Xuất hiện bộ phim vượt mặt bom tấn Việt để chiếm top 1 Netflix, mới chiếu 2 tập đã gây sốt khắp MXH

Tết Ở Làng Địa Ngục là bộ phim truyền hình Việt đầu tiên trụ vững ở vị trí top 1 Netflix Việt liên tiếp nhiều tuần liền. Thế nhưng mới đây, với sự ra mắt của My Demon, Tết ở làng Địa Ngục đã mất đi ngôi vương sau 32 ngày oanh tạc BXH. Màn soán ngôi này khiến khán giả thực sự ngỡ ngàng bởi My Demon leo top 1 chỉ sau khoảng hơn 24 tiếng ra mắt trên nền tảng Netflix, một thành tích nhanh tới mức khó hiểu.

My Demon vượt Tết Ở Làng Địa Ngục để đứng top 1 Netflix Việt, điều mà Diva Của Đảo Hoang và Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon mãi không làm được

Tính đến thời điểm leo top 1 Netflix Việt, My Demon mới chỉ ra mắt đến tập thứ 2. Đáng nói hơn khi nó còn leo top 4 Netflix toàn cầu, thứ hạng vượt xa hai phim Hàn hiện cũng đang phát hành song song trên Netflix là Diva Của Đảo Hoang và Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon.

Dù hiện tại, rating của My Demon không cao nhưng sức hút của nó thật sự vượt ngoài mong đợi. Song song với thứ hạng cao trên nền tảng OTT là cơn sốt mà phim tạo ra trên MXH. Khán giả phát cuồng với diện mạo quá đẹp đôi của cặp chính Song Kang - Kim Yoo Jung. Tuy kịch bản không quá mới, diễn xuất còn ít nhiều gây tranh cãi nhưng riêng phần nhìn xuất sắc, đẹp từ diễn viên đến bối cảnh, phục trang đã là điểm khiến My Demon cực kỳ hút khách.

Khán giả lại nhớ về thành công của bộ phim King The Land hồi giữa năm nay, một tác phẩm bị chê bai kịch bản nhưng lại tạo ra cơn sốt chỉ nhờ diện mạo và chemistry bùng nổ của cặp chính. Cho đến hiện tại, My Demon có đủ cả phần nhìn và chemistry, chỉ hi vọng kịch bản của nó sẽ được triển khai tốt ở các tập sau để những con số cao cũng tỷ lệ thuận với chất lượng tác phẩm.

Nguồn ảnh: SBS