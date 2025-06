Tối 8/6, gala âm nhạc Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam đã diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM). Đây là đêm nhạc khép lại chuỗi sự kiện Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam được tổ chức tại đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 5/6 nhân kỷ niệm 77 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Ngay từ rất sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt để chờ đợi những tiết mục biểu diễn đến từ nhiều nghệ sĩ hàng đầu showbiz Việt như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen, SOOBIN, Văn Mai Hương, Hòa Minzy, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc,... Một trong những ca khúc nhận được sự quan tâm của khán giả phải kể đến màn trình diễn Những Bàn Chân Lặng Lẽ & Khát Vọng do Văn Mai Hương thể hiện.

Clip màn trình diễn Những Bàn Chân Lặng Lẽ & Khát Vọng

Ngay từ những câu hát đầu tiên của Văn Mai Hương khi thể hiện Những Bàn Chân Lặng Lẽ, nhiều khán giả thuộc thế hệ 8x-9x đã nổi da gà khi được trở về những ký ức thanh xuân với chuỗi series phim truyền hình đình đám - Cảnh Sát Hình Sự.

Câu hát “Có bàn chân lặng lẽ, Giữa dòng đời như nước cuốn. Chập chờn trắng đen không thể nhìn thấy đáy. Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng gọi” đã in hằn vào trong tâm trí của rất nhiều khán giả Việt suốt hơn 20 năm qua.

Và khi được lắng nghe và thưởng thức lại với tiếng hát đầy cảm xúc của Văn Mai Hương, ca khúc khiến hàng nghìn khán giả như lắng đọng hơn để chìm đắm vào trong từng giai điệu của Những Bàn Chân Lặng Lẽ. Mỗi câu hát, mỗi giai điệu quen thuộc đã đưa khán giả cùng sống lại những khoảnh khắc kịch tính, nghẹt thở trong loạt phim Cảnh Sát Hình Sự từng là thanh xuân của nhiều thế hệ.

Văn Mai Hương đưa nhiều khán giả trở về những ký ức thanh xuân với ca khúc Những Bàn Chân Lặng Lẽ - nhạc phim Cảnh Sát Hình Sự

Không ít khán giả thừa nhận sởn da gà khi thưởng thức lại ca khúc Những Bàn Chân Lặng Lẽ do Văn Mai Hương thể hiện

Ngay sau đó, ca khúc Khát Vọng - tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn được xem như tính biểu tượng của tinh thần dân tộc, lý tưởng sống cao đẹp tiếp tục được Văn Mai Hương thể hiện bằng tất cả sự da diết, tự hào. Giai điệu quen thuộc cùng phần lời đầy cảm hứng được nữ ca sĩ thổi vào một nguồn năng lượng mới đã chạm đến trái tim nhiều khán giả qua cách nữ ca sĩ truyền tải đầy cảm xúc bằng giọng hát nội lực.

Những câu hát da diết trong ca khúc Khát Vọng chạm cảm xúc khán giả

Ra đời từ cuối thập niên 90, Những Bàn Chân Lặng Lẽ là ca khúc nhạc phim nổi bật gắn liền với series Cảnh Sát Hình Sự – một trong những loạt phim truyền hình đình đám nhất của VTV suốt hơn một thập kỷ. Bài hát do cố nhạc sĩ Vũ Thảo sáng tác, được thể hiện lần đầu bởi ca sĩ Thùy Dung. Với giọng hát trầm ấm, đầy chiều sâu, Thùy Dung đã mang đến một phiên bản khó thay thế, khắc sâu vào ký ức khán giả hình ảnh người chiến sĩ công an âm thầm cống hiến giữa đời thường.

Đến nay, dù phim đã thay đổi nhạc nền, Những Bàn Chân Lặng Lẽ vẫn giữ nguyên giá trị biểu tượng mà chỉ cần giai điệu đầu tiên vang lên cũng đủ khiến nhiều người lập tức nhớ về những thước phim phá án kịch tính và hình ảnh người chiến sĩ không tên, không hào quang, nhưng đầy bản lĩnh.

Clip màn trình diễn ca khúc Những Bản Chân Lặng Lẽ - Thùy Dung

Series phim Cảnh Sát Hình Sự từng gắn liền với ký ức của nhiều khán giả thế 8x-9x