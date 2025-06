Cơ hội học bổng “khủng” lên đến 1 tỷ đồng từ Đại học Otago

Gói học bổng độc quyền chưa từng có dành cho học sinh Việt Nam

Hai chương trình học bổng dành cho bậc Cử nhân kỳ nhập học tháng 2/2026 tại ĐH Otago gồm học bổng Otago Global Scholarships - Vietnam và học bổng Otago International Academic Excellence Scholarship.

Otago Global Scholarships - Vietnam là học bổng đầu vào trị giá 15.000 NZD, được cấp tự động cho học sinh Việt Nam đáp ứng điều kiện nhập học. Không giới hạn số lượng và linh hoạt về thời gian nộp hồ sơ, đây là bước đệm đầu tiên giúp học sinh dễ dàng tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính dồi dào của ĐH Otago.

Tiếp theo là Otago International Academic Excellence Scholarship, học bổng dành cho những ứng viên có thành tích học tập nổi bật và hồ sơ ngoại khóa ấn tượng. Với giá trị lên tới 35.000 NZD, học bổng này bao gồm chi phí ăn ở trong năm đầu và hỗ trợ một phần học phí cho năm thứ hai và thứ ba. Ứng viên sẽ được mời nộp đơn sau khi đồng ý nhận học bổng Otago Global Scholarships. Nếu dừng lại tại đây, các học sinh đã có thể có cơ hội nhận cả hai học bổng với tổng trị giá 50.000 NZD (khoảng 780 triệu đồng).

Nếu tiếp tục nộp hồ sơ học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học - New Zealand Universities Awards (NZUA), học sinh có thể giành cả "combo ba học bổng" với tổng trị giá lên tới 65.000 NZD (gần 1 tỷ đồng). NZUA là chương trình học bổng mới được triển khai riêng cho học sinh Việt Nam, với sự tham gia của 8 trường đại học New Zealand. ĐH Otago dành riêng 3 suất học bổng NZUA, mỗi suất trị giá 15.000 NZD cho những ứng viên xuất sắc nhất. Ứng viên cần có thư mời nhập học từ ĐH Otago trước khi nộp hồ sơ học bổng NZUA. Hạn cuối nộp đơn là 31/08/2025, kết quả dự kiến công bố vào cuối tháng 10/2025.

Nếu "săn" thành công cả 3 học bổng, tổng giá trị học bổng mà sinh viên Việt Nam nhận được có thể lên tới 65.000 NZD, tương đương khoảng 1 tỷ đồng.

"Tấm chiếu mới" không sợ lạc lối với môi trường học tập cực xịn

Bên cạnh nguồn học bổng, ĐH Otago còn tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam nhanh chóng hoà nhập với môi trường học tập mới. Từ học hành, chỗ ở đến sức khỏe thể chất và tinh thần – trường có cả một "hệ sinh thái" để đồng hành cùng sinh viên trên mọi hành trình. Ví dụ như Student Learning Development hoặc thư viện của trường thường tổ chức các buổi workshop về kỹ năng học tập giúp sinh viên nắm vững các phương pháp học tập hiệu quả ở bậc đại học. Sinh viên cũng có thể nhận được sự hỗ trợ cá nhân thông qua các buổi tư vấn 1:1 với giảng viên, nơi các thắc mắc và khó khăn trong học tập được giải đáp kịp thời.

Ngoài ra, hình thức hỗ trợ học tập với bạn bè sẽ tạo môi trường học tập thân thiện và khuyến khích tinh thần hợp tác. Chẳng hạn như chuỗi sự kiện thường niên Locals101, được tổ chức để hướng dẫn sinh viên cách ghi chú bài giảng hiệu quả, cách đọc và phân tích tài liệu học thuật chuyên sâu, cách viết bài luận, và cách viết báo cáo thí nghiệm một cách chuyên nghiệp... Những kỹ năng này không chỉ giúp sinh viên học tập tốt hơn mà còn là nền tảng quan trọng cho sự thành công trong sự nghiệp sau này.

ĐH Otago có "hệ sinh thái" hỗ trợ sinh viên toàn diện.

Trang bị toàn diện cho sự nghiệp tương lai

Với bề dày lịch sử hơn 155 năm, ĐH Otago tự hào là trường đại học lâu đời bậc nhất tại New Zealand. Là trường đại học đa ngành, ĐH Otago có gần 200 chương trình học khác nhau và liên tục được xếp hạng trong top 1% các trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS, cho thấy vị thế quốc tế của trường. Đặc biệt, trường còn được du học sinh xếp hạng thứ nhất ở New Zealand về trải nghiệm học tập.

95%-97% sinh viên tốt nghiệp từ ĐH Otago có việc làm hoặc tiếp tục học lên các bậc cao.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của ĐH Otago là đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có được sự chuẩn bị tốt nhất cho sự nghiệp tương lai. Otago Career Development Centre (CDC), trung tâm hướng nghiệp chuyên nghiệp của trường, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sinh viên trong quá trình chuyển tiếp từ giảng đường đại học sang thị trường lao động. CDC cung cấp một loạt các dịch vụ miễn phí cho sinh viên của trường, bao gồm tư vấn cá nhân về cách hoàn thiện CV một cách chuyên nghiệp, các buổi rèn luyện kỹ năng phỏng vấn để sinh viên tự tin thể hiện bản thân trước nhà tuyển dụng, và hỗ trợ kết nối với nhà tuyển dùng và mạng lưới cựu sinh viên của trường, mở ra những cơ hội nghề nghiệp quý báu.

Song song với những hỗ trợ từ nhà trường, chính phủ New Zealand cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên quốc tế bằng chính sách cho phép ở lại làm việc tối đa 3 năm sau khi tốt nghiệp. Đây là cơ hội quý giá để sinh viên Việt Nam tích lũy kinh nghiệm làm việc quốc tế và phát triển sự nghiệp tại New Zealand, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động toàn cầu có nhiều biến động.

Không chỉ nổi tiếng vì chất lượng đào tạo xuất sắc, ĐH Otago còn giúp sinh viên sẵn sàng cho công việc sau tốt nghiệp – quá "đáng để học sinh Việt cho vào tầm ngắm"! Để tìm hiểu thêm về ĐH Otago cũng như cơ hội học bổng, vui lòng truy cập: otago.ac.nz/international-scholarships