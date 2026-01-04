Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, người dân gửi tiền tiết kiệm đặc biệt chú ý

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo lợi dụng mạng xã hội Telegram để lập hội, nhóm dụ dỗ người dân tham gia gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao. Chúng quảng cáo mức lãi hấp dẫn, rút tiền nhanh, khiến nhiều người nhẹ dạ sập bẫy.

Công an phường Hồng Châu kịp thời ngăn chặn anh N.M.T nộp tiền vào các trang web lừa đảo (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Cụ thể, vào ngày 23/11/2025, Công an phường Hồng Châu phát hiện anh N.M.T (SN 2007), trú tại phường Hồng Châu, tham gia một nhóm Telegram để gửi tiền tiết kiệm lãi cao. Sau khi lập tài khoản, anh T. liên tục bị số điện thoại lạ gọi điện tự xưng là “nhân viên hỗ trợ”, thúc giục nộp tiền để nhận lãi suất cao hơn.

Phát hiện dấu hiệu lừa đảo, Công an phường đã phối hợp với gia đình mời anh T. lên làm việc, giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo qua mạng và hướng dẫn anh cảnh giác, không vì ham lợi trước mắt mà bị kẻ xấu lợi dụng.

Thủ đoạn của các đối tượng được thực hiện từng bước như sau:

Để phòng tránh lừa đảo, Công an khuyến cáo người dân:

Không tham gia các hội, nhóm mang tính chất “kêu gọi đầu tư” trên không gian mạng. Luôn cảnh giác trước những lời mời chào đầu tư được hưởng lãi suất cao có thể là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo.

Không tham gia giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc nhất là những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, cơ hội đầu tư hấp dẫn để tránh rủi ro thiệt hại về tài sản và gặp phải những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Thường xuyên cập nhật thông tin về các phương thức lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người dân và gia đình các phương thức lừa đảo và các biện pháp phòng, chống.

Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho Cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.