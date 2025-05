YouTube thử nghiệm gói Premium giá rẻ cho các cặp đôi dùng chung

YouTube đang tiến hành một thử nghiệm mới tại Ấn Độ, Pháp, Đài Loan và Hồng Kông, cho phép hai người dùng cùng chia sẻ một gói Premium với mức chi phí thấp hơn so với gói cá nhân và rẻ hơn đáng kể so với gói gia đình. Thông tin này được chính người phát ngôn của công ty, Alex McQuiston, xác nhận với The Verge, cho biết nền tảng đang tìm cách “mang lại sự linh hoạt và giá trị lớn hơn” cho người đăng ký dịch vụ.

Theo dữ liệu từ Moneycontrol và Android Authority, gói hai người này hiện có giá 67.000 đồng/tháng nằm giữa mức giá 43.000 đồng của gói cá nhân và 92.000 đồng của gói gia đình tại thị trường Ấn Độ. Điều đó nghĩa là người dùng có thể tiết kiệm kha khá nếu chỉ có hai người muốn dùng chung dịch vụ.

YouTube đang thử nghiệm gói đăng ký mới dành riêng cho 2 người. Ảnh: CleverAds

Động thái này nối tiếp sau việc YouTube từng triển khai Premium Lite, một gói tiết kiệm khác cho phép xem video không quảng cáo nhưng thiếu các tính năng cao cấp như phát nền, tải video ngoại tuyến hay nghe nhạc không quảng cáo.

Nếu gói Premium đôi chính thức được tung ra toàn cầu, đây sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các cặp đôi, bạn cùng phòng hay đơn giản là hai người bạn thân yêu thích trải nghiệm không quảng cáo, nhưng không muốn chi thêm tiền cho gói gia đình vốn thiết kế cho nhiều thành viên hơn.

Theo The Verge