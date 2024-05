Xuân Bách chính thức giải nghệ, "ADN cuối cùng" của Team Flash sẽ không còn thi đấu!

Mới đây, Team Flash Liên Quân Mobile (FPT x Flash) chính thức đưa ra thông báo Xuân Bách chính thức trở thành HLV mới của đội tuyển này. Trước đó, đội tuyển này cũng đưa ra bài đăng tri ân Xuân Bách sau hơn 6 năm đồng hành cùng đội tuyển với vai trò HLV.

"Là nhân tố cuối cùng còn sót lại của thế hệ vàng son Team Flash, là người thuyền trưởng lèo lái con thuyền của các thế hệ khác nhau đạt những thành công. We would like to thank XB for everything!" Chia sẻ trên bài đăng tri ân Xuân Bách trong vai trò tuyển thủ.

Xuân Bách đã chính thức dừng lại sự nghiệp tuyển thủ của mình sau khi ĐTDV mùa Xuân 2024 khép lại

Sự nghiệp của Xuân Bách tại Team Flash đã trải qua cả thăng hoa lẫn thăng trầm. Anh chàng đường giữa này chính là nhân tố không thể thiếu trong 7 chức vô địch trong đó bao gồm 5 danh hiệu vô địch ĐTDV và 2 danh hiệu vô địch quốc tế là AWC 2019 và AIC 2019.

Xuân Bách đã cùng đội hình hoàng kim của Team Flash chinh phục mọi danh hiệu

Sau sự ra đi của Xuân Bách, Team Flash đã không còn cái tên nào trong đội hình vàng son còn thi đấu. Xuân Bách là "ADN cuối cùng" của Team Flash giai đoạn hoàng kim còn thi đấu cho đến hiện tại. Dù rằng việc lớn tuổi và phong độ suy giảm khiến Xuân Bách không còn giữ được vị trí số 1 ở đường giữa nhưng anh chàng này luôn là một đầu tàu vững chắc của Team Flash về tâm lý và kinh nghiệm.

Đây hẳn là điều khiến nhiều người hâm mộ đội tuyển này có ít nhiều nuối tiếc. Tuy nhiên, Xuân Bách vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với đội tuyển này ở vai trò mới là HLV.

Huyền thoại Liên Quân Mobile này sẽ dẫn dắt Team Flash với vai trò HLV

Được biết, khi còn là tuyển thủ thì anh cũng là nhân tố quan trọng trong phần cấm chọn để giúp Team Flash có nhiều lợi thế.

APL 2024 tại Thái Lan sẽ là giải đấu đầu tiên mà Xuân Bách chính thức trở thành huấn luyện viên.