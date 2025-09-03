Những đêm Hà Nội không ngủ

Sáng ngày 2/9, lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 chính thức được diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Ngay từ tối 1/9, các tuyến đường trung tâm Hà Nội đã rộn ràng với dòng người đổ về giao lưu cùng các chiến sĩ, tạo nên bầu không khí sôi động, chan hòa và đầy gắn kết.

Ngày Hà Nội không ngủ, người dân xuống đường chờ xem diễu binh, diễu hành ca múa suốt đêm

Trên các con phố, các chiến sĩ trẻ vừa hát vừa dựng ghế, hô vang “hey hey hey”, còn được khán giả hào hứng trao tận tay những chiếc quạt giấy tiếp lửa. Đặc biệt, màn trình diễn của boyband Trường Sĩ Quan Chính Trị tại Tràng Tiền mang đến một màn biểu diễn ngập tràn năng lượng và nhận về những tràng vỗ tay vang dội cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ đông đảo khán giả có mặt trực tiếp. Không chỉ các bạn trẻ, các cựu chiến binh cũng góp vui khi trình diễn Hành Khúc Ngày Và Đêm, khiến khán giả reo hò phấn khích và hòa mình vào không khí náo nhiệt của ngày hội. Những màn trình diễn ngẫu hứng và dẫn dắt khéo léo không kém gì các ca sĩ chuyên nghiệp của quân triều đình khiến người dân “đổ đứ đừ”: "Mình vẫn còn sung đúng không ạ? Còn sung thì mình phải tỏ tình với nhau. Sau đây là bài Lời Tỏ Tình Dễ Thương" khiến khán giả càng thêm phấn khích.

Bất kì nơi đâu cũng có thể là "concert quốc gia"

Boyband của các chiến sĩ

Để chuẩn bị chu đáo cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 cùng hoạt động diễu binh, diễu hành, Bộ Quốc phòng đã tổ chức buổi sơ duyệt lúc 21h ngày 27/8 và buổi tổng duyệt lúc 7h ngày 30/8. Cả hai ngày sơ duyệt và tổng hợp luyện đều nhận được sự quan tâm đông đảo của người dân, không khác gì ngày lễ chính thức.

Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng vang khắp phố phường Hà Nội

Tại buổi sơ duyệt cấp Nhà nước được tổ chức vào lúc 20h tối ngày 27/8, không khí trên các tuyến đường từ chiều đã sôi động rộn ràng. Hàng nghìn người dân đổ ra đường từ sớm, biến khắp phố phường Hà Nội thành một lễ hội náo nhiệt chào mừng Tết Độc Lập. Những ca khúc kinh điển như Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng, Việt Nam Ơi… vang vọng khắp các ngõ phố, hòa cùng tiếng cười, tiếng reo hò rộn ràng. Xung quanh bầu trời rợp bóng cờ sao, các đoàn người cùng nhau hoà ca những khúc hát quen thuộc về đất nước. Ai nấy đều hớn hở, tự hào mặc áo đỏ sao vàng, tay giơ cao lá cờ Tổ quốc. Khoảnh khắc cả tuyến đường đồng thanh hát Quốc ca khiến mọi người xúc động, từ cụ già đến trẻ nhỏ, tất cả hòa chung một nhịp, cùng hướng về Tổ quốc.

Đội pháo lễ "quẩy" cùng nhân dân ngày sơ duyệt

Dù mới chỉ là buổi sơ duyệt nhưng quân triều đình đã kịp mang tới những bất ngờ thú vị cho khán giả. Cụ thể, đội pháo lễ đã thể hiện ca khúc Máu Đỏ Da Vàng của Erik hay vũ điệu hiện đại trên nền nhạc Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư gây phấn khích cho khán giả. Sự hòa hợp gắn bó giữa quân và dân trong ngày trọng đại của dân tộc đã tạo nên những khoảnh khắc khó quên, khẳng định rằng tinh thần dân tộc có thể chạm đến trái tim mọi thế hệ bằng nhiều cách khác nhau.

Không chỉ các bạn thanh thiếu niên, nhiều cô bác trung niên cũng hòa nhịp cùng âm nhạc, thể hiện năng lượng không hề thua kém lớp trẻ

NSND Tự Long tại "concert quốc gia" giữa phố

Không chỉ các bạn thanh thiếu niên, nhiều cô bác trung niên cũng hòa nhịp cùng âm nhạc, thể hiện năng lượng không hề thua kém lớp trẻ. Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều ngân nga các bản anh hùng ca cách mạng quen thuộc. Các bác, ông bà cựu chiến binh chỉnh tề trong trang phục, huân huy chương đeo đầy ngực, cùng nhau hòa giọng vang các ca khúc cách mạng, trong khi các em nhỏ trong Khối Nhi đồng hồn nhiên hát theo. Tất cả những hình ảnh ấy minh chứng cho tinh thần yêu nước được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo nên một bầu không khí vừa đoàn kết vừa rộn ràng suốt buổi tổng duyệt. Những khoảnh khắc ấy không chỉ thắp sáng không gian với niềm hân hoan, ấm áp mà còn kết nối các thế hệ, thổi bùng niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người.

