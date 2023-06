Sao nữ mất vai ở Twilight vì kém nổi bật, ai ngờ lập kỷ lục 2 năm liên tiếp có thù lao cao nhất thế giới

Dù có phần nội dung "ngôn tình" có phần sến sẩm nhưng loạt phim Twilight - Chạng Vạng từng khiến hàng triệu khán giả mất ăn mất ngủ. Loạt phim đạt tổng doanh thu 1 tỷ USD đã đặt bệ phóng cho Kristen Stewart, Robert Pattinson... thành ngôi sao hàng đầu, vì vậy không quá khi nói phim là ước mơ đổi đời của nhiều diễn viên trẻ năm xưa. Trong số đó, có một sao nữ hạng A từng có trải nghiệm không vui khi thử sức trong quá trình tuyển vai của Twilight.

Cụ thể trong một cuộc phỏng vấn với chương trình The Unwatchables, nữ minh tinh Jennifer Lawrence cho biết bản thân cô đã từng nung nấu mong ước tham gia loạt phim Twilight. Thế nhưng vào năm đó, Jennifer Lawrence chỉ mới là tân binh "chân ướt chân ráo", hi vọng được tham gia phim chế tác lớn bất kể vai lớn nhỏ.

Jennifer Lawrence từng bị ekip Twilight từ chối thẳng thừng

Lawrence tiết lộ ngay khi bước vào phòng tuyển chọn, cô đã bị từ chối và mời ra ngoài ngay lập tức vì ngoại hình kém nổi bật. "Họ từ chối tôi ngay không cần suy nghĩ, và cũng không được gọi điện cho vòng 2. Thế nhưng nhờ vậy mà cuộc sống của tôi đã có hướng đi khác. Sau đó tôi đã được mời đóng Đấu Trường Sinh Tử", nữ diễn viên cho biết.



Nhờ hụt vai trong loạt phim Twilight, Jennifer Lawrence có thêm vài năm trau dồi trước khi chính thức được đóng chính trong Đấu Trường Sinh Tử - The Hunger Games.

Jennifer Lawrence vươn tầm hạng A với Đấu Trường Sinh Tử

Loạt phim thành công về doanh thu lẫn chất lượng giúp sao nữ 9X trở thành nữ diễn viên có thù lao cao nhất thế giới vào năm 2015 (52 triệu USD), theo Forbes thống kê. Đây cũng là năm đầu tiên Forbes thu thập số liệu toàn cầu chứ không riêng gì Hollywood, khiến ngôi quán quân của Jennifer Lawrence càng thêm ý nghĩa.



Sau đó vào năm 2016, Jennifer Lawrence tiếp tục lần thứ 2 liên tiếp trở thành nữ diễn viên có cát-xê cao nhất thế giới, với con số 46 triệu USD cũng nhờ phần phim Đấu Trường Sinh Tử. Sự nghiệp của nữ minh tinh có vô số thành công, thậm chí còn sở hữu giải Oscar và nhiều cúp vàng danh giá khác. Trong khi đó, những ngôi sao đóng chính Twilight chưa từng có thành tích nào tương tự Jennifer Lawrence suốt thời gian đóng phim.

Jennifer Lawrence 2 lần giữ kỷ lục thù lao cao nhất thế giới mảng nữ

Trong năm 2023, Jennifer Lawrence đã có màn xuất hiện thu hút sự chú ý tại LHP Cannes với dép xỏ ngón, giới thiệu dự án phim tài liệu Bread and Roses do chính cô sản xuất. Ngoài ra, bộ phim No Hard Feelings vừa công chiếu toàn cầu vào ngày 23/6, cho thấy hình ảnh gợi cảm rất khác của cô nàng trên màn ảnh.



