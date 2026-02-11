Video robot hình người Trung Quốc luyện võ tại Thiếu Lâm Tự gây sốt: Bước tiến công nghệ khiến người xem vừa kinh ngạc vừa lo sợ

Mới đây, công ty công nghệ Agibot có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng toàn cầu dậy sóng khi công bố một đoạn video clip đặc biệt vào ngày 7 tháng 2. Đoạn phim ghi lại cảnh những con robot hình người của hãng đang thực hiện các động tác kung fu ngay tại Thiếu Lâm Tự - cái nôi của võ thuật Trung Hoa.

Không còn là những cỗ máy cứng nhắc, các robot này phô diễn sự đồng bộ đáng kinh ngạc, khả năng giữ thăng bằng tuyệt đối và độ chính xác trong từng cú ra đòn, tạo nên một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa có phần siêu thực.

Một đoạn video ghi lại cảnh dàn robot hình người thực hiện các động tác võ thuật điêu luyện ngay tại thánh địa Thiếu Lâm Tự đang lan truyền chóng mặt.

Hành trình từ đạp xe đến bậc thầy võ thuật

Đây không phải là lần đầu tiên Agibot khiến giới công nghệ phải ngả mũ thán phục. Trước khi "nhập môn" tại Thiếu Lâm Tự, mẫu robot hình người có tên Lingxi X2 này đã sở hữu một hồ sơ năng lực ấn tượng. Vào tháng 3 năm 2025, Lingxi X2 đã có màn ra mắt ngoạn mục khi thể hiện khả năng đạp xe tự do trong không gian mở, mô phỏng hoàn hảo cử động của con người.

Chưa dừng lại ở đó, đến tháng 5 năm 2025, Agibot tiếp tục nâng tầm cuộc chơi khi công bố video robot thực hiện cú lộn nhào Webster - một kỹ thuật thể dục dụng cụ cực khó đòi hỏi sự phối hợp phức tạp giữa việc lấy đà, lộn nhào và kiểm soát cơ thể trên không trung. Việc Lingxi X2 có thể thực hiện thuần thục các động tác võ thuật trong video mới nhất chính là sự khẳng định tiếp theo cho khả năng vận động linh hoạt của dòng robot này.

Giải mã "bộ não" siêu việt phía sau

Sức mạnh thực sự của Lingxi X2 không nằm ở lớp vỏ kim loại, mà nằm ở "bộ não" điều khiển nó: mô hình trí tuệ nhân tạo Genie Operator-1, hay còn gọi là Go-1. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, công nghệ đột phá này cho phép robot sở hữu kỹ thuật "khái quát hóa không cần mẫu thử" (zero-sample generalization). Điều này có nghĩa là robot có thể thao tác với các vật thể và thực hiện các nhiệm vụ cơ bản mà không cần phải trải qua quá trình đào tạo dữ liệu đầu vào khắt khe trước đó.

Hơn thế nữa, mô hình Go-1 còn giúp Lingxi X2 tăng cường đáng kể khả năng học hỏi và lập kế hoạch trong môi trường thực tế. Công nghệ này giới thiệu khái niệm "hành động tiềm ẩn", cho phép robot phân tích và thấu hiểu chuyển động của con người bằng cách tận dụng các dữ liệu hình ảnh từ quá khứ và hiện tại.

Đây là lời giải cho bài toán thiếu hụt dữ liệu hành động được dán nhãn - một trong những rào cản lớn nhất trong việc huấn luyện robot hành xử giống người. Chính nhờ nền tảng này, một nhóm robot có thể hoạt động đồng bộ với nhau một cách nhịp nhàng như những võ sư thực thụ trong video.

Sự giao thoa giữa di sản và tương lai

Việc Agibot lựa chọn Thiếu Lâm Tự làm bối cảnh cho màn trình diễn công nghệ này không phải là ngẫu nhiên mà mang tính biểu tượng sâu sắc. Thiếu Lâm Tự, với lịch sử hàng thế kỷ, là đại diện cho sự rèn luyện khổ hạnh, triết lý sâu xa và đỉnh cao của khả năng làm chủ cơ thể con người. Khi đặt những cỗ máy hiện đại vào không gian thiêng liêng và cổ kính đó, Agibot đang kể một câu chuyện về sự hòa nhập của công nghệ vào các lĩnh vực truyền thống.

Hình ảnh robot luyện võ bên cạnh con người gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: robot không còn là những cỗ máy bị cô lập trong phòng thí nghiệm. Chúng đang dần trở thành những "cộng tác viên", có khả năng hỗ trợ, học hỏi và cùng tồn tại với con người trong các hoạt động thường ngày.

Tuy nhiên, sự tiến bộ vượt bậc này cũng mang lại những cảm xúc trái chiều. Bên cạnh sự ngưỡng mộ dành cho trí tuệ con người trong việc tạo ra những cỗ máy tinh vi, không ít người xem bày tỏ sự lo ngại, thậm chí là sợ hãi.

Sự chính xác lạnh lùng và tốc độ phát triển quá nhanh của robot hình người khiến công chúng bắt đầu suy ngẫm nghiêm túc về vai trò của chúng trong tương lai. Liệu những cỗ máy này sẽ chỉ dừng lại ở việc biểu diễn, hay sẽ sớm bước ra khỏi màn hình để hiện diện rõ nét hơn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Câu trả lời có lẽ đang ở rất gần.