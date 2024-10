Xu hướng du học tiết kiệm tại các điểm đến mới nổi 2024 - 2025

Đặc biệt, du học tại các điểm đến như Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Macao (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia hoặc các trường có học phí hợp lý tại Hà Lan, Đức, Pháp đã trở thành xu hướng mới, mở ra cơ hội học tập với chi phí tối ưu cho nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam.

Với mục tiêu hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam hiểu rõ xu hướng tuyển sinh trong bối cảnh nền giáo dục toàn cầu đang chuyển mình, từ đó lựa chọn ngôi trường du học phù hợp nhất, Times Higher Education - BMI và CIED(*) tiếp tục tổ chức hội thảo du học Times Higher Education (THE- Talk Global Study Fair ) tại Hồ Chí Minh và Hà Nội cuối tháng 10 với sự góp mặt của hơn 60 trường đại học từ +20 quốc gia. Đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn trẻ tìm hiểu trước thông tin, trao đổi trực tiếp cùng các chuyên gia giáo dục và đại diện tuyển sinh, giúp học sinh tìm ra lựa chọn phù hợp với ngân sách và định hướng tương lai.

Sự kiện hội thảo du học Times Higher Education (THE- Talk Global Study Fair 2024) giúp các em học sinh tiếp cận với hơn 60 đại học tốt bậc nhất trên thế giới với chi phí hợp lý

Những thay đổi trong xu hướng tuyển sinh và du học 2024 - 2025

Các quốc gia châu Á và châu Âu thống trở thành điểm đến hấp dẫn

Bên cạnh Mỹ, Anh, Úc, hay Hà Lan, Đức, Pháp, các điểm đến du học phi truyền thống như Hàn Quốc, Hong Kong, Macao (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia,... đang ngày càng thu hút nhờ chi phí hợp lý và chương trình đào tạo chất lượng. Các trường đại học tại Châu Á và châu Âu tiếp tục mở rộng các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh nhằm thu hút sinh viên quốc tế, đặc biệt là các chương trình về công nghệ, y tế và kinh doanh.

Cuộc đua tuyển sinh ngày càng trở nên cạnh tranh

Cuộc đua vào các trường đại học hàng đầu trong năm 2024-2025 ngày càng trở nên cạnh tranh. Ngoài thành tích học tập, các trường còn đặc biệt chú trọng kỹ năng lãnh đạo, hoạt động ngoại khóa và định hướng nghề nghiệp. Xu hướng mới trong tuyển sinh cũng bao gồm việc giảm trọng số của các bài thi chuẩn hóa như SAT/ACT, giúp các học sinh quốc tế có nhiều cơ hội hơn.

Du học với chi phí hợp lý

Du học là một khoản đầu tư không hề nhỏ. Nếu chỉ nhắm mắt chọn một ngành học đang "hot" và có tỉ lệ kiếm việc làm cao thì sẽ rất khó để cạnh tranh với các bạn học sinh thật sự có đam mê và đầu tư công sức, thời gian để xây dựng hồ sơ. Chưa kể, có một số ngành học yêu cầu học phí cao hơn hoặc thời gian dài hơn so với các ngành còn lại, đòi hỏi gia đình cần có tài chính vững mạnh. Để giảm bớt gánh nặng tài chính, các bạn có thể chọn những trường cung cấp nhiều học bổng giá trị, chọn trường ở thành phố nhỏ,...

Chính sách hỗ trợ dành cho học sinh là yếu tố các bạn học sinh và phụ huynh cần xem xét để đưa ra quyết định phù hợp

Tham gia sự kiện, học sinh sẽ được tiếp cận với hơn 60 trường đại học hàng đầu từ hơn 20 quốc gia trên thế giới. Những ngôi trường này cung cấp chương trình học tốt bậc nhất, toạ lạc ở những địa điểm có phí sinh hoạt ổn. Các bạn cũng có thể tham khảo những ngôi trường tại các quốc gia phi truyền thống với nhiều học bổng cho học sinh quốc tế, thậm chí miễn học phí như Malaysia, Hungary hoặc Đức.

Đối với những sinh viên mong muốn được ở gần nhà hơn nhưng vẫn được theo học chương trình đào tạo quốc tế, triển lãm sẽ giới thiệu các trường đại học tốt nhất trong khu vực đến từ Hồng Kông, Thái Lan và Singapore.

Cơ hội tìm hiểu thông tin du học toàn diện và đầy đủ nhất tại sự kiện du học Times Higher Education (THE- Talk Global Study Fair 2024)

Bên cạnh đó, tại sự kiện, học sinh và phụ huynh có cơ hội khám phá các ngành học này và tham gia vào chuỗi hội thảo do các cơ quan giáo dục chính phủ từ các quốc gia như Đức, Pháp, Ireland tổ chức. Không chỉ rút ngắn thời gian tìm kiếm thông tin du học, triển lãm sẽ giúp phụ huynh và học sinh đưa ra lựa chọn tiết kiệm và hợp lý hơn khi quyết định quốc gia và trường học, đặc biệt là ở những quốc gia có chi phí thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng giáo dục.

Sự kiện giáo dục này được tổ chức bởi BMI - Times Higher Education (THE), có trụ sở đặt tại London, sở hữu bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới - THE World University Rankings và Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế (Center for International Education Development - CIED(*) trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Link đăng ký: https://fairs.timeshighereducation.com/vietnam