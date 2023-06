Yoona tránh mặt Lee Jun Ho sau buổi hẹn hò bất ổn, rating chẳng bứt phá như kỳ vọng

Trải qua 2 tuần lên sóng, bộ phim hài lãng mạn King The Land - Khách Sạn Vương Giả vẫn cho thấy "sức nóng" của mình không thua kém các phim đài công. Dự án do Yoona - Lee Jun Ho đóng chính ghi nhận mức rating 9,6% trung bình toàn quốc cho tập 4, tăng khá nhẹ so với dự đoán phá mốc "2 chữ số" trước đó của nhiều khán giả.

Sau khi bị tên bạn trai tồi ôm chầm đầy bất ngờ trước cửa khách sạn King the Land, Sa Rang (Yoona) đã cứng rắn từ chối làm hòa và chủ động chia tay với y. Buồn bã vì thất tình, Sa Rang quyết định về nhà với bà một hôm để giải tỏa tinh thần. Cùng lúc đó, Gu Won (Lee Jun Ho) có sự thất tình nhẹ và quăng món quà ra ngoài đường. Lúc này, một viên cảnh sát giao thông đã đến để phạt anh, thế nhưng lại có màn tâm sự "tuổi hồng" dở khóc dở cười.

Trong lúc này tại King the Land, chủ tịch gây sức ép lên 2 đứa con của mình khi tập đoàn bất ngờ bị đối thủ vượt mặt ở phân khúc sảnh chờ cho khách VIP. Chính vì vậy, Gu Won và chị gái buộc phải tìm phương án tăng doanh thu cho cả tập đoàn King.

Vào thời điểm này, nữ chính King The Land đã chính thức đến sảnh VIP để làm việc. Tại đây, ngoại trừ người quản lý ân cần thì các nhân viên còn lại đều xem thường cô do cô chỉ tốt nghiệp cao đẳng. Tuy gặp thử thách mới nhưng bù lại, Sa Rang lại có nhiều dịp tiếp xúc với Gu Won hơn, hay đúng hơn là Gu Won có nhiều cơ hội gặp gỡ người trong mộng của mình hơn.

Trong khi người chị đang lo sốt vó cho cả tập đoàn thì Gu Won lại mải nghĩ đến Sa Rang. Chỉ khi nghe về việc người chị độc tài đã sa thải 2 nhân viên chỉ vì tác phong, nam chính King The Land mới tỉnh ngộ và quyết định chủ động đề xuất phương án của riêng mình. Nhờ một số lời nói của Sa Rang vào đêm say rượu, Gu Won mới nhận ra nhiều chân lý mới về cách đối nhân xử thế.

Họp là phụ, ngắm người đẹp là chính

Thế nhưng, hành trình chinh phục Sa Rang của Gu Won vẫn rất khó khăn. Anh nhắn tin, gọi điện thì cô không trả lời (do Sa Rang không lưu số anh), rồi bị từ chối tinh tế khi anh ngỏ lời mời cô đi ăn tối. Thấy vậy, Gu Won bèn giao việc "mời" Sa Rang đi ăn tối cho trợ lý Sang Sik. Ai ngờ, Sang Sik mời cả bộ phận của Sa Rang, tạo nên buổi "hẹn hò" tập thể đầy bất ổn.

Gu Won mời ăn món Nhật mà không biết rằng Sa Rang vốn không biết ăn đồ sống. Thấy cô loay hoay, nam chính King The Land rộng lượng kêu hẳn phần bít tết hạng sang của cửa hàng kế bên cho cô. Cảm thấy bản thân như đang nhận biệt đãi trước mặt đồng nghiệp, Sa Rang hẹn riêng Gu Won ra ngoài để xả cơn giận rồi bỏ về. Điều đáng nói là hôm đấy còn là sinh nhật của Sa Rang, và may mắn là cô vẫn còn hội chị em dễ thương bên cạnh.

Bữa tối bất ổn của nữ chính

Ở cảnh cuối King The Land tập 4, Sa Rang tiếp tục bị tên bạn trai cũ làm phiền, và phải khó khăn lắm cô mới cắt đứt được với y. Trong khi Sa Rang vừa khóc vừa dầm mưa thì Gu Won bất ngờ xuất hiện đằng sau, tạo nên khung cảnh lãng mạn.

Bên cạnh tuyến tình cảm đang dần trở nên thú vị của cặp đôi chính, King The Land tập 4 còn cho thấy nhiều góc khuất trong công việc của hội chị em nữ chính. Sa Rang thể hiện tốt trước mặt ban lãnh đạo trong cảnh tư vấn rượu vang, vô tình khiến đồng nghiệp phật ý. Mặt khác, Gu Won vẫn đang cật lực điều tra về mẹ nhưng vẫn đi vào ngõ cụt. Tập phim cũng bật mí thêm về quá khứ năm xưa, cho thấy chính người chị gái đã quăng chiếc đồng hồ quả quýt - kỷ vật của mẹ Gu Won ra ngoài và bảo rằng chính mẹ đã bỏ anh mà đi. Liệu sang các tập kế tiếp, tung tích về mẹ của Gu Won sẽ xuất hiện?

Ảnh: JTBC