Kim Yoo Jung cũng có ngày bị chê diễn xuất, xem chỉ để ngắm nhan sắc chứ không đọng lại gì?

My Demon (Chàng Ác Ma Của Tôi) là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Kim Yoo Jung, nữ diễn viên trẻ đã có tới tròn 20 năm kinh nghiệm lăn lộn trong làng giải trí khi xuất phát điểm từ một sao nhí. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô chưa từng gây tranh cãi trái chiều về diễn xuất, luôn được khán giả ưu ái, quan tâm và dành nhiều lời khen cho năng lực của mình. Thế nhưng ở lần trở lại này, Kim Yoo Jung lại đang phải đối diện với rất nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là chê bai đầy tiêu cực.

Thất bại trong việc lột xác "thành người lớn"

My Demon có thể coi là bộ phim đánh dấu hình ảnh hoàn toàn mới của Kim Yoo Jung. Không còn là nữ thần cổ trang mơ mộng, cũng không còn là những nhân vật đáng yêu hay nữ sinh như những bộ phim trước đây. Lần này là một Kim Yoo Jung thật sự "người lớn", trưởng thành tuyệt đối từ suy nghĩ, tính cách đến tạo hình.

Trong phim, nhân vật của cô là Do Do Hee, tiểu thư tập đoàn tài phiệt, có phần lạnh lùng, cao ngạo, vô cùng xinh đẹp và không quan tâm đến chuyện yêu đương. Thế nhưng thực chất cô út tập đoàn lại không phải là con ruột của bà Joo Cheon Sook. Lý do tại sao cô mất cả bố lẫn mẹ và luôn day dứt, đau đớn trong ngày sinh nhật của mình thì vẫn là một ẩn số.

Sau khi hai tập đầu tiên của My Demon lên sóng, hiện có một topic rất trên mạng xã hội Hàn, xoay quanh diễn xuất "gây hoang mang" của Kim Yoo Jung. Nhiều bình luận cho rằng ngoài phần trang phục đúng chất tiểu thư giàu có ra thì gương mặt và diễn xuất của Kim Yoo Jung đều khá "non" so với nhân vật - một cô gái 28 tuổi, có sự nghiệp thành công, quyền lực và rất quyết đoán. Dù nỗ lực để "thành người lớn" nhưng cô lại không thực sự thoát được ra khỏi cái bóng của mình từ những vai diễn trước, khán giả vẫn cứ thấy hình ảnh một Kim Yoo Jung đáng yêu, ngây ngô. Tuy nhiên một phần có lẽ cũng do kịch bản và chỉ đạo của đạo diễn, khiến nét diễn của cô không thể thay đổi.

Diện mạo lấn lướt cả diễn xuất?

Không thể phủ nhận việc My Demon mang đến một hình ảnh quá đẹp của Kim Yoo Jung. Từ trang phục đến nhan sắc đều xuất sắc. Thậm chí đây có thể coi là tạo hình hiện đại đẹp nhất trong sự nghiệp của mỹ nhân họ Kim. Khi xuất hiện cạnh Song Kang, nhan sắc của hai càng bùng nổ, nếu chỉ nhìn hình ảnh thì đúng chất trời sinh một cặp, vô cùng "nịnh mắt".

Đẹp là một lợi thế nhưng chính diện mạo quá đẹp này lại khiến diễn xuất của Kim Yoo Jung bị lấn át. Không ít bình luận cho rằng nhan sắc của cặp đôi Kim - Song đã khiến khán giả không thể tập trung vào câu chuyện của nhân vật. Chưa kể, ekip làm phim còn liên tục "tận dụng" nhan sắc của hai người bằng những cảnh quay chậm, quay cận gương mặt. Những cảnh quay này dĩ nhiên quá đẹp nhưng nó lại khiến khán giả cảm thấy phim bị... sến.

Nhan sắc bùng nổ của Kim Yoo Jung

Dĩ nhiên bên cạnh những bình luận chê bai thì hiện tại, màn thể hiện của Kim Yoo Jung vẫn thu về không ít lời khen. Thứ khán giả lo ngại hơn cả là ở việc kịch bản My Demon không mới, dễ tạo ấn tượng ban đầu nhưng sẽ khó đi đường dài. Bằng chứng là việc rating giảm ngay tập 2. Có vẻ sau bao lần thất bại, khả năng chọn kịch bản của Kim Yoo Jung vẫn chẳng thay đổi.

Nguồn ảnh: SBS