Đừng tin những mẹo tiết kiệm pin trên điện thoại Android nữa: "Tôi thử hết rồi, chẳng cái nào có tác dụng"

Vẫn là câu chuyện tiết kiệm pin trên điện thoại Android. Có quá nhiều những mẹo tăng thời lượng pin được khuyên dùng nhưng hầu như toàn vô ích.

Chuyên gia công nghệ Peter Kostadinov của trang Phone Arena đã có hành trình tìm kiếm mức pin hoàn hảo kể từ khi sử dụng chiếc Galaxy S4 từ hơn một thập kỷ trước.

Chiếc flagship kinh điển này của Samsung sở hữu gần như mọi thứ người dùng mong đợi ở một chiếc smartphone hiện đại thời bấy giờ, ngoại trừ một điểm yếu chí mạng: Thời lượng pin khá tệ.

Peter đã thử mọi mẹo trong sách vở để cải thiện tình hình. Anh đã thay đổi mọi cài đặt Android có thể nghĩ ra, chạy thử mọi tính năng tiết kiệm pin, thậm chí còn can thiệp sâu bằng cách cài các bản ROM và kernel tùy chỉnh cũng như tinh chỉnh các thiết lập governor (bộ điều phối CPU) để tối ưu năng lượng.

Để rồi khi nhìn lại, chẳng có cách nào có hiệu quả, và chiếc Galaxy S4 chưa bao giờ có được thời lượng pin tử tế. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình đó đã dạy cho anh vài điều về cách tiết kiệm pin chính xác nhất trên Android.

Dưới đây là những mẹo thực sự có thể tiết kiệm pin và những lầm tưởng của người dùng trong nhiều năm qua.

Đừng đóng ứng dụng nữa

Hành động này thực chất gây hại nhiều hơn là có lợi.

Mỗi khi bạn xóa một ứng dụng khỏi menu đa nhiệm và bộ nhớ của thiết bị, điện thoại sẽ thực sự tiêu tốn nhiều pin hơn để khởi chạy lại nó khi bạn cần dùng sau này.

Hệ thống Android hiện nay quản lý các tiến trình nền rất tốt và "am hiểu" về cách quản lý RAM hơn người dùng phổ thông rất nhiều. Nó sẽ tự động xóa một ứng dụng khỏi bộ nhớ nếu thiết bị của bạn chẳng may bị thiếu RAM.

Lầm tưởng này bắt nguồn từ những ngày đầu của Android, khi dung lượng RAM còn khan hiếm và cả thiết bị lẫn ứng dụng đều chưa được tối ưu hóa tốt, nên việc dọn dẹp và ép đóng ứng dụng là một thói quen hợp lý. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi, chúng ta không cần phải làm vậy nữa; việc đó thậm chí còn phản tác dụng.

Lý do duy nhất để vuốt tắt một ứng dụng khỏi menu gần đây là khi nó bị lỗi, bị treo hoặc bạn đang gặp sự cố với ứng dụng đó.

Tắt 5G để tiết kiệm pin

Khác với những ngày đầu của mạng 5G, các modem 5G hiện nay hầu như không gây ảnh hưởng đáng kể đến mức pin của bạn. Vì vậy, việc tắt 5G thủ công để tiết kiệm chút pin là hoàn toàn vô nghĩa. Bạn chỉ nên làm điều đó nếu đang ở khu vực có tín hiệu sóng cực kỳ yếu.

Tắt hình động trong Cài đặt cho nhà phát triển

Ngày xửa ngày xưa, phần cứng Android còn khiêm tốn và thường không thể "gánh" nổi các hiệu ứng chuyển cảnh hào nhoáng của hệ điều hành. Đây chính là nguồn gốc của huyền thoại "tắt hình động trong Developer Settings để tiết kiệm pin". Thừa nhận rằng, vào thời điểm đó, việc này có thể tác động tích cực đến pin và độ mượt mà tổng thể của hệ thống.

Tuy nhiên, vào năm 2025, ngay cả những chiếc điện thoại giá rẻ cũng đã có hiệu năng khá ổn, nên chẳng có lý do logic nào để can thiệp vào các hiệu ứng chuyển động của Android. Nếu tắt đi, giao diện điện thoại của bạn trông sẽ tệ hơn nhiều.

Khởi động lại máy hàng ngày

Việc khởi động lại hàng ngày không mang lại lợi ích gì cho thời lượng pin hay trải nghiệm tổng thể. Mỗi lần khởi động lại buộc thiết bị phải xây dựng lại các bộ nhớ đệm (cache) mới và khởi động tất cả các hoạt động hệ thống cũng như ứng dụng từ đầu, điều này gây lãng phí năng lượng. Nếu có tác động gì, thì việc khởi động lại hàng ngày đang làm hại thời lượng pin chứ không phải tiết kiệm nó, khiến việc này trở nên vô nghĩa.

