“Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu”: Hành trình tìm kiếm những rung cảm quê hương bằng lăng kính OPPO Find X9 Series

Với Find X8 Series, OPPO đã đưa người dùng đi qua những khung cảnh hùng vĩ trên dải đất hình chữ S, cùng khai phóng vẻ đẹp vô tận của thiên nhiên và con người. Còn ở phiên bản "Zoom Into Vietnam - Để Thấy. Để Thêm Yêu.", hành trình ấy được nâng lên thành một trải nghiệm sâu sắc hơn, từ "tìm thấy cái đẹp" đến "thấu cảm nét đẹp". OPPO gọi đó là quá trình Zoom vào Việt Nam - nhìn sâu vào những điều bình dị, nhỏ bé nhưng lại chính là linh hồn của đất nước. Có những điều không cần phải đi xa, chỉ cần ta chịu khó nhìn gần hơn, chậm lại một chút, ta sẽ thấy thêm nhiều điều đáng yêu giữa cuộc sống quen thuộc.

Dự án "Zoom Into Vietnam" khởi đầu cùng OPPO Find X8 Series đã dẫn dắt người xem đến với nét đẹp văn hóa bản địa hòa quyện cùng bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ

Trước đây, "zoom" chỉ đơn thuần là phóng to một chi tiết. Nhưng với "Zoom Into Vietnam - Để Thấy. Để Thêm Yêu." cùng OPPO Find X9 Series, "zoom" trở thành cách để ta nhìn gần hơn vào những điều làm nên Việt Nam. "Zoom" vào giọt mồ hôi lăn dài trên đôi tay người lao động, vào nét trầm mặc của những di sản đứng yên giữa dòng chảy thời gian, để rồi thấy thương và yêu Việt Nam hơn.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong bộ ảnh "Làng và Nàng", hợp tác cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà - gương mặt đại diện của OPPO Find X9 Series. Bộ ảnh được thực hiện tại không gian bình yên trầm mặc của làng cổ Đường Lâm. Gác lại ánh hào quang rực rỡ của những sân khấu lớn hay các show diễn quốc tế, Hồ Ngọc Hà trong "Làng và Nàng" chọn lối về tĩnh lặng bên mái ngói đỏ, đình làng và những con ngõ nhỏ thân thương. Không đơn thuần là những bức ảnh đẹp, bộ ảnh là hành trình tìm về gốc rễ, nơi những giá trị truyền thống nuôi dưỡng tâm hồn người nghệ sĩ hiện đại. Và chính sự hòa quyện giữa một biểu tượng đương đại và di sản lâu đời trong bộ ảnh đã thể hiện trọn vẹn thông điệp mà OPPO Find X9 Series hướng tới. Đó là sứ mệnh dùng công nghệ nhiếp ảnh tiên tiến để tôn vinh bản sắc Việt, biến mỗi khung hình trở thành sợi dây kết nối bền chặt giữa nhịp sống hiện đại và những giá trị trường tồn.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà tại không gian trầm mặc của làng cổ Đường Lâm, tạo nên khung cảnh giao hòa tuyệt đẹp giữa hiện đại và truyền thống

Từ Đường Lâm, hành trình "zoom" của OPPO tiếp tục rong ruổi đến Mù Cang Chải với những thửa ruộng bậc thang mang tính biểu tượng. Bức ảnh "Lát Cắt Vùng Cao" sử dụng sức mạnh của Camera Tele Hasselblad 200MP để tái hiện khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ của những đường cong ruộng bậc thang xen kẽ mái ngói nhỏ ẩn hiện trong sương sớm. Vượt lên trên vẻ đẹp phong cảnh, cú bấm máy của nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa còn khéo léo khơi dậy cả nhịp thở của núi rừng, nơi ánh sáng và sắc xanh tầng tầng lớp lớp hòa vào nhau, tạo nên một cảm xúc khó rời mắt.

Ống kính Tele Hasselblad 200MP bắt trọn từng vệt sáng, từng ánh sương mờ trên những thửa ruộng bậc thang tại Mù Cang Chải

Xuôi về làng lụa Bảo Lộc (Lâm Đồng), câu chuyện "Nghệ Nhân Nuôi Nghệ Nhân" lại mang đến một góc nhìn gần gũi, tỉ mỉ và nhân văn. Ống kính tele macro của OPPO Find X9 Series phóng đại thế giới nhỏ bé giữa con tằm và người thợ dệt - hai "nghệ nhân" cùng nhau kiến tạo cái đẹp. Sợi tơ óng ánh song hành cùng bàn tay chai sạn của người thợ dệt, tạo nên một bản giao hưởng thị giác đầy cuốn hút. Trong từng đường dệt, ta thấy sự bền bỉ và nét đẹp của truyền thống vẫn được gìn giữ qua từng thế hệ. Và khi nhìn thật gần, mỗi sợi tơ hay mỗi giọt mồ hôi đều mang theo tình yêu nghề và niềm tự hào về đất Việt.

