

Tôi nói thật tôi có giải thích như thế nào thì mọi người vẫn như vậy thôi. Với những người bạn như Lan Ngọc, Thúy Ngân, Song Luân hay cả doanh nhân kia, khi xuất hiện những tin đồn thì chúng tôi nhìn nhau cười, thái độ rất vui vẻ, đón nhận tích cực. Tôi may mắn có bạn bè thỏa mái trong chuyện này. Còn những người bên ngoài, mọi người muốn nói sao cũng được, chúng tôi không có vấn đề gì hết.

Liên tục dính tin đồn như thế thì tình trạng yêu đương hiện tại của S.T Sơn Thạch thế nào?

Bây giờ tôi không muốn chia sẻ lắm. Hiện tại, tôi chỉ muốn mọi người biết tôi là một người độc đáo trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Còn chuyện đời tư, một ngày nào đó tôi sẽ chia sẻ với tất cả mọi người, những người đã yêu thương tôi.

Khi vào tình yêu, S.T Sơn Thạch là người như thế nào. Mai sau nếu đã xác định mối quan hệ với một người, anh chọn giữ cho riêng mình hay công khai?

Tôi là một người lúc này lúc kia, khi nhỏ thì yêu bồng bột, yêu đâm đầu, yêu hết mình nhưng lớn rồi sẽ yêu lý trí. Tôi luôn dành sự tôn trọng, chung thuỷ nhất có thể.

Tôi đã từng công khai tình yêu, nhưng thật ra cũng không phải công khai nữa mà vô tình ba mẹ bạn đó biết, dẫn theo nhiều điều tiêu cực đến với bạn. Thời điểm đó tôi còn nhỏ nên cư xử không khéo léo, có nhiều fan cũng hơi bị tiêu cực với bạn ấy. Thật sự khi đó 2 đứa còn quá nhỏ để xử lý một sự việc như vậy và dẫn đến phải chia tay. Sau này, tôi đã rút kinh nghiệm là khi tình yêu thật sự chín muồi, tôi và người đó xác định sẽ bước đến một bước mới như kết hôn chẳng hạn thì tôi sẽ công khai.

Vậy S.T Sơn Thạch mong muốn tình yêu với một người trong showbiz để thấu hiểu mình hay một người bình thường?

Tôi nghĩ là ai cũng được, ai mà đem đến cho tôi cảm xúc mãnh liệt nhất thì tôi yêu người đó. Người đó sẽ là mảnh ghép phù hợp, cùng đồng hành với tôi lâu nhất có thể. Đến một giai đoạn khi nhận ra mình có thể cùng một người ở bên nhau dài lâu, có thể cùng xây dựng gia đình thì tôi sẽ chọn người đó.

Cảm ơn những chia sẻ của S.T Sơn Thạch, chúc anh có hành trình vượt "chông gai" thành công!

