Zenbook 14 và Vivobook S14: lựa chọn công nghệ cho một mùa Tết đủ đầy mà gọn nhẹ

Kết hợp sức mạnh của chipset AMD Ryzen AI 400 Series thế hệ mới nhất, hai thiết bị mới ra mắt đầu năm 2026 của ASUS đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người dùng cá nhân.

Zenbook 14 & Vivobook S14 là lựa chọn cho nhịp sống hiện đại: gọn nhẹ mà vẫn đủ đầy

Nếu Zenbook 14 là đại diện cao cấp cho thiết kế tối giản, tinh tế, thì Vivobook S14 là cân bằng cho sự trẻ trung, linh hoạt, đủ để mỗi người dùng đều có thể tìm thấy mẫu máy phù hợp với cá tính của mình.

Đây là hai mẫu máy đầu tiên ra mắt tại Việt Nam được trang bị dòng vi xử lý AMD Ryzen AI 400 Series.

Tinh giản trong thẩm mỹ, đầy đặn cảm xúc Tết

Hai mẫu máy năm nay là kết quả của nhiều lần cải tiến và hoàn thiện qua các thế hệ Zenbook cũng như Vivobook S 14-inch và 16-inch. Phiên bản 2026 của Zenbook 14 kế thừa thiết kế tinh gọn từ thế hệ trước với những đường nét sắc sảo trên nền Đen cẩm thạch, logo monogram tinh tế trên nắp máy kim loại và phong cách tối giản. Tuy nhiên, máy còn mỏng nhẹ hơn, chỉ nặng 1,2 kg và dày 14,9mm, mang đến diện mạo cao cấp và hiện đại hơn bao giờ hết.

Zenbook 14 ghi dấu ấn bằng thiết kế kim loại nguyên khối tinh giản sánh đôi tự nhiên cùng outfit tối giản ngày Tết.

Trong khi đó, Vivobook S14 mang tinh thần trẻ trung hơn với màu Xám trầm hiện đại và những đường nét năng động, phù hợp với nhịp sống linh hoạt của thế hệ luôn di chuyển. Sự mỏng nhẹ vì thế không chỉ là lợi thế về tính di động, mà còn phản chiếu một tinh thần sống tối giản: mang theo vừa đủ, nhưng mỗi món đồ đều mang giá trị thẩm mỹ và công năng rõ ràng.

Vivobook S14 phù hợp với nhịp sống linh hoạt của thế hệ luôn di chuyển

Màn hình OLED cho những điểm nhấn mùa Tết lại càng thêm sắc sảo khi nhìn lại

Cả hai mẫu máy đều được trang bị màn hình OLED FHD tỉ lệ 16:10, độ phân giải 1920 x 1200, mang đến trải nghiệm hình ảnh giàu chiều sâu và sắc nét. Dải màu 100% DCI-P3 cùng chứng nhận dành cho độ chuẩn màu Pantone Validated đảm bảo từng sắc màu trở nên sống động nhưng vẫn hài hòa.

Màn hình OLED mang đến trải nghiệm hình ảnh giàu chiều sâu.

Nhờ tiêu chuẩn TÜV Rheinland hạn chế tới 70% ánh sáng xanh, trải nghiệm thị giác cũng dễ chịu hơn, cho phép người dùng làm việc, chỉnh sửa nội dung hay xem đa phương tiên suốt ngày dài – một lợi thế rõ rệt của laptop OLED.

Sức mạnh AI cho nhịp sống linh hoạt

Ẩn sau thiết kế mỏng nhẹ là hiệu năng mạnh mẽ từ vi xử lý AMD Ryzen AI 400 Series. Cả Zenbook 14 và Vivobook S14 đều được trang bị AMD Ryzen AI 7 445, tích hợp NPU 50 TOPS đạt chuẩn Copilot+ PC, mang đến trải nghiệm laptop AI thế hệ mới.

Các chipset tích hợp AI góp phần tối ưu việc quản lý hiệu năng và tiêu thụ điện năng dựa trên thói quen sử dụng thực tế, giúp laptop hoạt động ổn định, yên tĩnh và bền bỉ hơn theo thời gian. Nhờ hiệu suất được phân bổ thông minh, nhà sản xuất cũng không cần phải gia tăng dung lượng pin quá mức để đạt hiệu năng mong muốn, từ đó mở ra khả năng thiết kế những thiết bị mỏng nhẹ, linh hoạt mà vẫn duy trì hiệu suất cao.

Ẩn sau thiết kế mỏng nhẹ là hiệu năng mạnh mẽ từ vi xử lý AMD Ryzen AI 400 Series được trang bị cho Zenbook 14 và Vivobook S14.

Thay vì buộc người dùng phải học cách "sử dụng AI", laptop AI giờ đây hiện tối ưu trải nghiệm một cách tự nhiên: pin lâu hơn, mượt hơn, êm hơn và hòa nhập tốt hơn vào nhịp sống hằng ngày. Từ xử lý đa nhiệm, sáng tạo nội dung đến tối ưu hiệu suất sử dụng, mọi tác vụ đều diễn ra mượt mà và thông minh, để công nghệ âm thầm hỗ trợ, cùng con người bắt kịp nhịp sống.

Pin lâu cho sự tự do trong từng khoảnh khắc Tết

Những ngày Tết luôn gắn liền với di chuyển và kết nối. Với pin dung lượng lớn (75Wh trên Zenbook 14 và 70Wh trên Vivobook S14) cùng khả năng tối ưu năng lượng thông minh, cả hai thiết bị đều đảm bảo thời gian sử dụng pin lâu, theo kịp lịch trình dày đặc đầu năm. Công nghệ sạc nhanh càng tăng thêm sự linh hoạt, để bạn luôn sẵn sàng cho mọi kế hoạch.

Cả hai thiết bị đều cho thời lượng sử dụng pin lâu lên đến 25 giờ đối xem video online.

Cùng thời diểm ra mắt cho dịp Tết Nguyên đán, hai mẫu laptop mới nhất đến từ ASUS tiếp tục đại diện cho triết lý thiết kế lấy trải nghiệm của người dùng làm trong tâm, để cho ra một tổng thể thiết bị gọn nhẹ mà đủ đầy: một màn hình laptop OLED đủ tinh tế để làm việc dài lâu, một thiết kế mỏng nhẹ để không chiếm chỗ trong đời sống, và một thời lượng pin lâu để không làm gián đoạn nhịp sống.