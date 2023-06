Yoona cười quá đẹp khiến Lee Jun Ho rung động, rating liền đạt đỉnh cao mới

King The Land - Khách Sạn Vương Giả đã có màn ra mắt cực bùng nổ với 2 tập đầu tiên. Tác phẩm đánh dấu màn hợp tác của Yoona và Lee Jun Ho dẫn đầu rating phim cuối tuần, và tập 3 lần này lại tiếp tục đạt đỉnh cao mới. Theo Nielsen, rating tập 3 của King The Land đã ghi nhận con số 9,1% trung bình toàn quốc, tăng gần gấp đôi so với tập đầu tiên. Đồng thời, rating tính riêng khu vực Seoul đã vượt mốc 10%.

Tập 3 tiếp nối buổi quay chụp quảng cáo cho khách sạn King The Land của Sa Rang (Yoona) và Gu Won (Lee Jun Ho). Ở phần quay phim trực tiếp, bảng câu hỏi mới mà Sa Rang nhận được từ chị gái Gu Won đã khiến anh tức giận (đúng như dự tính của người chị). Tất cả những câu hỏi đều liên quan đến người mẹ quá cố của Gu Won, và chúng khiến anh phải bỏ đi ra ngoài. Lúc này, Sa Rang đã nỗ lực tự dẫn dắt chương trình trực tiếp một cách mượt mà.

May mắn là sau đó, Gu Won đã trở lại một cách bình tĩnh, rồi cùng Sa Rang quay cảnh ngắm hoàng hôn. Phần quay phim đã đạt thành công lớn về độ phổ biến, mà công lao lớn thuộc về nữ chính King The Land. Sau ngày hôm sau, cặp đôi chính của phim có buổi chụp ảnh đôi. Dù được ekip cố thuyết phục nhưng Gu Won không thể rặn ra nổi một nụ cười. Ở phần chụp ảnh cuối, cả hai cùng nhau đi thuyền và chiếc thuyền không may gặp sự cố. Sa Rang và Gu Won được người lái thuyền đưa vào bến Gapado để nghỉ qua đêm.

Tại đây, cặp đôi King The Land bị chủ nhà trọ tưởng lầm là người yêu, song thực chất đêm tá túc này đã thật sự giúp chàng giám đốc và cô nhân viên gần gũi, thấu hiểu nhau hơn. Sau khi "say bét nhè" vì uống rượu địa phương, Gu Won chợt nhận ra nụ cười của Sa Rang không giả tạo như anh tưởng, trái lại khá ngọt ngào và đơn thuần.

Sang ngày hôm sau, Sa Rang và Gu Won còn đèo nhau trên xe đạp để đi ngắm cảnh. Lúc về, cặp đôi bị sốc với màn "thét giá" của chủ trọ. Nhận ra người lái thuyền và chủ trọ là mẹ con đang "làm ăn" dối gian, Sa Rang đã dùng nghiệp vụ của mình, thành công trả xuống nửa giá.

Về tới khách sạn, hai nhân vật chính King The Land gặp tình huống đối lập nhau. Trong khi Sa Rang được cả công ty (trừ cô đồng nghiệp hống hách) khen ngợi, cũng như được đích thân chủ tịch thăng chức, thì anh chàng Gu Won lại bị người bố chủ tịch la mắng. Về lại văn phòng, Gu Won lén nhìn ngắm Sa Rang qua bộ ảnh chụp và bất ngờ nhận được một bài kiểm tra tình yêu trên máy tính.

Kết quả, Gu Won được đánh giá là đang yêu thầm đối phương. Đây chính là lúc nam chính King The Land chính thức nhận ra bản thân đã "rơi vào lưới tình" của Sa Rang.

Ở cảnh cuối tập 3 King The Land, Gu Won tính tặng quà Sa Rang thì bất ngờ thấy cô được bạn trai ôm lấy và xin lỗi. Liệu ở tập tiếp theo, Sa Rang có làm hòa với tên bạn trai tồi này? Gu Won sẽ bỏ cuộc hay vẫn giữ quyết định theo đuổi nữ chính?

Ảnh: JTBC