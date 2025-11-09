Cô bé 11 tuổi vẽ tranh trong vở bài tập, vừa nhìn thấy giáo viên đã lập tức báo cảnh sát

Không phải lúc nào những điều trẻ em vẽ ra cũng là tưởng tượng. Có những nét bút nguệch ngoạc chứa đựng nỗi sợ, những ký ức đau đớn mà chính người lớn đã vô tình bỏ qua. Trong bối cảnh các vụ bạo hành trẻ em vẫn âm ỉ khắp nơi, mạng xã hội gần đây lại “đào” lại một vụ việc từng gây rúng động ở Tây Ban Nha năm 2019, khi một bức tranh vu vơ của con trẻ đã cứu chính chủ nhân của nó khỏi “địa ngục”.

Năm đó, tại một trường học ở thành phố Marbella, giáo viên phát hiện một bức tranh kỳ lạ trong vở của nữ sinh 11 tuổi. Cô bé vẽ một nhân vật nhỏ bé, gầy gò, tay cầm dao, trên người có nhiều vết thương và xung quanh là những dòng chữ “volare” (nghĩa là “bay đi”) lặp lại hàng chục lần. Ban đầu, người lớn chỉ nghĩ đó là trò vẽ linh tinh của trẻ con. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, họ nhận ra cơ thể cô bé thật ngoài đời cũng chi chít vết bầm tím.

Cô giáo đã phát hiện ra những bất thường phía sau bức tranh tưởng chừng bình thường của cô bé

Giáo viên lập tức báo cảnh sát. Từ đó, một sự thật kinh hoàng bị phơi bày: cô bé đã bị mẹ ruột bạo hành trong thời gian dài, cả thể xác lẫn tinh thần. Trong cuốn nhật ký gửi cho cô giáo, em viết về mong muốn được “giải thoát khỏi nỗi đau” và từng nghĩ đến chuyện tự kết liễu đời mình.Sau khi sự việc bị phát hiện, bé gái được đưa đến trung tâm chăm sóc sức khỏe, còn người mẹ bị bắt giữ để điều tra. Các chuyên gia tâm lý kết luận: bức tranh ấy chính là “tiếng kêu cứu bằng hìn ảnh”, minh chứng cho khát vọng thoát khỏi nơi em gọi là “địa ngục”.

Hơn nửa thập kỷ trôi qua, vụ việc vẫn khiến nhiều người rùng mình khi nhìn lại. Bởi đôi khi, điều trẻ con không nói ra lại chính là điều chúng đang gào thét trong im lặng.

Khi con có biểu hiện lạ, cha mẹ nên làm gì?

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, bạo hành không chỉ là chuyện thể xác. Những tổn thương tinh thần khi đứa trẻ sợ hãi, cô lập, hoặc sống trong môi trường áp lực cũng có thể để lại hậu quả lâu dài. Vấn đề là trẻ con hiếm khi nói thẳng điều chúng chịu đựng, mà biểu hiện qua hành vi, tranh vẽ, giấc mơ, hoặc sự thay đổi nhỏ trong thái độ.

Dưới đây là những điều cha mẹ cần lưu tâm khi nhận thấy con có biểu hiện khác thường:

1. Quan sát thay đổi trong thói quen hằng ngày

Nếu con đột ngột thu mình, không muốn đi học, hay thường xuyên hoảng loạn khi nghe nhắc đến ai đó, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo. Đừng gạt đi bằng câu “trẻ con hay làm quá” bởi với trẻ, mỗi nỗi sợ đều là thật.

2. Đọc tranh vẽ như đọc tâm trạng

Tranh vẽ của trẻ không chỉ là trò vui mà còn là cách chúng thể hiện thế giới bên trong. Hình người bị thương, màu tối, nét vẽ cứng và lặp lại có thể cho thấy lo âu, tổn thương hoặc mong muốn trốn thoát.

3. Tạo không gian để con được nói ra

Thay vì chất vấn, hãy hỏi bằng sự quan tâm: “Con vẽ gì thế?”, “Con có mơ thấy điều này không?”... Cách hỏi nhẹ nhàng sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn để chia sẻ, thay vì đóng lại hoàn toàn.

4. Khi nghi ngờ có bạo hành, hãy hành động, đừng im lặng

Nếu phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, phụ huynh nên tìm đến chuyên gia tâm lý, trường học hoặc cơ quan bảo vệ trẻ em. Việc trì hoãn có thể khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.

5. Học cách nhìn trẻ bằng ánh mắt lắng nghe

Không phải mọi đứa trẻ khi buồn đều sẽ khóc. Có những nỗi đau biểu hiện bằng im lặng và đôi khi, chính sự thờ ơ của người lớn mới là lý do khiến các em cảm thấy không còn nơi nào để tin tưởng.

