Tối 18 và 19/5 vừa qua, sân vận động quốc gia Singapore đã bùng nổ 2 đêm diễn của Lady Gaga trong khuôn khổ tour diễn khởi động cho The Mayhem Ball Tour. Là điểm dừng chân duy nhất của nữ ca sĩ tại châu Á trong năm 2025, mỗi show diễn đã thu hút hơn 50.000 Little Monsters từ khắp nơi đổ về, đặc biệt là cộnh đồng fan ở Á châu.

Trong mỗi đêm nhạc, Lady Gaga tổ chức show chặt chẽ theo 4 chương truyện nhằm kéo “mood” của khán giả từ trầm trồ, hào hứng đến gào thét với nhiều cung bậc cảm xúc bùng nổ. Xuyên suốt đó là những bản hit đình đám như Bad Romance, Born This Way, Poker Face, Paparazzi, Shallow, Die With A Smile…

Lady Gaga gây bão với loạt concert tại Singapore

Đặc biệt, đêm diễn tại quốc đảo sư tử còn đón chào không ít sao Việt tới chung vui cùng các “Quái Vật nhí”. Mới đây, MC Trấn Thành đã chia sẻ bài đăng lên trang cá nhân với tư cách là fan hâm mộ cuồng nhiệt hậu đêm diễn. Sánh đôi cùng bà xã Hari Won, cặp đôi “xả” ảnh check-in tại Singapore, thể hiện sự hào hứng khi tham dự đêm nhạc của thần tượng, cùng nhau hòa mình vào không khí sôi động của concert.

Hari Won xinh xắn qua ống kính của ông xã Trấn Thành

2 vợ chồng sắm hẳn vé VIP để ngắm nhìn thần tượng

Nam “MC quốc dân” còn không ngại bày tỏ sự mê mẩn của mình với “Mẹ Quái Vật”, sử dụng những mỹ từ để khen Lady Gaga cũng như đêm concert The Mayhem Ball Tour hoành tráng của cô: “Nói thật luôn!!! Bao lâu nữa mới tìm ra được trên sân khấu, 1 con mãnh thú toàn năng của nghệ thuật được trang bị full options, đầy đủ và trọn vẹn từ giọng ca đến nhảy múa, hình thể, diện mạo, phục trang, diễn xuất, sáng tác, chơi nhạc cụ, concept, trí tuệ, tính đàn bà, sự điên dại, năng lượng, thể lực, nghệ sỹ tính và tất cả những thứ đó được vận hành bởi 1 con tim ko hề bị rỉ sétr theo thời gian? Tất cả đều là LIVE!!!! Xem và đã khóc thật nhiều cùng nàng!”.

Anh cháng sử dụng nhiều mỹ từ để nói về buổi concert, thể hiện tình yêu nồng cháy dành cho Gaga

Cùng check-in với vợ chồng Trấn Thành là ca sĩ Thanh Lam cũng “cháy” hết mình với đêm diễn. Cặp chị em máu lửa trên khán đài, không ngại làm biểu tượng “monster” để chứng minh mình là fan cứng của Lady Gaga. Ca sĩ Ngọc Anh (Cựu thành viên của nhóm tam ca 3A) cũng có mặt tại concert. Nữ ca sĩ xuất hiện với outfit trẻ trung, năng động và thoải mái để sẵn sàng “quẩy” hết mình cùng hơn 50 nghìn khán giả khác với những bản hit để đời.

Thanh Lam

và Ngọc Anh cũng có mặt tại đêm diễn cùng vợ chồng Trấn Thành

Cả nhóm sau đó tụ tập đi ăn uống

Trước đó ngày 18/5, Văn Mai Hương khiến MXH dậy sóng với hình ảnh cầm tấm vé check-in bên cạnh sân khấu The Mayhem Ball Tour trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ nhiều năm qua luôn bị netizen trêu là Lady Gaga Việt Nam hay Lady Mayhem vì từng gây tranh cãi về vấn đề bản quyền trong quá khứ.

Văn Mai Hương kiến MXH râm ran sau khi đăng loạt ảnh tham dự concert của Gaga

Tuy nhiên, đây là minh chứng cho “tình yêu nồng cháy” của Văn Mai Hương với giọng ca Bad Romance. Thậm chí cô còn từng trả lời phỏng vấn rằng mong muốn được song ca cùng thần tượng. Đi cùng Văn Mai Hương trong đêm concert còn có cả Hứa Kim Tuyền.

Đi cùng nữ ca sĩ là Hứa Kim Tuyền

Dù đã hoạt động nghệ thuật suốt 17 năm nhưng Lady Gaga vẫn giữ nguyên sức hút mạnh mẽ mà không hề phai nhòa theo thời gian. Bằng chứng là đêm diễn của cô tại Singapore dù giá vé cao ngất ngưởng nhưng vẫn sold-out nhanh chóng hơn 50 nghìn lượt cho mỗi đêm, mang đến một trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao cho khán giả, xứng danh là “idol của idol”.