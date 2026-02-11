Đế chế giao hàng 73 tỷ USD của Trung Quốc bất ngờ đăng tin tuyển dụng tại Việt Nam, liệu Grab và ShopeeFood có lo sợ?

Sau hơn 3 năm duy trì vị thế thống trị tại thị trường đại lục, việc Meituan chính thức thành lập pháp nhân và bắt đầu săn đón nhân sự tại TP.HCM là minh chứng rõ nét cho tham vọng bành trướng ra ngoài biên giới. Tuy nhiên, thay vì trực diện đối đầu trong cuộc chiến đốt tiền với những đối thủ đang nắm giữ 96% thị phần, "siêu ứng dụng" này đang âm thầm triển khai một chiến thuật khác biệt, nhắm vào tệp khách hàng có hầu bao rủng rỉnh hơn.

Dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh ghi nhận Công ty TNHH Công nghệ Meituan đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2025, đặt trụ sở tại Phường An Khánh, TP.HCM. Đại diện pháp luật là ông Xing Yu, đăng ký ngành nghề chính là dịch vụ công nghệ thông tin.

Cùng thời điểm, những tin tuyển dụng cho vị trí Phát triển Kinh doanh (BD) với mức lương lên tới 30 triệu đồng đã xuất hiện tràn ngập trên các nền tảng, gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Meituan không đến đây để tham quan.

Tính đến đầu tháng 2/2026, giá trị vốn hóa thị trường của Meituan đang dao động quanh mức 73 tỷ USD. Doanh thu trong 12 tháng gần nhất (tính đến hết quý III/2025) của tập đoàn đã chính thức cán mốc 50,2 tỷ USD, duy trì mức tăng trưởng hai con số (khoảng 12% so với cùng kỳ).

Chiến thuật "vết dầu loang" từ tệp khách du lịch

Khác với cách Baemin hay Xanh SM Ngon từng làm là đổ quân ra đường với màu áo đồng phục đặc trưng, Meituan dường như đang chọn lối đánh du kích. Theo các nguồn tin trong ngành, nền tảng này đang bắt đầu tiếp cận các chủ nhà hàng (merchant) bằng dịch vụ tối ưu hiển thị trên ứng dụng, tận dụng thói quen của tệp khách Trung Quốc và Đài Loan, những người vốn coi app giao đồ ăn là công cụ tìm kiếm địa điểm trước khi đặt chân đến một thành phố mới.

Số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho thấy đây là một hướng tiếp cận đầy thực tế. Năm 2025, Việt Nam đã xác lập kỷ lục mới khi đón khoảng 5,3 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng hơn 41% so với năm trước và chiếm tới 25% thị phần khách quốc tế toàn lục địa. Bên cạnh đó, thị trường Đài Loan cũng đóng góp khoảng 1,23 triệu lượt khách.

Việc nhóm khách này có xu hướng tin dùng các nền tảng nội địa như Dianping hay Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) thay vì các ứng dụng tiếng Anh tạo ra một "vùng xanh" lý tưởng cho Meituan thâm nhập mà không cần tốn quá nhiều chi phí marketing đại trà.

Động thái mở rộng sang Việt Nam không đơn thuần là một cuộc dạo chơi, mà là nhiệm vụ bắt buộc trong chiến lược sinh tồn của tập đoàn.

Tuy nhiên báo cáo tài chính quý III/2025 của Meituan vừa công bố một con số gây sốc: khoản lỗ ròng 18,6 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,63 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên tập đoàn này báo lỗ sau hơn 3 năm tăng trưởng nóng, hệ quả trực tiếp từ cuộc chiến giá rẻ khốc liệt với Alibaba tại thị trường nội địa.

Khi thị trường Trung Quốc đã chạm ngưỡng bão hòa và doanh thu mảng thương mại địa phương sụt giảm, Việt Nam với thị trường giao đồ ăn có GMV hàng tỷ USD và tốc độ tăng trưởng hai con số trở thành "mảnh đất hứa". Đặc biệt là sau khi mảng kinh doanh quốc tế Keeta của họ đã chứng minh được tính hiệu quả tại Hong Kong và đang tiến sang Trung Đông, Brazil,

Tiềm lực thực sự của Meituan nằm ở khả năng vận hành một hệ sinh thái khép kín: từ Food, Review đến Voucher và hệ thống quản trị CRM cho nhà bán hàng. Về mặt vận hành, Meituan hoàn toàn có khả năng phá vỡ mức phí chiết khấu 25% - 30% vốn đang là gánh nặng của các chủ quán hiện nay nhờ vào dòng vốn dồi dào và khả năng tối ưu thuật toán kiểm soát dữ liệu hành vi.

Dẫu vậy, con đường trước mắt của ông Xing Yu và cộng sự không hề trải hoa hồng. Tính đến hết năm 2025, GrabFood và ShopeeFood đã dựng lên một bức tường thành kiên cố khi mỗi bên nắm giữ 48% thị phần.

Bài học nhãn tiền từ sự ra đi của Baemin (dù từng nắm 12% thị phần) hay sự chật vật của Xanh SM Ngon sau hơn 7 tháng vận hành cho thấy: tại Việt Nam, sở hữu công nghệ hay vốn chưa chắc đã đủ để thay đổi thói quen người dùng đã định hình.

Meituan đang sở hữu một "vũ khí" lợi hại là cộng đồng người dùng Trung Quốc khổng lồ, nhưng để tiến từ một ứng dụng chỉ dẫn du lịch sang một nền tảng giao đồ ăn phổ quát, họ sẽ phải giải bài toán về mạng lưới tài xế và tốc độ giao hàng, những thứ mà Grab và ShopeeFood đã mất gần một thập kỷ để tối ưu.

Cuộc chơi tại thị trường Việt Nam giai đoạn 2026 sẽ không còn là cuộc đua đốt tiền đơn thuần, mà là cuộc chiến về thuật toán và khả năng chiếm lĩnh những phân khúc ngách tinh tế nhất.