Xuất hiện bộ phim nhận tràng vỗ tay dài nhất Cannes 2023, cả khán phòng hô vang tên một người

Cannes 2023 chứng kiến sự đổ bộ của rất nhiều tác phẩm chất lượng, trong số đó nhiều bộ phim ghi nhận những tràng pháo tay dài tới từ khán giả. Và khá bất ngờ khi trước thềm bế mạc, bộ phim nhận được tràng pháo tay dài nhất tính đến nay (ngày 26/5) lại không phải tác phẩm đến từ kinh đô điện ảnh Hollywood. Thay vào đó, bộ phim nhận được tràng pháo tay dài tới 12 phút, kỷ lục tính đến hiện tại của Cannes 2023, là Cobweb đến từ Hàn Quốc.

Dàn diễn viên Cobweb trên màn hình lớn sau khi phim chiếu

Ekip bộ phim Cobweb

Ngay sau suất chiếu đầu tiên tại Cannes 2023, Cobweb khiến cả khán phòng không thể ngồi yên. Đặc biệt không chỉ vỗ tay, khán giả còn liên tục hô vang tên đạo diễn của phim Kim Jee Woon. Đây là vị đạo diễn lừng danh từng làm nên thành công của huyền thoại điện ảnh Hàn I Saw the Devil.

Cobweb nhận tràng pháo tay dài hơn 12 phút, khán giả hô to tên đạo diễn

Đạo diễn Kim Jee Woon

Màn chào sân ấn tượng này khiến khán giả Hàn Quốc không khỏi tự hào, nhất là khi trước đó, phim không được truyền thông chú ý nhiều như "anh em đồng hương" Hopeless của Song Joong Ki. Bên cạnh đạo diễn Kim Jee Woon, đến với Cannes còn có dàn diễn viên đông đảo, toàn những tên tuổi chất lượng từ Cobweb là Song Kang Ho, Oh Jung Se, Im Soo Jung, Jeon Yeo Been, Krystal, Park Jung Soo và Jang Young Nam. Đây cũng là lần đầu tiên sau 15 năm đạo diễn Kim Jee Woon và Song Kang Ho xuất hiện cùng nhau tại Liên hoan phim Cannes sau The Good, The Bad, and The Weird năm 2008. Hai người cũng đã hợp tác với nhau trong 5 dự án phim điện ảnh.

Oh Jung Se - Song Kang Ho

Jeon Yeo Bin

Krystal

Jang Young Nam và Im Soo Jung

Cobweb lấy bối cảnh vào những năm 1970 ở Hàn Quốc, khi cả nghệ thuật và việc ước mơ đều bị bó buộc bởi những thành kiến và thời cuộc. Một vị đạo diễn đã mơ về một kiệt tác, tuy nhiên phim của ông lại chịu sự chỉ trích gay gắt từ giới phê bình, những người gọi ông là chuyên gia làm "phim rác". Sau khi hoàn thành bộ phim mới nhất Cobweb, ông ta lại liên tục nghĩ về những cái kết khác, sống động hơn cho bộ phim. Ông luôn cảm thấy nếu mình có thể quay những bộ phim như hình dung trong tưởng tượng thì chắc chắn kiệt tác sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, kịch bản lại không vượt qua được sự kiểm duyệt và các diễn viên cũng không thể hiểu được kết thúc mới. Giữa lịch trình rối ren, sự phản đối của nhà sản xuất, điều kiện khắc nghiệt của thực tế, đạo diễn Kim cảm thấy mình sắp phát điên, nhưng ông vẫn tiếp tục một cách bất chấp… "Nếu tôi có thể thay đổi kết thúc, một kiệt tác sẽ xuất hiện. Tất cả những gì tôi cần là hai ngày!".

Những hình ảnh đầu tiên từ Cobweb

Nguồn ảnh: Gettyimages, Naver