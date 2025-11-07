NÓNG: Loạt trường ĐH top đầu từ chối thí sinh có "vết đen" bạo lực học đường

Theo The Korea Herald, một thay đổi chưa từng có đang diễn ra trong hệ thống giáo dục Hàn Quốc khi hàng loạt trường đại học hàng đầu, bao gồm cả Đại học Quốc gia Seoul - ngôi trường danh giá nhất xứ kim chi đã bắt đầu từ chối hồ sơ của thí sinh từng liên quan đến bạo lực học đường.

Số liệu từ văn phòng một nghị sĩ Hàn Quốc cho thấy, 6 trong 10 trường đại học lớn đã loại 45 hồ sơ trong kỳ tuyển sinh năm 2025 vì lý do này. Trong đó, Đại học Quốc gia Seoul từ chối 2 ứng viên, còn Đại học Quốc gia Kyungpook loại tới 22 ứng viên.

Với học sinh Hàn Quốc, được nhận vào Đại học Quốc gia Seoul là niềm tự hào lớn. Nhưng nay, việc từng dính líu đến bắt nạt có thể khiến cánh cửa ấy đóng lại vĩnh viễn. Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc nhận định, đây có thể trở thành “chuẩn mực mới” trong tuyển sinh đại học.

Bạo lực học đường là vấn đề nhức nhối tại Hàn Quốc.

“Đây chỉ là bước khởi đầu. Các tiêu chuẩn đang dần được nâng lên, và những người từng gây bạo lực học đường sẽ phải chịu trách nhiệm rõ ràng hơn”, một cán bộ tuyển sinh chia sẻ.

Tại Hàn Quốc, hành vi bạo lực học đường (BLHĐ) được chia thành 9 cấp độ. Mức 1 là buộc xin lỗi bằng văn bản, đến mức 9 là buộc thôi học. Trước đây, các vụ việc nhẹ thường được giải quyết nội bộ, phụ huynh và giáo viên khuyên hòa giải. Nhưng từ nay, nếu học sinh vi phạm từ Mức 6 trở lên, thông tin sẽ bị ghi vào hồ sơ vĩnh viễn.

Từ năm 2026, tất cả các trường đại học Hàn Quốc sẽ bắt buộc xem xét yếu tố BLHĐ trong quá trình tuyển sinh, thay vì chỉ dừng ở mức khuyến khích. Hiện mỗi trường có cách áp dụng khác nhau. Chẳng hạn, Đại học Quốc gia Kyungpook đã đưa ra quy định rất nghiêm khắc: trừ 10 điểm với vi phạm Mức 1 - 3, 50 điểm với Mức 4 - 7, và 150 điểm nếu thuộc Mức 8 - 9.

Trường khẳng định: “Bạo lực học đường không chỉ là hành vi sai trái cá nhân mà còn làm xói mòn lòng tin xã hội. Đại học có trách nhiệm gìn giữ các giá trị cộng đồng”.

Các trường đại học tại Hàn Quốc bắt đầu mạnh tay với hành vi bạo lực học đường

Không chỉ vậy, 10 trường Đại học Sư phạm Quốc gia khác cũng tuyên bố rằng, bắt đầu từ năm tới, bất kỳ thí sinh nào có tiền sử BLHĐ dù ở mức độ nào sẽ bị loại ngay lập tức. Các trường y và cao đẳng sư phạm cũng đang xem xét triển khai chính sách tương tự.

Thật ra, Hàn Quốc không phải quốc gia duy nhất hành động mạnh tay. Nhiều nước khác cũng đang nỗ lực đẩy lùi nạn BLHĐ trong học đường. Những năm gần đây, Hàn Quốc liên tục chấn động bởi các vụ bắt nạt nghiêm trọng từ những vụ tự tử thương tâm đến bạo lực mạng. Từng được xem là chuyện “riêng tư” giữa học sinh, BLHĐ nay đã trở thành vấn đề xã hội mà công chúng yêu cầu phải xử lý triệt để.

Một giáo viên họ Kim ở Seoul nhận định: “Trước đây, BLHĐ được coi là mâu thuẫn cá nhân. Giờ đây, nó được nhìn nhận là hành vi xâm phạm quyền con người, và xã hội đang đòi hỏi trách nhiệm dài hạn ở người gây ra”.

Việc ghi nhận BLHĐ trong hồ sơ học sinh đồng nghĩa, người từng bắt nạt có thể gặp trở ngại cả khi đi xin việc trong tương lai.

“Các nạn nhân của bạo lực học đường thường mang vết thương tâm lý suốt đời. Vì vậy, những kẻ gây ra điều đó cũng cần hiểu rằng hành vi của họ sẽ đi theo họ suốt đời từ giảng đường cho tới thị trường lao động”, cô Kim chia sẻ thêm.