Yêu cầu "tự chuyển tiền vào tài khoản của chính mình” có thể là bẫy chết người, hãy cảnh giác!

Thời gian gần đây, một số ngân hàng ghi nhận tình trạng các đối tượng lừa đảo tự xưng nhân viên ngân hàng liên hệ khách hàng qua cuộc gọi để tư vấn, hỗ trợ mở thẻ tín dụng, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân bảo mật, như ảnh chụp chứng minh thư/căn cước công dân, thông tin thẻ hoặc mã OTP.

Mặt khác, các đối tượng lừa đảo cũng có thể đề nghị khách hàng tự nộp một khoản tiền vào tài khoản thanh toán của bản thân, duy trì trong vài phút để đủ điều kiện mở thẻ tín dụng, sau đó chúng sẽ thực hiện các giao dịch gian lận để chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh minh họa hướng dẫn mở thẻ tín dụng và nạp tiền duy trì vài phút. Ảnh: CA Long An

Công an tỉnh Long An khuyến cáo người dân: Đây là một thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ mở thẻ tín dụng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để đảm bảo an toàn và bảo mật khi giao dịch tại các ngân hàng, người dân cần thực hiện các biện pháp bảo vệ sau:

Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ/tài khoản ngân hàng và mã bảo mật OTP cho bất kỳ ai kể cả nhân viên ngân hàng qua điện thoại, email hoặc đường link lạ. Ngân hàng không yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin này.

Không truy cập vào các đường link hoặc email không rõ nguồn gốc.

Chia sẻ thông tin này với người thân, bạn bè để cùng nâng cao cảnh giác.

Mọi yêu cầu liên quan đến thẻ và các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng, người dân có thể liên hệ với số điện thoại của ngân hàng hoặc đến trực tiếp ngân hàng.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cung cấp thông tin ngay cho cơ quan Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Long An, số điện thoại: 02723.989.848 để được tiếp nhận xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.