Nhiều người hòa giọng theo, cảm nhận từng câu chữ, chia sẻ niềm tự hào và hạnh phúc khi được sinh ra là người Việt Nam, sống trong thời bình và biết ơn những thế hệ cha ông đã hy sinh để bảo vệ độc lập. Niềm tự hào ấy càng thêm trọn vẹn khi cùng hòa chung với cả dân tộc, đón chào Tết Độc Lập, tạo nên những buổi sơ duyệt và tổng duyệt vừa náo nhiệt, vừa đong đầy cảm xúc và ý nghĩa.

Dân quân đồng lòng - nơi đâu cũng là concert quốc gia

Tối ngày 1/9, tại sân vận động Mỹ Đình, Concert Quốc gia 80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc diễn ra với sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng cũng vừa kết thúc. Dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết thế nhưng tinh thần ăn mừng Tết Độc Lập của người dân vẫn không hề hạ nhiệt khi nhiều người đã bắt đầu “camp rào” từ đầu giờ chiều và tích cực hoà mình vào những khúc ca dân tộc trong buổi biểu diễn. Kết thúc chương trình, người dân tiếp tục đổ ra đường, cùng nhau hòa mình trong niềm vui mừng ngày Tết Độc Lập.

Tinh thần ăn mừng Tết Độc Lập của người dân cực nhiệt

Nhưng không chỉ tại sân vận động Mỹ Đình, tinh thần “concert quốc gia” còn lan tỏa khắp các con phố. Thanh thiếu niên, em nhỏ tới các cô bác trung niên, cựu chiến binh và các chiến sĩ, lực lượng công an quân đội tham gia làm nhiệm vụ, tất cả hòa nhịp cùng nhau, ngân nga các bản anh hùng ca cách mạng. Âm nhạc không chỉ vang lên, mà trở thành nhịp cầu nối các thế hệ, biến niềm tự hào dân tộc thành sợi dây vô hình kết nối mọi người với nhau. Đặc biệt, ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn của Mưa Đỏ vang lên liên tục trên khắp các tuyến đường, trở thành một biểu tượng sống động của tình yêu đất nước, lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ đi trước và niềm tự hào dân tộc lan tỏa từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Tinh thần “concert quốc gia” còn lan tỏa khắp các con phố

Hình ảnh quân và dân cùng vượt mưa gió, chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại, đồng lòng hát vang các ca khúc dân tộc khiến ai cũng trở thành nghệ sĩ trong ngày hội lớn của dân tộc

Không khí đoàn kết còn được thể hiện qua những hành động sẻ chia giản dị mà ấm áp. Nhiều hàng quán miễn phí đồ ăn, thức uống, mở cửa nghỉ đêm hay cho mượn nhà vệ sinh; các trạm tiếp sức luôn sẵn nước, quạt, áo mưa… cho bà con. Tất cả hòa vào không gian đặc biệt của những ngày thu lịch sử, nơi mọi người cùng nhau chăm lo lẫn nhau như một gia đình lớn.

Hình ảnh quân và dân cùng vượt mưa gió, chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại, đồng lòng hát vang các ca khúc dân tộc khiến ai cũng trở thành nghệ sĩ trong ngày hội lớn của dân tộc. Không còn ranh giới giữa lực lượng vũ trang và nhân dân, giữa các thế hệ; mỗi tiếng hát, tràng vỗ tay hay lá cờ phấp phới đều trở thành biểu tượng sống động của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Trên mạng xã hội, những hình ảnh và clip về không khí hướng về A80 được cập nhật liên tục, khiến người dân dù không trực tiếp có mặt cũng đứng ngồi không yên, háo hức theo dõi và mong ngóng tới ngày diễn ra lễ chính thức. Người xem bình luận, chia sẻ cảm xúc xúc động khi được cảm nhận không khí náo nhiệt của ngày hội toàn dân tộc.

Không gì đẹp hơn fandom yêu nước:

Những khoảnh khắc ấy không chỉ tạo nên không khí náo nhiệt, ấm áp mà còn thổi bùng tình yêu quê hương, đất nước trong lòng mỗi người, khắc sâu trong ký ức của người dân Việt Nam. Những đêm Hà Nội rực sáng ánh đèn, rộn vang âm nhạc và tiếng cười, nơi đâu cũng trở thành một “concert quốc gia”, nơi mọi người cùng hòa nhịp, tận hưởng niềm hân hoan dân tộc, hướng về khoảnh khắc lịch sử trọng đại - lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của dân tộc.