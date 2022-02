Xu hướng “skincare bền vững” của giới trẻ hiện nay có gì hot?

Mỹ phẩm gắn mác cruelty-free và vegan cosmetic là gì?

Xu hướng mỹ phẩm "nhân đạo" đang dần dần chiếm lĩnh thị trường hiện nay và chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngoài quan tâm đến chất lượng sản phẩm, các tín đồ làm đẹp, đặc biệt là thế hệ gen Z, ngày càng yêu thích và quan tâm đến những thương hiệu thể hiện được tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường. Các cụm từ "Cruelty-free" hay "Vegan" cũng xuất hiện với tần suất thường xuyên hơn. Vậy điều gì khiến cho mỹ phẩm gắn mác cruelty-free và vegan trở nên hot như vậy?

cruelty-free và vegan cosmetics là gì

Từ trước tới nay, đa số mỹ phẩm chăm sóc da đều được kiểm nghiệm sàng lọc trên những loài động vật. Tuy nhiên, đối với các loại sản phẩm thuần chay có chứng nhận Cruelty-free lại tuyệt đối không dùng phương pháp thử nghiệm này.

Ngoài Cruelty-free, Vegan cũng là một trong những chứng nhận mà các sản phẩm thuần chay ưu tiên sử dụng và hướng đến. Đây là chứng nhận mỹ phẩm thuần chay, một bằng chứng rõ ràng cho thấy rằng sản phẩm nào được sản xuất đều không chứa bất kỳ thành phần động vật nào và không có động vật bị lạm dụng.

Gen Z và mối quan tâm đối với trào lưu skincare "bền vững"

Trước đây, việc chăm sóc da chủ yếu hướng đến các sản phẩm có tác dụng tức thời trong khoảng thời gian ngắn. Hiện nay, ngày càng có nhiều người, đặc biệt là gen Z, đã chú trọng hơn đến việc chăm sóc làn da từ sâu bên trong. Chu trình chăm sóc da cũng được hiểu là một quá trình dài hạn để nuôi dưỡng một vẻ đẹp bền vững theo thời gian.

Xu hướng skincare an toàn, lành tính và nhân đạo thu hút giới trẻ ngày nay

Với lối tư duy khác biệt, nắm bắt thông tin nhanh nhạy, kết hợp nhận thức cao đối với những vấn đề về môi trường, Gen Z thành công mở ra và lan tỏa xu hướng skincare mang tính "bền vững". Rõ ràng, yếu tố an toàn, lành tính và nhân đạo đang dần chiếm thiện cảm của Gen Z. Đây chính là bước đệm để xu hướng "đẹp bền vững" lan rộng hơn trong thời gian sắp tới khi được "đỡ đầu" bởi Gen Z - nhóm khách hàng đang "nắm giữ" tương lai tiêu dùng.

Mỹ phẩm thuần chay liệu có phù hợp với cái đầu lạnh và trái tim nóng của gen Z tại Việt Nam?

Các thương hiệu mỹ phẩm thuần chay hiện nay có thể kể đến như AXIS-Y, Cocoon, Innisfree, Klair, The Body Shop.... đều hướng đến các chứng nhận an toàn, lành tính đối với da người dùng. Trong đó, CPNP và HALAL là hai chứng nhận quốc tế luôn được ưu ái và chiếm trọn sự quan tâm từ những nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Mỹ phẩm thuần chay nội địa luôn nhận được sự yêu thương nhất định từ người tiêu dùng Việt, tuy nhiên mỹ phẩm thuần chay ngoại nhập lại có phần "nhỉnh" hơn trên đường đua khi đạt được những chứng nhận "xịn sò" hơn về độ an toàn và chất lượng.

Chứng nhận CPNP và Chứng nhận HALAL

"Trái tim nóng" giúp Gen Z có trách nhiệm hơn với môi trường, nhưng chất lượng sản phẩm, độ an toàn, lành tính là những yếu tố bắt buộc nếu các thương hiệu muốn chinh phục "cái đầu lạnh" của nhóm khách hàng "quyền lực" này.

Không chỉ là bảo vệ người tiêu dùng, mỹ phẩm thuần chay còn là trách nhiệm đối với xã hội

Các thương hiệu mỹ phẩm thuần chay không chỉ nâng niu và bảo vệ làn da nhạy cảm của người tiêu dùng. Những brand này còn quan tâm đến mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Nhu cầu sử dụng, sản xuất các sản phẩm có thành phần nguyên liệu từ động vật ngày càng cao. Dẫn đến tình trạng ngành chăn nuôi cần được mở rộng tối đa. Do vậy, việc sử dụng mỹ phẩm thuần chay góp phần làm giảm tốc độ nóng dần lên của Trái Đất.

Ngoài ra, những nhãn hiệu này còn đề cao triết lý vẻ đẹp không cần tuân theo một tiêu chuẩn nhất định, khuyến khích mọi người yêu thương bản thân hơn. Và đây cũng chính là thông điệp mà thương hiệu AXIS-Y muốn gửi đến các tín đồ làm đẹp.

AXIS-Y, Thương hiệu mỹ phẩm THUẦN CHAY AN TOÀN ngoại nhập chuẩn mực quốc tế cho người Việt

Là thương hiệu mỹ phẩm thuần THUẦN CHAY AN TOÀN đến từ Hàn Quốc, AXIS-Y gia nhập vào thị trường Việt Nam với mong muốn mang đến những sản phẩm mang tính cá nhân hóa trong chăm sóc da ở cấp độ cao hơn cho cộng đồng toàn cầu.

Với thương hiệu AXIS-Y, vẻ đẹp không cần tuân theo một tiêu chuẩn nhất định

Từ sự thấu hiểu, AXIS-Y nhận ra yếu tố khí hậu và thay đổi môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến làn da. Từ đó, thương hiệu này đã cho ra đời các dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu chăm sóc da một cách cá nhân hóa hơn. Mỗi sản phẩm được ra mắt đều được nghiên cứu kết hợp với khoa học kỹ thuật để mang đến các sản phẩm phù hợp nhất với đặc điểm làn da của người Việt.

AXIS-Y là thương hiệu Mỹ phẩm THUẦN CHAY AN TOÀN chuẩn mực quốc tế cho người Việt

Chăm sóc da có thể là một quá trình dài đầy khó khăn. Mỗi loại da, mỗi vùng khí hậu, thành phần, chế độ ăn uống và lối sống đều có vai trò nhất định. Nhưng hành trình thấu hiểu và nuông chiều làn da của bạn sẽ không còn đơn độc khi đồng hành cùng AXIS-Y.

https://kenh14.vn/xu-huong-skincare-ben-vung-cua-gioi-tre-hien-nay-co-gi-hot-20220228174243474.chn