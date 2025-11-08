"Sởn da gà" trước động tác múa cực khó của các bé: Xem đi xem lại vẫn thấy "lú", có người còn ví như "phim kinh dị"

Sau khi màn biểu diễn "Rùa và Thỏ" tạo nên cơn sốt khắp mạng xã hội, giúp các em nhỏ nhận giải Nhất cuộc thi Múa Bắc Kinh, cộng đồng mạng lại tiếp tục "bùng nổ" cảm xúc. Lướt một vòng trên các nền tảng, người xem dễ dàng bắt gặp vô số video mô phỏng các loài vật do chính những bạn nhỏ thể hiện.

Mỗi màn trình diễn không chỉ đáng yêu mà còn khiến người lớn cũng phải "rùng mình" vì độ khó và sự chính xác đến từng chi tiết. Và mới đây, bài biểu diễn "Những chú kiến nhỏ" một lần nữa làm dậy sóng mạng xã hội, nhận về hàng loạt lời khen ngợi vì sự tài năng và nỗ lực của các em nhỏ.

Trong bài múa này, các em thiếu nhi hóa thân thành những chú kiến chăm chỉ, kỷ luật và kiên cường. Từng động tác bò, bước đi thẳng hàng, di chuyển theo đội hình, phối hợp như thể đang cùng nhau tha mồi… đều được các em thể hiện vô cùng tự nhiên và sinh động.

Bài múa mô phỏng những chú kiến tha mồi khiến dân tình "hack não"

Điều khiến khán giả "rợn người" chính là động tác mô phỏng kiến tha mồi. Đó là loạt động tác kỹ thuật khó được các em thể hiện mượt mà: trụ người bằng tay, dồn trọng tâm toàn bộ lên cánh tay mảnh mai, đồng thời vẫn giữ được nhịp thở và sự mềm mại của cơ thể.

Rất nhiều người phải "rợn người" khi xem màn trình diễn này, một động tác mà xem đi xem lại vẫn bị "lú", không hiểu các bạn nhỏ đã tập luyện thế nào.

- "Xem mấy lần vẫn rùng mình".

- "Như coi phim kinh dị vậy, không hiểu các bé tập kiểu gì".

- "Ôi, xem đi xem lại, vẫn không hiểu gì".

Bài múa "Kiến tha mồi" khác của các bé cũng có những động tác cực kỳ khó, mà người lớn chưa chắc đã làm được. Đầu tiên là động tác nhào lộn liên tục của các bé kiến, tiếp đến là động tác đi thăng bằng bằng tay... đòi hỏi quá trình tập luyện không hề đơn giản.

Choáng nhất có lẽ là động tác này, các bé giữ thăng bằng bằng tay, bước đi bằng tay, hai chân giữ chặt món đồ của mình, cứ thế bước đi nhịp nhàng theo nhạc và đều tăm tắt. Không hề có một sự cố nào và cũng không một bé nào gặp phải một lỗi sai, dù là nhỏ nhất trong suốt bài múa.

Không ai ngờ rằng những cô cậu bé chỉ khoảng 9 - 10 tuổi lại có thể biến những động tác đầy thách thức đó thành một phần biểu cảm tự nhiên trên sân khấu. Sự phối hợp nhịp nhàng, thần thái tập trung, cộng thêm biểu cảm đáng yêu nhưng đầy quyết tâm của từng em khiến người xem không thể rời mắt.

Đằng sau một màn biểu diễn vài phút là hàng tháng, thậm chí hàng năm tập luyện nghiêm túc, kỷ luật và đam mê nghệ thuật mới có thể thực hiện nhuần nhuyễn và nhịp nhàng đến như vậy.