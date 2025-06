Du học châu Âu chẳng đắt đỏ lắm đâu: Như 3 nước này, chỉ từ 15 triệu đồng/tháng mà học được bao điều!

Trong khi chi phí du học tại các quốc gia như Anh, Mỹ hay Úc thường ở mức rất cao, nhiều bạn trẻ Việt Nam đang tìm kiếm các lựa chọn hợp lý hơn tại châu Âu. Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hy Lạp nổi lên như những điểm đến vừa chất lượng vừa tiết kiệm, giúp sinh viên có thể hiện thực hóa giấc mơ du học mà không cần quá dư dả về tài chính.

1. Du học Ba Lan – Chất lượng ổn định, chi phí hợp lý

Học phí:

- Dao động từ 2.000 – 3.000 EUR/năm (khoảng 53 – 79 triệu VNĐ) nếu học bằng tiếng Anh.

- Miễn phí hoàn toàn nếu theo học chương trình bằng tiếng Ba Lan tại các trường công lập.

Chi phí sinh hoạt:

- Ước tính khoảng 500 EUR/tháng (tương đương 13 triệu VNĐ), bao gồm ăn ở, đi lại, internet và chi tiêu cá nhân.

- Tổng chi phí sinh hoạt hàng năm khoảng 6.000 EUR/năm (khoảng 159 triệu VNĐ).

Tổng chi phí ước tính mỗi năm: 8.000 – 9.000 EUR/năm (~212 – 239 triệu VNĐ)

Ưu điểm nổi bật:

- Có nhiều trường đại học danh tiếng như University of Warsaw, Jagiellonian University, Warsaw University of Technology.

- Học bổng đa dạng cho sinh viên quốc tế.

- Thị trường lao động mở, cơ hội làm thêm khá thuận lợi với sinh viên.

- Môi trường học tập hiện đại, cộng đồng sinh viên quốc tế đông đảo.

Du học Ba Lan

2. Du học Cộng hòa Séc – Nền giáo dục Trung Âu với truyền thống lâu đời

Học phí:

- Trung bình từ 2.200 – 3.500 EUR/năm (khoảng 58 – 93 triệu VNĐ) cho các chương trình tiếng Anh.

- Nếu học bằng tiếng Séc, hầu hết các chương trình tại trường công lập được miễn học phí.

Chi phí sinh hoạt:

- Khoảng 400 – 700 EUR/tháng (tương đương 11 – 18 triệu VNĐ), tùy thành phố.

- Tổng cộng khoảng 4.800 – 8.400 EUR/năm (khoảng 128 – 223 triệu VNĐ).

Tổng chi phí ước tính mỗi năm: 7.000 – 11.900 EUR/năm (~186 – 315 triệu VNĐ)

Ưu điểm nổi bật:

- Các trường đại học hàng đầu như Charles University, Masaryk University, Czech Technical University có thứ hạng cao tại châu Âu.

- Prague – thủ đô của Séc – là một trong những thành phố đẹp nhất châu Âu, chi phí sống rẻ hơn Tây Âu.

- Văn hóa phong phú, an toàn, cộng đồng sinh viên Việt Nam phát triển mạnh.

3. Du học Hy Lạp – Di sản cổ đại và học phí siêu tiết kiệm

Học phí:

- Chỉ khoảng 1.500 – 3.000 EUR/năm (tương đương 40 – 79 triệu VNĐ) cho chương trình học bằng tiếng Anh.

- Một số chương trình tiếng Hy Lạp ở bậc cử nhân được miễn học phí.

Chi phí sinh hoạt:

- Sinh viên cần khoảng 400 – 750 EUR/tháng (11 – 20 triệu VNĐ), tổng cộng 4.800 – 9.000 EUR/năm (128 – 239 triệu VNĐ).

Tổng chi phí ước tính mỗi năm: 6.300 – 12.000 EUR/năm (~167 – 318 triệu VNĐ)

Ưu điểm nổi bật:

- Hệ thống đại học công lập chất lượng như National and Kapodistrian University of Athens, Aristotle University of Thessaloniki.

- Khí hậu Địa Trung Hải dễ chịu, cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh, nổi bật với các hòn đảo và di tích cổ.

- Chi phí sống thấp, phong cách sống thoải mái, con người thân thiện.

- Phù hợp với các ngành học liên quan đến du lịch, lịch sử, văn hóa, triết học.

So sánh tổng chi phí ước tính (học phí + sinh hoạt phí)

Quốc gia Tổng chi phí/năm (EUR) Quy đổi VNĐ ước tính Ba Lan 8.000 – 9.000 212 – 239 triệu VNĐ Cộng hòa Séc 7.000 – 11.900 186 – 315 triệu VNĐ Hy Lạp 6.300 – 12.000 167 – 318 triệu VNĐ Du học không còn là giấc mơ xa vời

Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hy Lạp là minh chứng rõ ràng rằng bạn không cần phải có điều kiện kinh tế vượt trội để được học tập tại châu Âu. Với mức chi phí chỉ bằng 1/3 hoặc 1/2 so với các nước Tây Âu, cùng nền giáo dục chất lượng và môi trường sống an toàn, thân thiện, ba quốc gia này đang mở ra cơ hội học tập quốc tế cho mọi đối tượng sinh viên.