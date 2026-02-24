Từ thực tập sinh, nay là phó TGĐ tại công ty vốn hoá gần 9 tỷ USD

Ngày 23/2, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, HOSE: MCH) vừa công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Trương Kim Phượng giữ chức Phó Tổng Giám đốc, có hiệu lực từ ngày 23/2.

Trong vai trò mới, bà Nguyễn Trương Kim Phượng sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách đồng thời ngành hàng Thực phẩm tiện lợi và Đồ uống.

Các trọng tâm chiến lược: (1) Thúc đẩy tăng trưởng hai chữ số, hướng tới mục tiêu tăng trưởng doanh thu 20% cho đơn vị kinh doanh; (2) Chuyển đổi ngành hàng mì ăn liền thành nền tảng bữa ăn hoàn chỉnh, mở rộng giá trị từ sản phẩm đơn lẻ sang hệ sinh thái bữa ăn tiện lợi, bao gồm cả thị trường nội địa và quốc tế;

Và (3) Dẫn dắt chiến lược “Win every drink occasion -Dẫn đầu mọi khoảnh khắc tiêu dùng đồ uống”, phát triển và mở rộng các thương hiệu chủ lực như Wake-Up 24/7 trên toàn danh mục; (4) Triển khai mô hình Digital 4P, tận dụng dữ liệu và công nghệ để nâng cao hiệu quả marketing – bán hàng – phân phối – danh mục sản phẩm, đồng thời tăng tốc thực thi chiến lược Go Global của Công ty.

Theo doanh nghiệp, bà là nhân sự chủ chốt trong hành trình mở rộng thương hiệu OMACHI, tái định vị từ một thương hiệu mì ăn liền truyền thống trở thành thương hiệu thực phẩm tiện lợi cao cấp, sáng tạo, với các dòng sản phẩm tiêu biểu như cơm tự chín, lẩu tự sôi và bộ sưu tập “Quán xá Châu Á” – đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại và nhu cầu trải nghiệm không ngừng nâng cao của người tiêu dùng.

Một điểm đáng chú ý là bà Kim Phượng gia nhập Masan Consumer từ khi còn là sinh viên thực tập, sau đó từng bước đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng, trước khi trở thành Giám đốc marketing cấp cao ngành thực phẩm tiện lợi, rồi được đưa lên chức Phó tổng giám đốc như hiện nay.

Đến nay, bà đã có 16 năm gắn bó với công ty, tích lũy kinh nghiệm điều hành trực tiếp một trong những ngành hàng trụ cột.

Masan Consumer là một trong những công ty hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu danh mục sản phẩm đa ngành gồm: gia vị (nước mắm, nước tương, tương ớt, hạt nêm), thực phẩm tiện lợi (mì ăn liền, bữa ăn hoàn chỉnh), đồ uống đóng chai (nước tăng lực, nước giải khát có gas, nước khoáng, cà phê hòa tan, ngũ cốc dinh dưỡng) và sản phẩm chăm sóc gia đình - cá nhân (bột giặt, dầu gội, sữa tắm). Kể từ khi thành lập, doanh nghiệp đã xây dựng danh mục thương hiệu đa dạng như Chin-su, Omachi, Kokomi…

Năm nay, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, với doanh thu dự kiến đạt 33.800 - 35.000 tỷ đồng, tiếp tục cải thiện lợi nhuận thông qua nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu cơ cấu danh mục.

Hồi cuối năm 2025, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, khi đó niêm yết trên OTC với mã MCH) cho biết doanh nghiệp đã được chấp thuận niêm yết hơn 1,07 tỷ cổ phiếu. Trên cơ sở mức giá tham chiếu công bố, vốn hóa của Masan Consumer khi chào sàn HoSE ước đạt trên 227.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 8,62 tỷ USD. Với quy mô này, MCH gia nhập nhóm cổ phiếu có thị giá cao nhất trên HoSE như BMP, GEE, VJC...

Cổ phiếu MCH bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ ngày 5/1/2017 với giá tham chiếu 90.000 đồng/cổ phiếu. Đến sáng 24/2, thị giá MCH là 146.600 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa vượt 189 tỷ đồng, tức hơn 7 triệu USD.