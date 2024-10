Xót xa hình ảnh trường Tiểu học Xuân Vân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ

Năm 2024, chúng ta đã chứng kiến biết bao sự thịnh nộ của thiên nhiên. Cơn lũ đi qua để lại nơi bản nhỏ những vết sẹo cắt ngang dọc núi đồi, những ngôi trường bản vốn chưa mấy khang trang lại càng thêm phần sơ sài và cả những ánh mắt bất lực của các em học sinh cùng thầy cô khi thấy chiếc bút, cuốn vở… dù nhỏ bé nhưng quý giá nơi vùng cao ấy vùi sâu dưới biết bao bùn đất.

Trưởng Tiểu học Xuân Vân, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang

Và Trường Tiểu học Xuân Vân, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cũng không ngoại lệ.

Với tổng cộng 580 học sinh, trong đó 170 em có hoàn cảnh gia đình bị thiệt hại nặng vì lũ khiến cuộc sống luôn phải lo từng bữa ăn lại thêm phần chật vật. Cơ sở vật chất của trường cũng bị hư hại nặng nề.

Chẳng những là bàn ghế, quạt điện, ngay cả 300 cuốn sách tham khảo, sách giáo khoa trong thư viện trường là nguồn tài liệu giúp các em học tập mỗi ngày cũng bị huỷ hoại trong cơn bão.

Nhiều đồ dùng bị phá huỷ trong cơn lũ

Thầy cô tập trung dọn dẹp

Phơi từng cuốn sách

Dù thầy cô đã rất nỗ lực dọn dẹp bùn đất, trông nắng phơi từng trang sách với mong muốn các em sớm quay lại học tập, vậy nhưng, khó khăn vẫn chồng chất khó khăn nơi ngôi trường nhỏ chưa được nhiều đơn vị biết đến và hỗ trợ.

Đây chính là lý do để Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi 2024 lựa chọn điểm trường Tiểu học Xuân Vân là trạm dừng chân. Format mới là sự kết hợp giữa WeDo và Here We Go, Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi 2024 sẽ đồng hành cùng nhãn hàng Lifebuoy đem đến nhiều hoạt động theo tinh thần khởi xướng các bạn trẻ cùng chung tay góp sức thực hiện các dự án cộng đồng, như hoạt động tương tác để tăng số lượng kho hàng Vật Phẩm Hạnh Phúc, chương trình “tuyển dụng” các nhân viên Gen Z cùng mở tiệm tại điểm trường. Chặng đường mang “hàng hóa” từ miền xuôi lên miền ngược không chỉ là câu chuyện của riêng WeDo, Here We Go hay Lifebuoy, mà còn là dịp để các bạn trẻ Gen Z cùng gia nhập "biệt đội tái thiết", khởi động chuyến đi thiện nguyện ý nghĩa.

Bùn đất khắp nơi sau khi nước lũ rút

Với mong muốn gắn kết hai miền ngược - xuôi, đưa những vật phẩm thiết yếu từ miền xuôi tới nơi xa xôi ở miền ngược còn nhiều khó khăn và lại chở về xuôi những nụ cười rạng rỡ, Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi rất mong nhận được sự chung tay, ủng hộ nhiều hơn nữa từ cộng đồng.

“Mở tiệm” miễn phí với sách mới, đồ dùng mới và cả những niềm vui mới cho các em trường Tiểu học Xuân Vân, Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi 2024 hy vọng đem đến sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, lớn hơn cả là viết tiếp những nụ cười trẻ thơ khi đón nhận sự động viên, yêu thương.