Chỉ nên khởi động lại điện thoại nếu bạn đang gặp phải các lỗi phần mềm nghiêm trọng.

Và dưới đây là những biện pháp thực sự có hiệu quả.

Chế độ tối (Dark mode) là chân ái

Với thói quen sử dụng hàng ngày, tôi thường có thêm tới một giờ on-screen (thời gian sáng màn hình) khi sử dụng chế độ nền tối toàn hệ thống so với khi không dùng. Điều này trùng khớp với mức tăng thời lượng pin 5-15% mà hầu hết các bài kiểm tra đã chỉ ra.

Việc hiển thị phần lớn giao diện dưới dạng tối hoặc đen tuyền trên tấm nền OLED thực sự tiêu tốn ít điện năng hơn so với việc bắt màn hình phải phát sáng màu trắng ở công suất tối đa. Đó là vì các điểm ảnh OLED sử dụng rất ít hoặc không tốn năng lượng khi hiển thị màu tối; trong khi chế độ sáng (light mode) tiêu thụ nhiều năng lượng hơn mà không mang lại lợi ích thực tế nào.

Giảm độ sáng màn hình

Tôi từng có thói quen xấu là bỏ qua tính năng độ sáng tự động và luôn để điện thoại ở mức độ sáng gần như tối đa – một ý tưởng tồi tệ khi nhìn lại. Màn hình là linh kiện tiêu thụ điện năng số một trên điện thoại, và việc học cách giảm độ sáng có thể mang lại hiệu quả to lớn cho thời lượng pin.

Học cách tin tưởng vào độ sáng tự động (mặc dù đôi khi nó chưa hoàn hảo trên một số dòng máy) là khái niệm then chốt giúp bạn cắt giảm sự lãng phí pin.

Trên nhiều điện thoại Android, khi bạn tăng độ sáng thủ công lên trên ngưỡng ~90%, máy sẽ cảnh báo về mức tiêu thụ điện năng cao. Đó chắc chắn là một lời nhắc nhở đáng giá.

Một số thiết bị Android cho phép bạn chọn biểu đồ năng lượng (power curve) cho thiết bị. Ví dụ, điện thoại tôi đang dùng cho phép chọn giữa chế độ cân bằng mặc định, tiết kiệm pin và chế độ tăng tốc hiệu năng. Tôi chưa bao giờ thấy cần phải dùng đến chế độ hiệu năng cao, và tôi luôn tin rằng chế độ cân bằng là điểm trung hòa hoàn hảo.

Tắt các tính năng thừa thãi

Có lẽ mẹo tiết kiệm pin tốt nhất vẫn còn hiệu quả trong năm 2025 chỉ đơn giản là sử dụng sự thông thái của bạn và không bật các tính năng chỉ vì "cho vui".

Hãy giảm thời gian tự động khóa màn hình, bạn không cần màn hình điện thoại sáng tới 2 phút khi không nhìn vào nó; tắt tính năng màn hình luôn bật (Always-on Display) nếu thường úp mặt điện thoại xuống bàn.

Bạn không nhất thiết phải luôn để độ phân giải màn hình ở mức cao nhất, cũng như không cần tần số quét 120Hz liên tục.

Những hành động nhỏ này có thể tích tiểu thành đại và mang lại hiệu quả tích cực cho độ bền bỉ của viên pin.

Chọn đúng thiết bị ngay từ đầu

Đây là một lời khuyên nghe có vẻ hiển nhiên đến mức khiến các bạn đảo mắt ngán ngẩm. Nhưng cách tốt nhất để có thời lượng pin tuyệt vời vào cuối năm 2025 là mua chiếc điện thoại có viên pin lớn nhất bạn có thể tìm thấy. Đôi khi, "không gì thay thế được dung lượng vật lý", và điều này vẫn đúng với pin điện thoại ngày nay.

Tuy nhiên, đây cũng có thể là con dao hai lưỡi, vì một viên pin lớn kết hợp với chip xử lý hiệu quả có thể nhanh chóng khiến bạn quên đi mọi thói quen tiết kiệm pin tốt.

Tôi đã sử dụng một chiếc điện thoại có pin 7.500mAh trong một tháng hồi tháng 10, và sau đó đã phải chật vật học lại cách tiết kiệm pin khi quay trở lại với chiếc máy chính có dung lượng pin nhỏ hơn nhiều.