Ngày Vía Thần Tài: Dù không có tiền rước vàng cũng tuyệt đối tránh 3 điều này kẻo tài lộc "đội nón ra đi"

Dân gian từ xưa đã dặn, lộc lá không đo bằng lượng vàng mua được, mà cốt ở cái tâm thành kính và cách ứng xử của gia chủ trong ngày đặc biệt này. Việc rước lộc thực chất nằm ở việc giữ gìn trường năng lượng bình an cho ngôi nhà. Bởi vậy, dù năm nay bạn có rủng rỉnh hầu bao để rước vàng hay chỉ có mâm cơm cúng giản dị, thì cũng hãy nhớ nằm lòng 3 điều kiêng kỵ dưới đây để bảo vệ vượng khí, giữ cho mạch tài lộc của gia đình không bị đứt đoạn hay hao hụt.

Kiêng kỵ xô xát, to tiếng làm mất "hòa khí sinh tài"

Ông bà ta vẫn thường nhắc nhở nhau "hòa khí sinh tài", một gia đình êm ấm, vợ chồng thuận hòa, con cái ngoan ngoãn chính là phong thủy tốt nhất để mời gọi Thần Tài gõ cửa. Trong ngày vía Thần Tài, việc kiêng kỵ cãi vã, to tiếng hay xô xát lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bạn thử nghĩ xem, chẳng có vị thần nào muốn bước chân vào một ngôi nhà ngập ngụa năng lượng tiêu cực, nơi những lời chì chiết, trách móc xé toạc đi bầu không khí bình yên của đầu năm mới.

Dù cuộc sống có những áp lực, bực dọc hay những điều chưa vừa ý, thì trong ngày này, mỗi thành viên trong gia đình nên tự dặn lòng nhẫn nhịn một chút, nói với nhau bằng những lời ái ngữ, nhẹ nhàng và bao dung hơn. Một tiếng cười rộn rã nơi phòng khách, một bữa cơm ấm cúng dù chẳng mâm cao cỗ đầy cũng đủ tạo ra một trường năng lượng dương mạnh mẽ.

Khi tâm thế gia chủ an vui, cởi mở, tự khắc những cơ hội tốt đẹp, những mối nhân duyên lành sẽ tìm đến, mở đường cho một năm làm ăn thuận buồm xuôi gió mà chẳng cần đến bất kỳ vật phẩm đắt đỏ nào để cầu cạnh.

Kiêng để nhà cửa lộn xộn, bàn thờ bụi bặm che khuất vượng khí

Có một sự thật giản dị mà nhiều người hay vô tình bỏ quên khi mải mê chạy theo những mâm cúng xa hoa, đó là Thần Tài rất ưa sự sạch sẽ, thơm tho và sáng sủa. Khu vực cửa chính là nơi đón luồng khí mới vào nhà, còn bàn thờ là nơi tụ khí, nếu hai nơi này lộn xộn, ngập rác hay bám bụi mù mịt thì dù có mua bao nhiêu vàng, tài lộc cũng sẽ bị ứ đọng, cản bước.

Việc lau dọn bàn thờ Thần Tài, thổ địa không chỉ là hành động làm sạch không gian vật lý, mà còn thể hiện sự trân trọng, tấm lòng thành kính và sự chăm chút của gia chủ đối với nơi cư ngụ của các vị thần. Trước ngày vía, hãy dành một chút thời gian dọn dẹp lại phòng khách, vứt bỏ những vật dụng hỏng hóc, quét tước cửa nhà quang đãng, thay một bình hoa tươi, thắp một nén nhang trầm thơm ngát.

Khi không gian sống trở nên ngăn nắp, luồng không khí trong nhà sẽ lưu thông thông suốt, xua tan đi sự trì trệ của năm cũ, dọn đường cho cát khí và may mắn ùa vào. Chính sự tươm tất, gọn gàng ấy là lời mời gọi chân thành nhất, thiết thực nhất gửi đến Thần Tài, giúp gia đạo bình an, công việc trôi chảy từ trong ra ngoài.

Kiêng vay mượn hay đòi nợ, xuất tiền xuất của vội vàng

Ngày mùng 10 tháng Giêng được xem là thời khắc mở cung tài lộc, đón nhận sung túc, do đó, dân gian rất kỵ việc dòng tiền bị xuất ra một cách kém may mắn như trả nợ, cho vay mượn hay đi đòi nợ. Hành động rút tiền từ ví đưa cho người khác trong ngày này mang hàm ý tài lộc vừa vào đến cửa đã bị "bốc hơi", phân tán, báo hiệu một năm làm ăn thất bát, tiền bạc khó tụ, dễ bị thất thoát hoặc vướng vào những rắc rối tài chính không đáng có.

Kể cả khi bạn có lòng tốt muốn giúp đỡ người khác, thì cũng nên khéo léo lùi lại một vài ngày sau đó để bảo toàn sinh khí cho túi tiền của chính mình. Tương tự, việc đi đòi nợ cũng vô tình tạo ra bầu không khí căng thẳng, mang năng lượng của sự hối thúc, thiếu hụt, hoàn toàn trái ngược với tinh thần sung túc, đủ đầy mà chúng ta đang hướng tới.

Thay vì chú tâm vào những dòng tiền ra vào đầy áp lực, trong ngày vía Thần Tài, bạn hãy giữ cho chiếc ví của mình được "yên vị", đặt một đồng tiền lẻ mới tinh vào ví với ý niệm gieo mầm tài lộc, đồng thời hướng tâm trí đến những kế hoạch làm việc chăm chỉ, những ý tưởng kinh doanh sáng tạo, bởi đó mới chính là mỏ vàng đích thực mang lại sự thịnh vượng bền vững cho cả năm dài.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)