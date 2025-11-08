5 nghề "ăn chắc mặc bền" cho dân khối A: Lương có thể chạm 70 triệu đồng/tháng, thị trường đang "khát" nhân lực

1. Công nghệ thông tin: “Con cưng” của thời đại 4.0

Không quá lời khi nói rằng công nghệ thông tin (CNTT) là ngành vua của thế kỷ số. Đây là lĩnh vực đòi hỏi tư duy logic, khả năng phân tích và sự nhạy bén với công nghệ, những thế mạnh vốn có của dân khối A.

Sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể trở thành kỹ sư phần mềm, chuyên gia bảo mật, chuyên viên trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ sư dữ liệu... Trong bối cảnh chuyển đổi số lan rộng khắp mọi lĩnh vực, nhu cầu nhân lực CNTT chất lượng cao đang tăng mạnh cả trong và ngoài nước.

Với thu nhập hấp dẫn, mức lương khởi điểm của lập trình viên từ 15-25 triệu đồng/tháng, trong khi những người có kinh nghiệm 5-10 năm có thể nhận 28-70 triệu đồng/tháng, một con số mơ ước với giới trẻ hiện nay.

2. Tài chính: Ngành của tư duy và bản lĩnh

Là lĩnh vực gắn liền với quản lý tiền tệ, đầu tư và phân tích, tài chính luôn nằm trong top lựa chọn của sinh viên khối A. Người làm nghề này không chỉ giỏi tính toán mà còn cần khả năng giao tiếp, đàm phán và tư duy chiến lược.

Từ tài chính doanh nghiệp, tài chính công đến tài chính cá nhân, thị trường luôn có nhu cầu lớn đối với nhân lực chuyên nghiệp. Mức lương trung bình của chuyên viên tài chính dao động 25-30 triệu đồng/tháng, còn vị trí quản lý hoặc giám đốc tài chính (CFO) có thể đạt 50 triệu đồng/tháng hoặc cao hơn.

Trong bối cảnh nền kinh tế số và đầu tư tài chính cá nhân bùng nổ, đây vẫn là ngành nghề giữ nhiệt suốt nhiều năm liền.

3. Kỹ thuật cơ khí: Nền tảng của mọi ngành công nghiệp

Nếu bạn đam mê máy móc, thích tìm tòi cấu trúc vận hành và cách chế tạo, kỹ thuật cơ khí là con đường không thể bỏ qua. Đây là lĩnh vực đóng vai trò cốt lõi trong các ngành sản xuất, chế tạo, tự động hóa, ô tô hay năng lượng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực linh kiện điện tử và công nghiệp hỗ trợ, nhu cầu kỹ sư cơ khí tay nghề cao tăng chưa từng có.

Một kỹ sư cơ khí mới ra trường có thể nhận 12-30 triệu đồng/tháng, trong khi các vị trí quản lý hoặc kỹ sư thiết kế chủ chốt có thể đạt mức 40 triệu đồng/tháng trở lên. Đây là ngành “ăn chắc mặc bền” đúng nghĩa, càng gắn bó lâu, thu nhập càng cao.

4. Xây dựng: Nghề của những người tạo nên thành phố

Từ những công trình cao tầng đến hạ tầng giao thông hiện đại, ngành xây dựng luôn là mạch sống của nền kinh tế. Lĩnh vực này đòi hỏi tư duy tính toán, khả năng thiết kế, tổ chức và quản lý dự án, những yếu tố phù hợp với dân khối A.

Với tốc độ đô thị hóa nhanh và đầu tư công liên tục mở rộng, ngành xây dựng luôn khát nhân lực. Kỹ sư mới ra trường có thể nhận 20 triệu đồng/tháng, trong khi các kỹ sư trưởng hoặc quản lý dự án đạt 30-50 triệu đồng/tháng, chưa kể thưởng theo tiến độ.

Ở mảng thiết kế nội thất và xây dựng dân dụng, mức thu nhập có thể cao hơn nhờ tính sáng tạo và nhu cầu thị trường lớn.

5. Y dược: Ổn định, nhân văn và thu nhập cao

Không chỉ là nghề cao quý, y dược còn là lĩnh vực có mức thu nhập thuộc top đầu Việt Nam. Khi dân số già hóa và nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng mạnh, ngành y tế đang thiếu hụt nhân lực tay nghề cao trên nhiều vị trí.

Từ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đến dược sĩ, mỗi vị trí đều có mức thu nhập đáng mơ ước: 10-15 triệu đồng/tháng với người mới ra trường, và có thể lên đến 50–70 triệu đồng/tháng với bác sĩ có kinh nghiệm, tay nghề chuyên sâu.

Ngoài thu nhập, y dược còn là ngành mang lại giá trị xã hội lớn, giúp người trẻ có cơ hội phát triển bản thân trong một môi trường nhân văn và bền vững.

Dù chọn ngành nào trong 5 hướng trên, điều quan trọng nhất vẫn là hiểu rõ năng lực, đam mê và mục tiêu của bản thân. Khối A luôn là “mảnh đất vàng” của những bộ óc logic và tư duy hệ thống, những phẩm chất không bao giờ lỗi thời trong kỷ nguyên công nghệ và hội nhập toàn cầu.