Tuần lễ Du học bang New South Wales, Australia thu hút gần 1.300 học sinh và phụ huynh

Triển lãm đã thu hút gần 1.300 học sinh, phụ huynh tham dự cùng sự góp mặt từ 33 cơ sở giáo dục hàng đầu bang New South Wales, mang đến cái nhìn toàn diện về cơ hội học tập tại Sydney cũng như toàn bang này.

Tại các triển lãm, nhiều hoạt động hấp dẫn đã diễn ra, bao gồm:

- Các hội thảo và tọa đàm tập trung vào những chủ đề giáo dục quan trọng, bao gồm chương trình hỗ trợ học sinh, định hướng nghề nghiệp, visa du học, cùng những chia sẻ từ các cựu du học sinh New South Wales.

- Các sự kiện kết nối dành cho các cựu sinh viên Việt Nam, nơi họ chia sẻ kinh nghiệm học tập và sinh sống tại New South Wales.

- Tư vấn cá nhân tại các gian hàng của các cơ sở giáo dục.

- Tham gia trò chơi và nhận những phần quà thú vị, giúp tái hiện phần nào cuộc sống sôi động của du học sinh quốc tế tại New South Wales

Việc du học đang ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi hệ thống giáo dục không còn giới hạn bởi biên giới quốc gia. Với lượng thông tin phong phú và luôn được cập nhật, học sinh có thể dễ dàng tiếp cận những nguồn thông tin cần thiết để theo đuổi ước mơ du học. Nhiều phụ huynh và học sinh tham dự triển lãm cho biết đây là cơ hội tuyệt vời để nhận tư vấn trực tiếp từ các cơ sở giáo dục bang New South Wales, bao gồm các chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính, giúp biến ước mơ du học trở thành hiện thực.

Danh sách các cơ sở giáo dục tham gia triển lãm gồm có:

1. Academy of Entrepreneurs - Học viện Kinh doanh

2. Australian Catholic University (ACU) - Đại học Công giáo Úc

3. Australian Institute of Higher Education - Viện Giáo dục Đại học Australia

4. CQ University - Sydney - Đại học CQ - Sydney

5. EzyRemit

6. Global Experience

7. Times Education Group - Tổ chức Times Education

8. Headland Montessori Group - Tổ chức Headland Montessori

9. Iglu Student Accommodation

10. International College of Management Sydney (ICMS) - Trường Quản lý quốc tế Sydney

11. JMC Academy - Học viện JMC

12. National Academy of Professional Studies - Học viện Nghiên cứu Chuyên nghiệp Quốc gia

13. Pal Buddhist School - Trường Phật giáo Pal

14. S P Jain College of Global Management - Trường Cao đẳng Quản lý Toàn cầu S P Jain

15. PLC Armidale Pathways - Trung tâm PLC Pathways

16. Scape Australia

17. University of Newcastle - Đại học Newcastle

18. The Scots College - Cao đẳng Scots College

19. Torrens University Australia - Đại học Torrens Australia

20. University of New England - Đại học New England

21. Excelsia College - Cao đẳng Excelsia

22. University of New South Wales - Đại học New South Wales

23. University of Technology Sydney - Đại học Công nghệ Sydney

24. University of Wollongong - Đại học Wollongong

25. University Of Sydney - Đại Học Sydney

26. Greenwich College - Cao đẳng Greenwich

27. Macquarie University - Đại học Macquarie

28. Stella Maris College - Cao đẳng Stella Maris

29. Western Sydney University - Đại học Tây Sydney

30. Scot All Saints College - Cao đẳng Scot All Saints

31. Y Suites Student Accommodation

32. TAFE NSW - Trường đào tạo nghề New South Wales

33. NSW Government Schools - Sở Giáo dục NSW

Các bạn học sinh chăm chú lắng nghe chia sẻ thiết thực về du học bang New South Wales trong triển lãm du học bang New South Wales

Tại triển lãm, học sinh và phụ huynh đã có cơ hội tìm hiểu sâu về hệ thống giáo dục Úc, khám phá các chương trình học đa dạng và trải nghiệm đời sống sinh viên qua các gian hàng tương tác và những buổi thuyết trình đầy cảm hứng. Ngoài ra, họ còn được cung cấp những thông tin thực tế về quy trình xin visa, định hướng nghề nghiệp, và cuộc sống tại Úc thông qua các buổi hội thảo chuyên đề. Triển lãm Du học bang New South Wales tại Việt Nam năm 2024 đã nhận được sự đánh giá cao từ cả học sinh và phụ huynh tham gia.

Chia sẻ của cựu du học sinh New South Wales

New South Wales - Điểm đến du học hàng đầu tại Úc

Hiện nay, gần 35% du học sinh Việt Nam tại Úc đang theo học tại các cơ sở giáo dục ở Sydney và bang New South Wales (theo Bộ Giáo dục - chính phủ Australia). Bên cạnh thành phố Sydney sôi động, các khu vực khác của bang New South Wales cũng nổi tiếng với chất lượng giáo dục hàng đầu, với nhiều trường đại học được xếp hạng quốc tế, như University of New England, University of Newcastle.

Thông qua Tuần lễ Du học bang New South Wales 2024, sự hỗ trợ toàn diện dành cho du học sinh quốc tế một lần nữa được khẳng định, đây là yếu tố quan trọng giúp bang New South Wales trở thành điểm đến du học lý tưởng tại Úc.

Sự kiện này đã mở ra nhiều cơ hội du học tại Úc, hiện thực hóa ước mơ học tập của học sinh Việt Nam. New South Wales sẽ tiếp tục là điểm đến hàng đầu về giáo dục với các chương trình đa dạng, tập trung vào chất lượng, cuộc sống toàn diện và nhiều cơ hội hấp dẫn cho sinh viên quốc tế.

Để tìm hiểu thêm thông tin về cơ hội học tập ở New South Wales, vui lòng truy cập website Study NSW: https://www.study.nsw.gov.au/