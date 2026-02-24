Xuất hiện bức ảnh "gây lú" toàn cầu, 91 triệu người xem: Đây là cái gì?

Mạng xã hội chưa bao giờ thiếu những cuộc tranh cãi. Chỉ cần một bức ảnh, một dòng chú thích hay một bình luận vô thưởng vô phạt cũng có thể khiến hàng trăm nghìn, hàng triệu người bàn tán rôm rả. Trường hợp mới nhất chính là bức ảnh dưới đây.

Bức ảnh nhận về lượng tương tác bất ngờ

Khi nhìn lướt qua, bạn nghĩ đây là cái gì? Một chiếc cổ hay chân? Một chú hươu cao cổ? Đáp án chính xác là một cánh tay đang xỏ vào túi quần!

Câu chuyện chỉ ngắn gọn như vậy nhưng đây đang là bức ảnh viral toàn cầu vì netizen mải mê tranh luận đây là bộ phận nào trên cơ thể.

Được biết, chủ nhân hình ảnh là một tài khoản X (Twitter cũ) có tên là Doxie. Rạng sáng ngày 23/2, anh này đăng ảnh lên với chú thích: "Thú thật là tình hình tài chính của tôi đang tệ hại đến mức có khi chẳng bao giờ vực dậy được”.

Song dân tình chẳng ai đoái hoài gì đến chuyện Doxie có nghèo khổ hay không mà chỉ mải tranh cãi về nội dung bức ảnh xem đó là gì. Tính đến chiều ngày 24/2, bức ảnh đã nhận được 91 triệu lượt xem cùng 31k lượt thả tim. Thậm chí tài khoản X của Grok - chatbot trí tuệ nhân tạo - cũng tranh thủ để lại hình ảnh tạo bằng AI, lấy cảm hứng từ ảnh của Doxie.

Hình ảnh do Grok tạo ra

Dân tình liên tục sản xuất ảnh chế từ bức ảnh

Sau đó, chính Doxie phải lên tiếng về cuộc tranh cãi khó hiểu này: “Mấy người quá đáng thật sự. Tôi phá sản rành rành ra đó mà chẳng ai thèm đoái hoài gì luôn á. Cái chính là tôi đang diễn cảnh móc túi rỗng tuếch thế mà mấy người ngồi đó bảo tôi là con hươu cao cổ, làm tôi cứng họng luôn”.

Hiện tại bức ảnh đã được chia sẻ rầm rộ trên nhiều nền tảng cũng như diễn đàn khác nhau, từ Facebook đến Threads và tiếp tục khiến dân tình bàn tán.

Trong khi đó, cộng đồng mạng Việt Nam cũng tranh cãi về tình huống này. Có người khẳng định chỉ cần nhìn qua là biết bàn tay đang cho vào túi quần, có người thừa nhận rằng mình đã nhìn cả buổi sáng mà không nhận ra.

Một số bình luận từ dân tình: "Tay đeo vòng đang cho vào túi quần hoặc là cổ của tôi lúc đợi đứa bạn với niềm tin 'Sắp đến rồi 5’ nữa thôi'", "Vẫn là cổ nhưng mà cổ tay", "Tui vẫn nghĩ nó là cái cổ và trong đầu nghĩ sao gì cổ bé mà lắm lông thế", "Trời! Tôi nhìn mãi mới nhận ra!",...