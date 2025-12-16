Thêm một 'cá mập' xác nhận triển khai mô hình tủ đổi pin xe điện tại Việt Nam từ 2026

Honda - một hãng xe máy xăng sẽ triển khai tủ đổi pin xe điện từ năm 2026.

ÍHonda, thương hiệu vốn đang chiếm lĩnh thị trường xe máy xăng tại Việt Nam suốt nhiều thập kỷ, vừa chính thức thông báo kế hoạch đưa hệ thống tủ đổi pin xe máy điện của mình vào vận hành tại Việt Nam từ năm 2026.

Đây là một phần trong chiến lược điện khí hóa toàn cầu của hãng, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon. Việc Honda chọn Việt Nam là điểm đến tiếp theo sau những thị trường như Nhật Bản và Ấn Độ cho thấy tầm quan trọng của mảnh đất hình chữ S trong bản đồ xe điện khu vực.

Hệ thống được Honda giới thiệu sử dụng loại pin thông minh, có thể tháo rời mang tên Mobile Power Pack e: (MPP e:), sẽ được tích hợp vào các tủ đổi pin tự động, gọi là Power Pack Exchanger e:. Điểm cốt lõi của giải pháp này là giúp người dùng xe máy điện có thể dừng lại tại một trạm đổi pin bất kỳ, đặt viên pin đã cạn vào tủ và lấy ra một viên pin đã được sạc đầy chỉ trong vòng vài phút.

Mô hình trạm đổi pin không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn giúp giải quyết hai rào cản lớn nhất cản bước người tiêu dùng chuyển sang xe điện, đó là nỗi lo về phạm vi hoạt động giới hạn và thời gian chờ sạc kéo dài. Honda dự kiến thiết lập mạng lưới năng lượng dày đặc và tin cậy bằng cách đặt tủ đổi pin chiến lược tại nhiều địa điểm công cộng dễ tiếp cận, bao gồm cây xăng, cửa hàng tiện lợi, bãi đỗ xe và các đại lý ủy nhiệm của hãng.

Các mẫu xe điện sử dụng pin hoán đổi của Honda tại thị trường Việt Nam là CUV e: ra mắt tháng 10/2024, và xe giao hàng Benly e:. Hiện tại, 18 đại lý có kinh doanh xe máy điện của Honda cũng hỗ trợ đổi pin.

Trước Honda, VinFast cũng đã triển khai mô hình này trên cả nước.

Cuộc đua xây dựng hạ tầng đổi pin không chỉ là câu chuyện của riêng Honda. Trên thực tế, nhiều hãng xe và tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam đã nhận thấy tầm quan trọng của mô hình này và đang ráo riết triển khai.

Điển hình là VinFast, thông qua công ty V-Green, đã thực hiện những bước đi mạnh mẽ nhằm mở rộng mạng lưới trạm đổi pin với mục tiêu 50.000 trạm trong năm nay. Selex Motor, một hãng xe máy điện Việt có trụ sở tại Hà Nội, cũng đầu tư mạnh vào hệ thống trạm đổi pin. Con số cập nhật trạm đổi pin đến cuối tháng 8 là khoảng 100 trạm.

Không chỉ doanh nghiệp, các thành phố lớn cũng đang tạo điều kiện để thúc đẩy giải pháp này. Tại TP. Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND để báo cáo và đề xuất phương án xã hội hóa lắp đặt khoảng 20.000 tủ đổi pin cho xe máy điện trên vỉa hè các tuyến đường đủ điều kiện.

Người tiêu dùng sẽ là đối tượng hưởng lợi nếu mô hình tủ đổi pin xe điện được nhiều hãng xe áp dụng.

Trước đó, Sở Xây dựng đã tiếp nhận đề xuất đầu tư, lắp đặt trạm sạc và tủ đổi pin xe máy điện từ Công ty Great Wealth và Công ty V-Green. Hai công ty cam kết triển khai tổng cộng 20.000 tủ đổi pin trên các tuyến đường có vỉa hè phù hợp, dự kiến hoàn thành trong Quý 1/2026.

Cụ thể, Công ty Great Wealth sẽ lắp đặt 10.000 tủ cạnh cột đèn chiếu sáng, phục vụ xe máy điện của nhiều hãng lớn như: VinFast, Honda, Yadea.... Công ty V-Green cũng triển khai 10.000 tủ, hướng đến hơn 400.000 tài xế công nghệ. Các tủ có công suất từ 6kW đến 12 kW. Cả hai doanh nghiệp cam kết tự đầu tư, vận hành, bảo trì và tự nguyện di dời khi có yêu cầu.

Nếu đề án này được thông qua và triển khai thành công, đây sẽ là một cú hích cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ thiết lập một chuẩn mực mới về hạ tầng năng lượng mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi phương tiện giao thông sang sử dụng năng lượng sạch của thành phố.

Đức Minh