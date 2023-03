Xuất hiện 2 phim Hàn cùng là quán quân về tỷ suất người xem, còn vượt qua thành tích mãn nhãn trước đó

Sau hàng loạt những bộ phim sở hữu tỷ suất người xem ảm đạm những ngày qua, màn ảnh Hàn đã bắt đầu náo nhiệt trở lại. Một số dự án cũ lẫn mới đã ghi nhận thành tích nổi bật vào ngày lên sóng 26/3 vừa qua.

Theo ghi nhận từ Nielsen, dự án Taxi Driver 2 đã có tỷ suất người xem trong ngày vượt 17,7%, đứng đầu hôm phát sóng 26/3. Thành tích này đã vượt qua con số tỷ suất cao nhất mà phần 1 từng ghi nhận được là 16% vào năm 2021.

Taxi Driver 2 vượt kỷ lục tỷ suất người xem của phần 1

Thế nhưng Taxi Driver 2 không phải là dự án duy nhất có con số tỷ suất người xem dẫn đầu trong ngày hôm qua. Vừa ra mắt với tập đầu tiên, bộ phim The Real Has Come! (Người Ấy Đã Đến) cũng mang về con số ấn tượng là 17,7% toàn quốc. Vậy là trong ngày 26/3, đã có 2 phim cùng đứng hạng 1 về tỷ suất người xem trên đài.



Phim mới của Ahn Jae Hyun khởi đầu với tỷ suất đứng đầu

The Real Has Come! đánh dấu sự trở lại của mỹ nam Ahn Jae Hyun sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh. Trong phim, anh vào vai Gong Tae Kyung - cậu con trai thứ của một gia đình tài phiệt khét tiếng, ngoài ra còn là một bác sĩ phụ sản ưu tú. Dù không đề cao hôn nhân nhưng "ghét của nào trời trao của ấy", Tae Kyung bất ngờ vướng vào hợp đồng hôn nhân cùng Yeon Doo - một bà mẹ đơn thân hiền lành, thánh thiện.



Cặp đôi chính của phim đều ở tuổi ngoài 30

Không chỉ xoay quanh câu chuyện "cưới trước yêu sau", The Real Has Come! còn khai thác câu chuyện cuộc sống của những nhân vật ở độ tuổi U40, khi đời tư lẫn sự nghiệp đều đang ở giai đoạn chín muồi nhưng dễ sa ngã. Đây là dự án thế sóng siêu phẩm Three Bold Siblings (Ba Chị Em Dũng Cảm) trước đó của đài KBS2, được kì vọng sẽ là bom tấn giờ vàng tiếp theo của đài này trong thời gian tới.



Nguồn: Soompi