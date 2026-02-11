Uống rượu từ hôm trước, sáng hôm sau vẫn bị phạt nồng độ cồn, Bộ Công an nói gì?

Một người dân gửi câu hỏi về Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, đã uống rượu từ chiều hôm trước, sáng hôm sau lái xe đi làm thì bị Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả đo ở mức 3 và bị giữ giấy phép lái xe. Người này thắc mắc do không uống rượu trong ngày bị kiểm tra thì việc xử lý như vậy có đúng quy định hay không và phải chứng minh thế nào.

Trả lời vấn đề này, Bộ Công an dẫn khoản 2 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: "Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn" là một trong các hành vi bị nghiêm cấm.

Theo đó, trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại thời điểm bị kiểm tra mà trong máu hoặc hơi thở vẫn có nồng độ cồn thì sẽ bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Việc xử lý căn cứ vào kết quả kiểm tra nồng độ cồn tại thời điểm điều khiển phương tiện, không phụ thuộc vào việc người điều khiển đã uống rượu, bia vào thời điểm nào trước đó.

Một câu hỏi khác, người dân hỏi: Con 16 tuổi điều khiển xe gắn máy dung tích 50 cm³ đi học có đúng quy định hay không, cần mang theo giấy tờ gì khi tham gia giao thông và nếu xảy ra va chạm nhẹ thì trách nhiệm có thuộc về cha mẹ hay không.

Bộ Công an cho biết, điểm g khoản 1 Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định xe gắn máy là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h; nếu dùng động cơ nhiệt thì dung tích không lớn hơn 50 cm³; nếu dùng động cơ điện thì công suất không lớn hơn 4 kW.

Khoản 4 Điều 56 của luật này quy định người điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông phải hiểu biết quy tắc giao thông, có kỹ năng điều khiển phương tiện; đủ điều kiện về độ tuổi và sức khỏe theo quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 59. Điểm a khoản 1 Điều 59 quy định: "Người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy".

Căn cứ các quy định trên, nếu người điều khiển đủ điều kiện thì được phép điều khiển xe gắn máy có dung tích tương đương không lớn hơn 50 cm³.

Về giấy tờ, khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định khi tham gia giao thông, người lái xe phải mang theo: chứng nhận đăng ký xe (hoặc bản sao chứng thực kèm giấy xác nhận của tổ chức tín dụng trong trường hợp xe đang thế chấp), giấy phép lái xe phù hợp với loại xe, chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định và chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo Bộ Công an, đối với người điều khiển xe gắn máy 50 cm³, khi tham gia giao thông phải mang theo chứng nhận đăng ký xe và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Ngoài ra, điểm a khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính. Do đó, nếu con bạn đủ điều kiện được phép điều khiển xe 50 cm³ thì chính người điều khiển là người chịu trách nhiệm chính khi tham gia giao thông.