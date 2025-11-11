Xuân Son "quẩy" nhạc Sơn Tùng MTP, mừng rỡ ngày trở lại tuyển Việt Nam

Sáng 11/11, đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ) để chuẩn bị cho trận gặp Lào trong khuôn khổ lượt về bảng F – vòng loại cuối Asian Cup 2027. Buổi tập đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có sự góp mặt đầy đủ của các tuyển thủ, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Sơn sau gần một năm vắng bóng vì chấn thương.

Tiền đạo sinh năm 1997 từng là người hùng trong chiến thắng 3-2 của tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 ngay trên sân Việt Trì. Cú đúp bàn thắng của Xuân Sơn khi đó đã giúp đội tuyển tạo lợi thế lớn trước trận lượt về. Tuy nhiên, ngay sau giải đấu, anh gặp chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn, bỏ lỡ nhiều đợt tập trung của đội tuyển quốc gia.

Ngày trở lại Xuân Son được vợ đưa đến tận nơi ở của đội tuyển, tiền đạo nhập tịch còn thoải mái nhún nhảy theo bài nhạc của ca sĩ Sơn Tùng MTP trước khi chia tay vợ để tập trung cùng các đồng đội.

Niềm vui của Nguyễn Xuân Son

Xuân Son lên tập trung với tuyển Việt Nam

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Phú Thọ khoảng 4 ngày trước khi di chuyển sang Lào vào ngày 15/11. Tại đây, HLV Kim Sang Sik cùng ban huấn luyện sẽ có thêm thời gian để đánh giá phong độ và thể lực của các cầu thủ, đặc biệt là Xuân Sơn, cầu thủ vừa mới bình phục chấn thương. Đội ngũ y tế cũng sẽ theo dõi sát sao tình trạng của anh trước khi đưa ra quyết định về việc có sử dụng ở trận gặp Lào hay không.