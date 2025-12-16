Tìm ra sự thật về tín hiệu lạ NASA bắt được 26 năm trước

Năm 1999, một tín hiệu tia X kỳ lạ đã được phát hiện nhờ cuộc khảo sát Deep Field South của Đài quan sát tia X Chandra, một kính viễn vọng không gian mạnh mẽ của NASA. Các nhà khoa học đặt tên cho nó là XID 925.

Theo tờ Live Science, vào thời điểm XID 925 xuất hiện, "mọi thứ trở nên hỗn hoạn". Khi mới được nhận diện, XID 925 rất mờ nhạt. Nhưng từ tháng 1 đến tháng 3-1999, nó đột ngột sáng lên gấp 27 lần một cách bất ngờ, rồi sau đó mờ đi nhanh chóng như khi nó xuất hiện.

Không ai biết tín hiệu này xuất phát từ cái gì và vì sao lại thay đổi mạnh mẽ, đột ngột đến thế.

Đến nay, sau 26 năm, cuối cùng một nhóm khoa học gia quốc tế cho biết họ đã tìm ra sự thật về XID 925 trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học The Innovation.

Một tín hiệu bí ẩn đã được phát hiện bởi Đài quan sát tia X Chandra của NASA vào năm 1999 - Ảnh: NASA

Theo các tác giả, XID 925 là "tiếng thét" của một ngôi sao bị xé toạc từ 3 tỉ năm trước.

Đó là một sự kiện gián đoạn thủy triều (TDE) - tức lỗ đen xé sao - nhưng khốc liệt hơn nhiều so với các TDE từng được phát hiện.

Trước đó, XID 925 gây bối rối một phần vì các sự kiện TDE thông thường không giải thích được tín hiệu tia X bất thường này.

Nhưng mọi thứ hợp lý hơn khi lỗ đen đó có một người bạn đồng hành.

Các tác giả lập luận rằng ngôi sao xấu số đã bị mắc kẹt trong lực hấp dẫn của một lỗ đen quái vật (lỗ đen siêu khối lượng) ở trung tâm một thiên hà và một lỗ đen đồng hành nhỏ hơn - nhưng vẫn rất lớn.

Lỗ đen quái vật đã xé toạc ngôi sao và biến nó thành một đĩa bồi tụ. Sau đó, lỗ đen thứ hai tiến sát đến đĩa, hoặc thậm chí xuyên thẳng qua nó, phá vỡ đĩa này và dẫn đến sự bùng nổ năng lượng dữ dội.

Vì vậy, dù rất xa Trái Đất cả về không gian lẫn thời gian, tia X sáng rực từ thảm kịch này vẫn chạm đến Chandra.

Tuy nhiên, các nhà khoa học lưu ý rằng câu chuyện này vẫn chưa giải thích được tất cả dữ liệu. Chỉ có thể nói đó là kịch bản thuyết phục nhất mà họ có cho đến nay.

Nếu điều này được xác nhận nhờ các công nghệ tiên tiến hơn trong tương lai, đây sẽ là sự kiện TDE do hệ lỗ đen kép xa nhất từng được biết đến, mang đến cho chúng ta thông tin quan trọng về mối quan hệ phức tạp giữa các ngôi sao và lỗ đen trong lõi các thiên hà trẻ.