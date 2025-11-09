Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi

Tại xã Phú Mỡ, 5 trường học bị ngập lụt nghiêm trọng. Trong đó, trường Tiểu học Phú Mỡ thiệt hại nặng nề nhất khi bị ngập sâu, đất đá tràn vào khuôn viên, nhiều tài sản hư hỏng. (Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk).