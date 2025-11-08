Bí mật của MC Khánh Vy

Từng gây bão mạng với biệt danh “hot girl 7 thứ tiếng”, sau nhiều năm, Khánh Vy giờ đây đã trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình quốc gia. Đặc biệt là sau khi xuất hiện trong vai trò MC của Đường Lên Đỉnh Olympia, cô nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khán giả nhờ lối dẫn dắt duyên dáng, thông minh và gần gũi với các bạn học sinh.

Từ cô sinh viên Ngoại giao hoạt ngôn, tự tin ngày nào, Khánh Vy nay đã ghi dấu như một trong những MC trẻ được yêu mến nhất VTV. Bên cạnh đó, Khánh Vy cũng nhận được sự đánh giá cao từ chính các đồng nghiệp đang hàng ngày hàng giờ làm việc cùng.

MC Khánh Vy càng ngày càng xinh đẹp và giỏi giang

Đơn cử như mới đây, trong một bài phỏng vấn, MC Ngọc Huy - người bạn dẫn đồng hành cùng Khánh Vy trong chương trình Olympia, đã có những chia sẻ hết sức thân tình về nữ MC.

Theo đó, MC Ngọc Huy nhận xét Khánh Vy chính là “một nguồn năng lượng tích cực không cần sạc”. Trong mắt nam MC, Khánh Vy là người ham học hỏi, luôn làm việc với tinh thần nhiệt huyết và khiêm tốn. Cũng theo anh, Khánh Vy có khả năng truyền cảm hứng tuyệt vời cho các bạn trẻ, đặc biệt là trong những khoảnh khắc cần lan tỏa năng lượng tích cực đến thí sinh.

“Một số đoạn như động viên các thí sinh bằng những câu nói tình cảm, những câu nói truyền cảm hứng… tôi luôn ‘bắt’ Khánh Vy nói hộ. Tôi bảo ‘Chỉ có em mới nói được những câu như thế này thôi, anh quen bốp chát, nhiều khi nói sẽ không được trôi chảy. Em quen với việc truyền động lực, cảm hứng cho các bạn hơn, em gần gũi với các bạn hơn thì em nói đi, cho nó ‘xịn’’”, anh tiết lộ.

Chính sự tự nhiên, chân thành và tinh tế ấy khiến Khánh Vy trở thành “làn gió mới” đặc biệt trên sân khấu Đường Lên Đỉnh Olympia.

MC Ngọc Huy là bạn dẫn quen thuộc của MC Khánh Vy

Không dừng lại ở đó, MC Ngọc Huy còn tiết lộ một thói quen thú vị liên quan đến Khánh Vy. Cụ thể, Khánh Vy có thói quen viết câu “Cố lên Khánh Vy” ở khắp mọi nơi từ kịch bản, giấy nháp, iPad cho đến bảng thông tin thí sinh. Dường như cô luôn biết cách tự cổ vũ cho chính mình, truyền cho bản thân năng lượng tích cực trước khi lan tỏa nó đến người khác. Có lẽ cũng nhờ vậy mà Vy luôn có những cách động viên thí sinh.

Theo chia sẻ của MC Ngọc Huy, anh học được rất nhiều điều từ cô bạn dẫn trẻ tuổi này. Từ thói quen tự khích lệ bản thân của Vy, anh cũng dần hình thành câu nói quen thuộc “Cố lên Huy ơi” mà chính mình không hay biết. Không chỉ vậy, Khánh Vy còn “dạy” anh đủ thứ từ cách tìm hiểu tính cách con người qua chiêm tinh và thần số học, cho đến cách làm TikTok. Nam MC hài hước kể rằng Khánh Vy “thúc anh ghê lắm” và cũng chính nhờ sự động viên không ngừng ấy mà anh đã vượt qua sự lười biếng, cho ra đời những video đầu tiên trên kênh TikTok của mình.

Thời gian đầu, khi mới đảm nhận vai trò MC của Đường Lên Đỉnh Olympia, Khánh Vy từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ khán giả. Là người bạn dẫn dày dạn kinh nghiệm, đồng thời cũng là “người anh” thân thiết trên sân khấu, MC Ngọc Huy hiểu rất rõ áp lực mà Vy phải đối mặt. Vậy nên, anh cũng khích lệ bạn dẫn của mình theo nhiều cách vô cùng đặc biệt:

“Thật ra tôi không phải khuyên hay chia sẻ gì quá nhiều đâu, tự Vy làm được. Đôi khi người anh chỉ nhắc nhở người em rằng ‘Không ai hoàn hảo ngay từ lần đầu. Nhưng ai kiên trì nỗ lực, người đó sẽ làm nên dấu ấn’, ‘Lướt mạng ít thôi’, ‘Đọc comment lắm thế’. Những câu đó cũng chỉ để tạo cho Vy sự thoải mái ngay lúc đó thôi, vì tôi biết Vy vẫn ‘cắm đầu’ vào đọc những ý kiến trái chiều của mọi người mà, tôi cũng thế thôi, làm nghề này, ai nói gì mang ý nghĩa xây dựng, thì mình vẫn phải đọc chứ, không có mọi người góp ý thì mình chẳng bao giờ tiến bộ được.

Nhưng với vai trò là một người 'anh guộc', một người bạn dẫn, vẫn phải nhắc nhở trong một số trường hợp để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của Vy trước những trận đánh lớn. Đọc là một chuyện, nhưng sau đó, mình có thay đổi gì không, mình tiếp thu những ý kiến đó thế nào và điều đó có làm mình tốt lên hơn không mới là quan trọng. Và giai đoạn đó cũng đã mang đến rất nhiều kinh nghiệm cho Vy”, nam MC kể lại.

MC Ngọc Huy nhận xét Khánh Vy chính là “một nguồn năng lượng tích cực không cần sạc”

Không chỉ có vậy, thời gian đầu khi Khánh Vy còn nhiều bỡ ngỡ, MC Ngọc Huy luôn cố gắng tạo không gian để cô tự tin thể hiện bản sắc của mình. Anh thường chia sẻ với Khánh Vy những kinh nghiệm nhỏ nhưng rất quan trọng trên sân khấu: đoạn này nên tạo thêm chút hồi hộp, đoạn kia cần công bố ngay lập tức; lúc này nên giải thích trước rồi mới đọc đáp án; khi ấy hãy động viên thí sinh bằng một câu thật chân thành, hoặc thả một lời nói vui để không khí bớt căng thẳng. Giờ thì không cần nhắc nữa, Khánh Vy đã thực sự làm chủ sân khấu Olympia, tự tin và bản lĩnh trong từng khoảnh khắc dẫn.

Hiện tại, cả hai vẫn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với nhau về nhịp dẫn, cách xử lý tình huống và tiết chế cảm xúc. MC Ngọc Huy thú nhận, tốc độ “thấm - thay đổi - trưởng thành” của Vy nhanh đến mức “còn hơn cả phần Tăng Tốc trong chương trình”.

Sự trưởng thành của Khánh Vy là điều ai cũng nhận thấy rõ ràng

Hai anh em cũng hay đùa rằng: “Đừng cắm mặt vào đọc kịch bản trước giờ ghi hình nữa, người còn lại áp lực lắm đấy”. Nhưng thực tế, đó cũng là hình ảnh quen thuộc về Khánh Vy luôn nghiêm túc với công việc, khắt khe với bản thân và không ngừng học hỏi. Có lẽ chính vì thế, khán giả luôn thấy một Khánh Vy rạng rỡ, tự tin và tràn đầy năng lượng mỗi khi xuất hiện trên màn hình.