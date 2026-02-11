Công an phát cảnh báo đến tất cả người dùng Zalo, Facebook, Telegram

Công an xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, hiện nay, việc tham gia các hội, nhóm trên Facebook, Zalo, Telegram… đã trở thành thói quen thường ngày của nhiều người dân. Tuy nhiên, không phải hội nhóm nào cũng “hữu ích” như vẻ ngoài của nó. Trên thực tế, nhiều đối tượng đã lợi dụng các hội nhóm để giăng bẫy lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khiến người dân dễ mất tiền, mất thông tin cá nhân và thậm chí vướng vào rắc rối pháp luật.

Trước thực trạng đó, Công an xã Phú Hựu khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác khi tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội, nhất là những nhóm có dấu hiệu sau:

- Hội nhóm lừa đảo kinh tế: Thường mang tên "Việc nhẹ lương cao", "Đầu tư sinh lời khủng", "Cộng tác viên đơn hàng"... để dụ dỗ người dân nộp tiền rồi chiếm đoạt.

- Hội nhóm xuyên tạc: Lợi dụng danh nghĩa "Hội những người yêu nước", "Chia sẻ tin tức" nhưng thực chất là phát tán thông tin sai sự thật, nói xấu Đảng, Nhà nước và gây hoang mang dư luận.

- Hội nhóm thu thập dữ liệu: Yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để "nhận quà", "trợ cấp" nhằm đánh cắp danh tính, mã OTP ngân hàng.

Bên cạnh đó, Công an xã Phú Hựu khuyến nghị người dân ghi nhớ quy tắc “3 KHÔNG – 1 KIỂM” như sau:

- Không vội vàng tham gia các nhóm khi chưa rõ người quản trị là ai, nhóm hoạt động với mục đích gì.

- Không cung cấp số Căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai trên mạng, kể cả người tự xưng là cán bộ công an hoặc nhân viên ngân hàng.

- Không tin vào các lời mời gọi “lợi nhuận cao, không rủi ro”, bởi đây gần như chắc chắn là bẫy lừa đảo.

- Kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống hoặc website của cơ quan Nhà nước trước khi chia sẻ hay làm theo hướng dẫn.

Công an xã Phú Hựu nhấn mạnh, không gian mạng tuy là ảo nhưng hậu quả để lại là thật. Chỉ một phút mất cảnh giác, người dân có thể mất tiền, lộ thông tin cá nhân và thậm chí vô tình vi phạm pháp luật. Vì vậy, mỗi người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách tỉnh táo, chọn lọc thông tin và luôn nâng cao ý thức bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc không may bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ Cơ quan Công an để được hướng dẫn và hỗ trợ xử lý kịp thời.