Lý do nhiều trường học tại TPHCM không nhận hoa ngày 20/11

Trường Tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) mới đây đăng thông báo mong muốn không nhận hoa dịp 20/11 , mà thay bằng sách vở, bánh kẹo hoặc dụng cụ học tập cho học sinh.

Thầy Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Văn Trị, cho hay nhiều năm qua, dịp 20/11 nhà trường nhận được rất nhiều hoa tươi. Nhưng hoa rồi sẽ tàn, trong khi học trò vẫn còn thiếu nhiều dụng cụ học tập. Vì vậy, thay vì nhận hoa, nhà trường mong nhận được những món quà là sách vở, dụng cụ học tập, bánh kẹo để khuyến khích, động viên học trò, cũng để niềm vui ngày nhà giáo thêm ý nghĩa.

Học sinh Trường Tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Anh Nhàn

Thầy Thái thông tin thêm, từ năm học trước, nhà trường đã thông báo không nhận hoa chúc mừng 20/11 . Phong trào nhận được sự đồng thuận lớn từ phụ huynh, mạnh thường quân. Nhiều phụ huynh đã trao tặng nhà trường dụng cụ học tập, thiết bị thể thao, góp phần tăng nguồn lực hỗ trợ học sinh tham gia các hoạt động văn - thể - mỹ.

"Trong điều kiện kinh phí và cơ sở vật chất còn hạn chế, nhà trường mong phụ huynh và mạnh thường quân tiếp tục đồng hành thông qua việc thay hoa bằng những hỗ trợ thiết thực cho học sinh", thầy Thái bày tỏ.

Tương tự, Trường THCS Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú, TPHCM) cũng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhẹ nhàng, tiết kiệm và mang tính sẻ chia.

Thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông (TPHCM) cho biết, năm nay nhà trường không tổ chức lễ lớn 20/11, chỉ làm gọn nhẹ với buổi tuyên truyền ngắn cho học sinh vào sáng thứ Hai đầu tuần.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú, TPHCM) ủng hộ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Website nhà trường.

“Ngày 20/11 rơi vào giữa tuần, nên sau buổi tuyên truyền, thầy cô vẫn dạy học bình thường. Chúng tôi thống nhất không làm lễ long trọng. Một phần vì tình hình khó khăn chung, phần khác là vì năm nay đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng do thiên tai. Nhà trường muốn dành phần kinh phí tổ chức để ủng hộ người dân vùng lũ, theo gợi ý của Mặt trận Tổ quốc", thầy Cường nói.

Tại ngôi trường này, việc không nhận hoa và quà ngày 20/11 đã thành truyền thống kéo dài ba năm qua. Những năm trước, trường từng khuyến khích phụ huynh đổi hoa thành thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, nhưng hiện nay học sinh đã được miễn phí bảo hiểm nên không còn cần thiết. Thay vì vậy, mạnh thường quân và phụ huynh tặng tập, sách, đồ dùng học tập.

“Chúng tôi không kêu gọi, mà phụ huynh tự ngỏ ý từ tặng hoa thành tặng quà cho học sinh khó khăn. Khi có người gửi tặng, nhà trường sẽ trao trực tiếp cho các em”, thầy Cường nói thêm.