Trong không gian mờ ảo, từng chuyển động nhỏ của con tằm, từng sợi tơ mảnh như khói đều được khắc họa sắc nét

Khi đêm xuống ở Phá Tam Giang (Huế), ống kính OPPO Find X9 Series lại một lần nữa chứng minh sức mạnh của công nghệ khi kể chuyện bằng ánh sáng. Trong bộ ảnh "Đèn Treo Bến Nước", nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa đã dùng tính năng chụp đêm chuyên nghiệp để ghi lại hình ảnh ánh đèn nhỏ treo lơ lửng trên chiếc thuyền đánh cá giữa màn đêm sương dày đặc. Ánh đèn ấy không chỉ chiếu sáng không gian, mà còn thắp lên niềm tin, sự sống và nghị lực của những con người mưu sinh nơi sông nước. Dưới ống kính OPPO Find X9 Series, mỗi tia sáng nhỏ trở thành biểu tượng của tinh thần Việt Nam - kiên cường, ấm áp và tràn đầy hy vọng.

Giữa bóng tối mênh mang, chỉ một ánh đèn treo trên thuyền cũng đủ làm sáng cả khung hình

Với sự xuất hiện của công nghệ nhiếp ảnh cải tiến trên OPPO Find X9 Series - Camera Tele Hasselblad 200MP, Zoom quang học 120X, hay chụp đêm chuyên nghiệp, OPPO không chỉ giúp người dùng ghi lại hình ảnh rõ hơn, mà còn giúp họ cảm nhận sâu sắc, lưu giữ được những rung động tinh tế nhất mà mắt thường có thể vô tình lướt qua. Càng "zoom", ta càng chạm được sâu hơn vào bề mặt cảm xúc, càng thấy rõ câu chuyện ẩn hiện trong từng chi tiết.

Và để lan tỏa tinh thần đó, cuộc thi ảnh "Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu." chính thức được phát động, mở ra sân chơi cho tất cả những ai yêu nhiếp ảnh và yêu Việt Nam. Cuộc thi nhận bài dự thi từ ngày 28/11/2025 đến hết ngày 20/12/2025, mở rộng cho mọi công dân Việt Nam. Để tham gia, thí sinh sử dụng điện thoại OPPO chụp ảnh theo chủ đề, đăng tải lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm câu chuyện ý nghĩa và các hashtag quy định, sau đó gửi đường dẫn bài viết vào phần bình luận của bài đăng phát động trên Fanpage OPPO Việt Nam và gắn thẻ một người bạn. Mỗi cá nhân có thể gửi nhiều bài dự thi, với điều kiện mỗi tác phẩm đều phải tuân thủ các quy định về thiết bị, nội dung và hình thức.

Dưới sự đồng hành của hai giám khảo uy tín: nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân - Giám khảo Chuyên môn đại diện cho góc nhìn kỹ thuật, và ca sĩ Hồ Ngọc Hà - Giám khảo hạng mục Câu Chuyện Truyền Cảm Hứng, cuộc thi hướng đến việc tôn vinh những câu chuyện chân thật, những khoảnh khắc đời thường đầy ý nghĩa. Giải thưởng cao nhất là chiếc OPPO Find X9 Pro đi kèm Bộ Ống Kính Tăng Tiêu Cự Hasselblad, cùng nhiều phần quà giá trị khác.

Mỗi người đều có một góc nhìn, một câu chuyện để kể. Đó có thể là nhịp sống nơi ngõ nhỏ, ánh nắng trên ruộng đồng hay khoảnh khắc bình yên bên người thân. Cuộc thi ảnh "Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu." chính là lời mời dành cho bạn. Hãy cầm chiếc điện thoại OPPO của mình lên, hướng ống kính về nơi khiến trái tim rung động, và kể câu chuyện Việt Nam của riêng bạn bằng cảm xúc chân thật nhất.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết cuộc thi tại website https://zoomintovietnam.com/.